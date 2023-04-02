خروج حذر للزوراء والطلاب في مواجهة ساخنة أبرز لقاءات جولة الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

يامل الزوراء رابع الترتيب 40 في ان يجدد الطلاب فوزهم على الكهرباء من أجل التقدم لموقعها عندخروجة لمواجهة زاخو في اختبار غير سهل اليوم ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الممتاز لكرة القدم والسعي لتحقيق الفوز الثالث تواليا في المرحلة الحالية وعلى المضيف الذي غاب في العاصمة كما أقصي قبل أيام من الكاس وتاتي المباراة في ظروف مختلفة للزوراء الذي سيدخل الملعب بمعنويات عالية بعدما نجح في الجولة الماضية وحقق افضل نتيجة له بالمو سم بالفوز على الشرطة وتجاوز مشاكله مع الانصار والكل تنفس الصعداء بعد توجية الضربة القوية للشرطة ووضع حد لتفوق ثلاث مرات وتعدالنتيجة الحافز الكبير ومعها وجد الفريق الحل للمواجهات الصعبة المقبلة عندما يكون امام مهمة متوقع ان تكون معقدة والتطلع إلى انهائها بالفوز ومحاولة الحفاظ على نظافة سجله في المرحلة الحالية خاليا من الهزائم وقبلها صناعة الفارق والتقدم والاقتراب من الصدارة الهدف الأول من المشاركة ومن ثم التطلع للقب لانه بات في افضل حال واكثر تأثيرا فيما يبحث زاخو ثالث عشر25 للحد من تجاوزات الضيف وقلب الطاولة امام جمهوره المنتظر أن يركز اللاعبين على المباراة,وان يرتقي اللاعبن الى المستوى المطلوب من خلال انتهاز ظروف اللعب ولان الفوز على الزوراء يحسب بست نقاط لانه سيدعم مركزه والتخلص من ملاحقة الجار اربيل بنفس الرصيد ويعلم حيدر عبد الرزاق قوة المنافس الذي استعاد دوره ودخل في اجواء المنافسة الحقيقية ويحاول اخذ زمام الأمور من البداية وهو ما يخطط له اوديشو الذي يرى من الفوز خطوة اخرى في الاتجاه الصحيح ومنح الطمأنينة لجمهوره المتوقع ان يرافقه للملعب.

ويسعى الطلاب تجاوز موقعهم الحالي بعد التراجع مؤخراوقبلها العودة من ملعب كربلاء باثقل هزيمة الزمتهم التراجع خامسا38 وسيكونون امام اختبار غاية في الصعوبة ويامل جمهورهم ان يكون بمقدور المجموع اللعب برغبة وتسجيل الاهداف و محاولة القيام بكل شيء للعودة لسكة الانتصارات بعد تفكك الصفوف وتراجعها بسرعة وتلقي خسارتين في غضون ستة ادوار من فرق الصف الثاني في جدول الترتيب .

تجنب الهزيمة

ومؤكد ان الكل يامل من الفريق ان يكون على قدر التحدي و تجنب الهزيمة السادسة امام جمهوره الذي يامل من الاعبين تدارك الاخطاء لان غير الفوز يعني التعثر بعد اكثر في سباق المراكز الذي اشعله تقدم الزوراء وهذا يعني أكثر من شيء امام مهمة المدرب التونسي الذي يكون قد اهل الخطوط خلال فترة التوقف وتفادي سهام الانتقادات وبغير الفوز قد يواجه مشكلة الاستمرار مع الفريق بعد الذي حصل لكن بالفوز وحدة ستتم تسوية الامور والحد من غضب الجمهور ومسح غبار اللقاء السابق فيماينصب تفكير الكهرباء على الفوز وحده وتعويض،خسارةالارض ومعها استعادة التوازن بعد ضربة اربيل القاسية الخميس الماضي ولان غير،ذلك سيدفع الفريق ثمن البقاء مركزه الثالث 41الافضل في تاريخ مشاركاته وقبلهاتفادي ضغط الزوراء ما يدعو لؤي صلاح تجديد الثقة بلاعبي الفريق الذين للان يقدمون موسم جيد في كل شيء وسيطلب من التشكيل الاندفاع بقوة من البداية والتمكن من المنافس ورفض الخسارة والتخلص من الوضع الذي وجد الفريق نفسه به بشكل غير متوقع وتدارك الموقف الصعب والعودة لسكة الانتصارات والاستمرار في مراكز المقدمة وتأكيد قدرته على البقاء فيها لأطول فترة ممكنه واللعب بحافزالتقدم للوصافة عبر التواصل مع تحقيق النتائج والتصميم للبقاء بنفس الموقع وهذامهم جدا.

