خروف محشو – حسين علي غالب

يتلقى الضربات العنيفة من كل مكان ،بصوت عال يصرخ ، لكن دون جدوى ..!

بحركة من يده يوقف الضرب المبرح :

— هل سوف تنفذ ما أطلبه منك من دون تردد أو نقاش ..؟

– لا مستحيل ، فأنا لم آت هنا ، من أجل قتل الأبرياء .

— كم أنت غبي ، لقد استغرق جلبك إلى هنا عدة أيام فقط ، فماذا كنت تتوقع …؟

يقاطعهم أحدهم ، وهو غاضب :

— دعه لي ،أنا أعرف ماذا سوف أفعل به .

— خذه لك هدية مجانية .

تعود الضربات تنهال عليه ، فيصرخ :

– ماذا سوف تفعلون بي …؟

— سوف نجعلك كالخــــــروف المحـــــــشو ننهال عليك بالضرب، ونسقيك مخدراً ونحشوك بالمتفجرات ،وأنا اضعك بالمكان الـــــذي أريده.