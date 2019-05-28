خروف محشو – حسين علي غالب
يتلقى الضربات العنيفة من كل مكان ،بصوت عال يصرخ ، لكن دون جدوى ..!
بحركة من يده يوقف الضرب المبرح :
— هل سوف تنفذ ما أطلبه منك من دون تردد أو نقاش ..؟
– لا مستحيل ، فأنا لم آت هنا ، من أجل قتل الأبرياء .
— كم أنت غبي ، لقد استغرق جلبك إلى هنا عدة أيام فقط ، فماذا كنت تتوقع …؟
يقاطعهم أحدهم ، وهو غاضب :
— دعه لي ،أنا أعرف ماذا سوف أفعل به .
— خذه لك هدية مجانية .
تعود الضربات تنهال عليه ، فيصرخ :
– ماذا سوف تفعلون بي …؟
— سوف نجعلك كالخــــــروف المحـــــــشو ننهال عليك بالضرب، ونسقيك مخدراً ونحشوك بالمتفجرات ،وأنا اضعك بالمكان الـــــذي أريده.