النجف والكرخ

ومازال النجف يعاني من فقدان نقاط الأرض بعدما تلقى الهزيمة السابعة من الجوية بهدفين نهاية الاسبوع الماضي ما اثر بالسلب على العلاقة مع المشاركة ومع الأنصار الذين يرونه يسير للوراء ويبتعد عن اجواء المنافسة في اهم الاوقات والمشكلة فقدان السيطرة على مباريات الميدان وما زاد الامور تعقيداوتحديا اكبراستقالة غني شهد والبحث جار عن المدرب الثالث للفريق التاسع30 المهدد وسيكون علية تخطي عقبة الكرخ العاشر27 المتوازن في مهمة غير سهلة الذي سيحضر للنجف واللعب بقوة وبغرض الفوز وتامين النقاط الثلاث في ظل تازم موقف اصحاب لارض بعد ضربة المتصدر الموجعة والدخول منها وعدم التردد ومحاولة خطف النقاط عن طريق المجموعة الشبابية التي تو اصل تقديم مباريات مهمة ولان لقاء اليوم يتعلق بمشاركة المضيف موقعه عبر صنع الفرص في ظل تقارب الاثنين من حيث الهجوم والدفاع ويدرك احمد عبد الجبار طبيعة المهمة وخوضها بحذر شديد امام فريق سيلعب تحت ضغط جمهوره والرغبة بعدم التأخر تحت أي مسوغ وسط تصاعد المنافسة من أجل تحسين المواقع امام مشهد خروج المباريات عن النتائج التقليدية والتأكيد على تحقيق النجاح واللعب بدون اخطاء .

وتختتم مباريات الجولة المذكورة غد الثلاثاء باقامة اخر مباراتين وفيها يسعى أربيل مواصلة الظهور وهذه المرة تحت انظار جمهوره السعيد بفوزه على الكهرباء وبانتظار الثأر لخسارة العمارة عنـــــدما يضيف نفط ميسان الذي سيكون امام مهمة مختلفة تماما ويخرج الجوية للدفاع عن الصدارة امام كربلاء المنتشي بفوزه الكــــــــبير على الطلاب بثلاثة اهداف لواحد ومؤكد يجهز لعرقلة الضيف عبر الدفع بعناصرة لقهر المتصدر الذي استعاد توازنه في ملعب النجف .

الدرجة الأولى

وسع الميناء الفارق مع ملاحقية الجولان وديالى الى ثلاث نقاط بعدما رفع رصيده الى33 نقطة بفوزه المتوقع على المتذيل السماوة بهدفين لواحد وسط حضور كبير مستــــــــفيدا من تعادل الجولان وفريق الحــــــــسين وعفـــــــك وديالى بدون اهــــــداف ويامل جمهوره ان يتدارك تحديات اخر خمس مباريات لضمان التأهـــــــل والعودة للمتتاز بقيادة هاتف شمران الذي اعاد التوازن للفريق وتنشيط صفوفه في اهم اوقات المنافسة والمـــــــــتابعة الجادة من اهل البصرة بانـــــــتظار انهاء المهمة على أكمل وجه ورفـــــــض التأخر اطلاقا.