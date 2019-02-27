خروج‭ ‬الدفعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬جيب‭ ‬داعش

الجيش‭ ‬السوري‭ ‬يعلن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬التفخيخ‭ ‬

درعا‭ – ‬باغوز‭ – ‬اف‭ ‬ب‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬«سي‭ ‬فور»‭ ‬الشديدة‭ ‬الانفجار،‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬بسطه‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬الصحافيين‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬جولة‭ ‬نظمتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬السورية‭.‬

وعرض‭ ‬الجيش‭ ‬وسط‭ ‬حقل‭ ‬زراعي‭ ‬حلقات‭ ‬من‭ ‬المكعبات‭ ‬المربوطة‭ ‬ببعضها‭ ‬البعض،‭ ‬ملفوفة‭ ‬بقماش‭ ‬أبيض‭ ‬تحول‭ ‬بني‭ ‬اللون‭ ‬جراء‭ ‬طمره‭ ‬تحت‭ ‬الأرض،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬يتجولون‭ ‬في‭ ‬المكان‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬للصحافيين‭ ‬«تمكن‭ ‬الجيش‭ ‬العربي‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المتفجرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية:‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مادة‭ ‬«+سي‭ ‬فور+‭ ‬وقُدرت‭ ‬كميتها‭ ‬بنحو‭ ‬ثمانية‭ ‬أطنان»‭.‬

فيما‭ ‬أجلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الأربعاء‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬المحاصرين‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لشنّ‭ ‬هجومها‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬المقاتلين‭ ‬الرافضين‭ ‬الاستسلام‭.‬

ويستمر‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬خروج‭ ‬آلاف‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأجانب،‭ ‬من‭ ‬البقعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬المحاصرة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬وتقدّر‭ ‬مساحتها‭ ‬بنصف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭.‬

ووصل‭ ‬الأربعاء‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬شاحنة‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الفرز‭ ‬بعد‭ ‬خروجهم‭ ‬من‭ ‬الباغوز،‭ ‬في‭ ‬دفعة‭ ‬هي‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭.‬

وأفادت‭ ‬صحافية‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الشاحنات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مكتظة‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الحال‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأخير‭. ‬وليس‭ ‬واضحا‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬ناتجاً‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬أعداد‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬رغبة‭ ‬من‭ ‬تبقى‭ ‬منهم‭ ‬بالخروج‭.‬

وبعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬تضييق‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬خناقها‭ ‬على‭ ‬جيب‭ ‬التنظيم،‭ ‬يصل‭ ‬هؤلاء‭ ‬بعد‭ ‬إجلائهم‭ ‬متضوّرين‭ ‬جوعاً‭ ‬ولا‭ ‬يحملون‭ ‬إلا‭ ‬حاجياتهم‭ ‬البسيطة‭ ‬من‭ ‬ثياب‭ ‬وأغطية‭ ‬شتوية‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬فرز‭.‬

وشاهدت‭ ‬صحافية‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬الفرز‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬كيلومتراً‭ ‬شمال‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬رجالاً‭ ‬مصابين‭ ‬يمشون‭ ‬على‭ ‬عكازات،‭ ‬بينهم‭ ‬سليمان‭ ‬محمد‭ ‬تربو‭ ‬(30‭ ‬عاماً)‭ ‬من‭ ‬غرب‭ ‬حلب‭.‬

ويقول‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يدرّس‭ ‬«أشبال‭ ‬الخلافة»،‭ ‬تسمية‭ ‬يطلقها‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يجندهم‭ ‬ويخضعهم‭ ‬لدورات‭ ‬قتالية‭ ‬وتدريبية‭. ‬لكنه‭ ‬يصرّ‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الدروس‭ ‬كانت‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬«القراءة‭ ‬والقرآن‭ ‬والفقه‭ ‬والصلاة‭ ‬والحساب‭ ‬والرياضة»‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬سنوات،‭ ‬أصدر‭ ‬التنظيم‭ ‬مناهجه‭ ‬الدراسية‭ ‬وعملته‭ ‬الخاصة‭ ‬وجبى‭ ‬الضرائب‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وأثار‭ ‬الرعب‭ ‬بقوانينه‭ ‬المتشددة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬إقامة‭ ‬«الخلافة‭ ‬الإسلامية»‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق،‭ ‬تقدر‭ ‬بمساحة‭ ‬بريطانيا‭.‬

ويضيف‭ ‬سليمان‭ ‬«خرج‭ ‬أهلي‭ ‬قبلي‭ ‬عبر‭ ‬التهريب،‭ ‬لكنني‭ ‬لم‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لأنهم‭ ‬لم‭ ‬يسمحوا‭ ‬(مقاتلو‭ ‬التنظيم)‭ ‬لأحد‭ ‬بالخروج»‭.‬