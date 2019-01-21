خرائط‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.. ‬أين‭ ‬الضربة‭ ‬المقبلة؟

القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬هاجمت‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬الاثنين‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬اهداف‭ ‬ايرانية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬ردا‮»‬‭ ‬على‭ ‬اطلاق‭ ‬الايرانيين‭ ‬الاحد‭ ‬صاروخا‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬اسرائيل‭. ‬في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬والأجوبة‭ ‬حول‭ ‬الموقف‭.‬

‭- ‬ماذا‭ ‬حدث؟‭ -‬

أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬شن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬مخازن‭ ‬ومراكز‭ ‬استخبارات‭ ‬وتدريب‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تابعة‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس‭ ‬الايراني،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬بطاريات‭ ‬سورية‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي‭.‬

وفي‭ ‬الجانب‭ ‬السوري،‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬سانا‭ ‬الرسمية‭ ‬ان‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬لدمشق‭ ‬ردت‭ ‬باطلاق‭ ‬صواريخ‭.‬

واضافت‭ ‬اسرائيل‭ ‬انها‭ ‬شنت‭ ‬تلك‭ ‬الغارات‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬صاروخ‭ ‬ارض‭ ‬ارض‭ ‬ذكرت‭ ‬ان‭ ‬الايرانيين‭ ‬اطلقوه‭ ‬على‭ ‬الشطر‭ ‬المحتل‭ ‬من‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اعتراض‭ ‬هذا‭ ‬الصاروخ‭ ‬بواسطة‭ ‬منظومة‭ ‬‮«‬القبة‭ ‬الحديدية‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬ان‭ ‬الضربات‭ ‬الليلية‭ ‬اسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬اربعة‭ ‬جنود‭ ‬اسرائيليين‭ ‬واصابة‭ ‬ستة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬اشار‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬11‭ ‬مقاتلا‭ ‬بينهم‭ ‬سوريان‭.‬

‭- ‬لماذا‭ ‬تهاجم‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬سوريا؟‭ -‬

منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬حرصت‭ ‬اسرائيل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التورط‭ ‬فيه‭.‬

ولكن‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2013،‭ ‬وجهت‭ ‬اسرائيل‭ ‬ضربة‭ ‬اولى‭ ‬عبر‭ ‬قصف‭ ‬موقع‭ ‬لصواريخ‭ ‬ارض‭ ‬جو‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬ومجمع‭ ‬عسكري‭ ‬يشتبه‭ ‬بانه‭ ‬يضم‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤول‭ ‬اميركي‭.‬

ومذاك،‭ ‬استهدفت‭ ‬اسرائيل‭ ‬مواقع‭ ‬سورية‭ ‬وشحنات‭ ‬اسلحة‭ ‬موجهة‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬مصالح‭ ‬ايرانية‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الاخيرة‭. ‬وتحدث‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬غادي‭ ‬ايزنكوت‭ ‬اخيرا‭ ‬عن‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬‮«‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الاهداف‮»‬‭ ‬الايرانية‭ ‬وتلك‭ ‬العائدة‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وتؤكد‭ ‬اسرائيل‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬منع‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬ولاحظ‭ ‬خبراء‭ ‬ان‭ ‬انتقال‭ ‬اسرائيل‭ ‬الى‭ ‬اعلان‭ ‬قصف‭ ‬مواقع‭ ‬ايرانية‭ ‬هو‭ ‬وسيلة‭ ‬لتحذير‭ ‬طهران،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬الناخبين‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬الذين‭ ‬سيتوجهون‭ ‬الى‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬ابريل،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬عيال‭ ‬زيسير‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬والمتخصص‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬السورية‭.‬

وفي‭ ‬رايه‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬منع‭ ‬الوجود‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لكنها‭ ‬تؤخر‭ ‬اي‭ ‬انتشار‭ ‬ايراني‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬ان‭ ‬الهجمات‭ ‬الاخيرة‭ ‬تذكر‭ ‬بان‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وايران‭ ‬مستمر‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬اكثر‭ ‬صلابة‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬يتدخل‭ ‬الروس‮»‬‭.‬

وحتى‭ ‬الان،‭ ‬لم‭ ‬تعترض‭ ‬روسيا،‭ ‬حليفة‭ ‬النظام،‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬خصوصا‭ ‬مصالح‭ ‬ايران‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬منافسا‭ ‬لموسكو‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السورية‭.‬

‭- ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬الوجود‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬سوريا؟‭ -‬

ينتشر‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الايرانيين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬مهندس‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العسكرية‭ ‬الايرانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬وتنتشر‭ ‬ايضا‭ ‬وحدات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬النظامي‭ ‬الايراني‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬المقاتلين‭ ‬المنتمين‭ ‬الى‭ ‬مجموعات‭ ‬شيعية‭ ‬بينها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭.‬

وأكد‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬الجنرال‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬جعفري‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإيرانية‭ ‬لن‭ ‬تنسحب‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬رافضا‭ ‬التهديدات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬فارس‭ ‬للأنباء‭.‬

ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬جعفري‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬سنحتفظ‭ ‬بجميع‭ ‬مستشارينا‭ ‬العسكريين‭ ‬والثوريين‭ ‬وكذلك‭ ‬بمعداتنا‭ ‬وأسلحتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الاسلامي‭ ‬لتدريب‭ ‬وتقوية‭ ‬مقاتلي‭ ‬المقاومة‭ ‬الاسلامية‭ ‬ودعم‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬المظلوم‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الايرانية‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬عزيز‭ ‬نصير‭ ‬زاده‭ ‬ان‭ ‬الايرانيين‭ ‬‮«‬مستعدون‭ ‬لمقاتلة‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬واجتثاثه‮»‬‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هي‭ ‬تداعيات‭ ‬الانسحاب‭ ‬الاميركي؟‭ -‬

تعتبر‭ ‬ايران‭ ‬الرابح‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬الانسحاب‭ ‬الاميركي‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬الذي‭ ‬اعلنه‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬بحجة‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

وقال‭ ‬عيال‭ ‬زيسير‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬اخفاق‭ ‬لاسرائيل‮»‬‭ ‬لان‭ ‬عزلة‭ ‬اسرائيل‭ ‬تزداد‭ ‬وسط‭ ‬لعبة‭ ‬القوى‭ ‬الاقليمية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

ورأى‭ ‬بعض‭ ‬المراقبين‭ ‬أن‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬سيحدث‭ ‬فراغا‭ ‬يسمح‭ ‬لإيران‭ ‬بتوسيع‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬‮«‬جسر‭ ‬بري‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمحللين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬يؤكدون‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬اليهودية‭ ‬تمكنت‭ ‬منذ‭ ‬أمد‭ ‬بعيد‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجبهة‭ ‬بمفردها‭ ‬وستواصل‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭.‬