خروج‭ ‬الدفعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬جيب‭ ‬داعش

الجيش السوري يعلن العثور على أطنان من مادة التفخيخ
درعا – باغوز – اف ب – الزمان
أعلن الجيش السوري العثور على أطنان من مادة «سي فور» الشديدة الانفجار، قال إنها من مخلفات الفصائل المقاتلة في جنوب البلاد، بعد أشهر من بسطه السيطرة على المنطقة، وفق ما أفاد مصدر عسكري الصحافيين الأربعاء على هامش جولة نظمتها وزارة الاعلام السورية.
وعرض الجيش وسط حقل زراعي حلقات من المكعبات المربوطة ببعضها البعض، ملفوفة بقماش أبيض تحول بني اللون جراء طمره تحت الأرض، بينما كان عناصر من الجيش يتجولون في المكان.
وقال المصدر للصحافيين «تمكن الجيش العربي السوري من العثور على كميات كبيرة من المواد المتفجرة في المنطقة الجنوبية: عبارة عن مادة «+سي فور+ وقُدرت كميتها بنحو ثمانية أطنان».
فيما أجلت قوات سوريا الديموقراطية الأربعاء دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، في إطار عملية مستمرة منذ أسبوع، تمهيداً لشنّ هجومها الأخير على المقاتلين الرافضين الاستسلام.
ويستمر منذ أسبوع خروج آلاف الرجال والنساء والأطفال، بينهم عدد كبير من الأجانب، من البقعة الأخيرة المحاصرة في بلدة الباغوز وتقدّر مساحتها بنصف كيلومتر مربع.
ووصل الأربعاء مئات الأشخاص في 15 شاحنة إلى نقطة الفرز بعد خروجهم من الباغوز، في دفعة هي الخامسة من نوعها منذ الأربعاء الماضي.
وأفادت صحافية وكالة فرانس برس أن الشاحنات لم تكن مكتظة كما كان الحال خلال الأسبوع الأخير. وليس واضحا ما إذا كان ذلك ناتجاً عن انخفاض أعداد المحاصرين في الداخل أو عدم رغبة من تبقى منهم بالخروج.
وبعد أسابيع من تضييق قوات سوريا الديموقراطية خناقها على جيب التنظيم، يصل هؤلاء بعد إجلائهم متضوّرين جوعاً ولا يحملون إلا حاجياتهم البسيطة من ثياب وأغطية شتوية إلى نقطة فرز.
وشاهدت صحافية فرانس برس عند نقطة الفرز الواقعة على بعد أكثر من عشرين كيلومتراً شمال بلدة الباغوز، الأربعاء، رجالاً مصابين يمشون على عكازات، بينهم سليمان محمد تربو (30 عاماً) من غرب حلب.
ويقول لفرانس برس إنه كان يدرّس «أشبال الخلافة»، تسمية يطلقها التنظيم على الأطفال الذين يجندهم ويخضعهم لدورات قتالية وتدريبية. لكنه يصرّ على أن الدروس كانت تقتصر على «القراءة والقرآن والفقه والصلاة والحساب والرياضة».
وعلى مدى سنوات، أصدر التنظيم مناهجه الدراسية وعملته الخاصة وجبى الضرائب من المواطنين وأثار الرعب بقوانينه المتشددة، بعد أن أعلن في العام 2014 إقامة «الخلافة الإسلامية» على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق، تقدر بمساحة بريطانيا.
ويضيف سليمان «خرج أهلي قبلي عبر التهريب، لكنني لم أتمكن من ذلك لأنهم لم يسمحوا (مقاتلو التنظيم) لأحد بالخروج».