تثبيت الجزائري والطريحي محافظين لبغداد وكربلاء وحرب لـ (الزمان):

خرق مجالس المحافظات للقانون وراء رد المحكمة الإدارية لقراراتها

بغداد – قصي منذر

عزا الخبير القانوني طارق حرب رد محكمة القضاء الاداري قرار مجلس محافظة كربلاء اقالة المحافظ عقيل الطريحي الى عدم التزام مجالس المحافظات بضوابط وتعليمات قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وخرقها للدستور والقانون.وقال حرب لـ(الزمان) امس ان (مجلس محافظة كربلاء لم يلتزم بمواد قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 19 لسنة 2013 خلال جلسته التي اقال فيها الطريحي)، مضيفا ان ( المحكمة الادارية وجدت نفسها ملزمة برد القرار). واوضح حرب ان (تصويت مجلس المحافظة في الجلسة الاولى لم يستند الى استجواب سابق ولا الى مؤشرات ادانة واضحة وانما لمجرد تهمة لم يتم التأكد من صحتها فضلاً عن الخروقات التي اشار اليها نص حكم المحكمة). وعند سؤال (الزمان) عن سبب قيام مجلس المحافظة بخرق القانون وهو سلطة تشريعية اولى به ان يكون قدوة للمواطن البسيط رد بالقول ان ( وجود مجالس المحافظات في الوقت الراهن ومزاولتها لعملها اصلا غير شرعي وغير دستوري ، فقد انتهت ولايتها منذ سنتين ولكنها لاتزال تكبد الدولة اموالا طائلة). واضاف ان (وجود مجالس المحافظات ليس امرا ضروريا الى هذه الدرجة فدول متقدمة عديدة تعمل بنظام الولاية وليس فيها مجالس محافظات). وجاء في نص الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري امس ان قرار مجلس كربلاء بشأن اقالة الطريحي كان مخالفا للمادة 1/ تاسعا من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 19 لسنة 2013 التي نصت على ان الاغلبية تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس ، فيما ان قرار الاقالة جاء بموافقة 14 عضوا من مجموع 27 عضوا . واضاف ان الجلسة انعقدت بحضور 14 عضوا من مجموع 27 عضوا . كما اشار قرار الحكم الى مخالفات اخرى من بينها ان قرار الاقالة لم يذكر الاسباب الحصرية المنصوص عليها في القانون المذكور، كما لم يسبقه استجواب. الى ذلك حسمت المحكمة النزاع على منصب محافظ بغداد لفلاح الجزائري على حساب فاضل الشويلي. وردت المحكمة امس دعوى تقدم بها الشويلي على رئيس الجمهورية لعدم مصادقته على انتخاب الشويلي محافظا لبغداد .

وكان رئيس الجمهورية قد طلب من المحكمة الرأي القانوني والبت في قانونية جلسة انتخاب الشويلي محافظاً.

وانتخب مجلس المحافظة الجزائري بعد فوز محافظ بغداد السابق عطوان العطواني بالانتخابات النيابية فيما عقدت كتل أخرى جلسة ثانية انتخبت فيها الشويلي محافظاً ومحمد الربيعي نائبا فنيا للمحافظ. واعلنت المحافظة في بيان امس عن مصادقة المحكمة الإدارية على شرعية جلسة الجزائري . كما ارجأت جلسة المحكمة جلستها للبت بقرار إعفاء المحافظ محمد المياحي من منصبه المقررة امس إلى اليوم الخميس.وقال عضو مجلس واسط غالب الرديني امس إنه تم (تأجيل جلسة البت بقرار إعفاء المياحي أو المصادقة على غضنفر البطيخ إلى اليوم الخميس)،من دون الادلاء بتفاصيل.

وصوّت مجلس واسط في تشرين الثاني الماضي على اختيار المياحي محافظاً خلفاً للمحافظ السابق محمد عبد الرضا طلال الذي فاز بعضوية البرلمان.وأعلن عضو مجلس المحافظة مهدي الموسوي في وقت لاحق تصويت المجلس على إلغاء قراره السابق بانتخاب المياحي محافظاً واختيار البطيخ لمنصب المحافظ.