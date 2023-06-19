خرازي يشيد من بغداد بالدور العراقي في التقريب بين إيران والسعودية

بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬عبداللطيف‭ ‬رشيد‭ ‬امس‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬الأسبق‭ ‬،‭ ‬كمال‭ ‬خرازي‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬خرازي‭ ‬الذي‭ ‬التقى‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬والاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يعد‭ ‬البوابة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بجهود‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬تقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬لمكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي،‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬جمال‭ ‬رشيد،‭ ‬أنه‭ ‬استقبل‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بغداد،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬كمال‭ ‬خرازي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭. ‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬رشيد‭ ‬بالوفد‭ ‬الإيراني،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المحافظات‭ ‬والمدن‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬بزيارة‭ ‬الوفد‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة‭. ‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والجغرافية‭ ‬والتاريخية‭ ‬والدينية‭ ‬والمصالح‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬الشعبين‭ ‬الجارين‭. ‬وبين‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬نهضة‭ ‬عمرانية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أقر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬الدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬مؤشرات‭ ‬تطور‭ ‬البلدان‭ ‬كونها‭ ‬تقدم‭ ‬الرؤية‭ ‬الواضحة‭ ‬لصناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬متغيرات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والمياه‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬لهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ولقاء‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬تدعم‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬العراق‭. ‬

وأشار‭ ‬خرازي‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬بذلها‭ ‬المرحوم‭ ‬مام‭ ‬جلال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توسيع‭ ‬العلاقات،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بدور‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬العراقي‭ ‬والإيراني‭. ‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يعد‭ ‬البوابة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بجهود‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬تقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