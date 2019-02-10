موسى الصعب طفولة تناغي الفرشاة والألوان

خذوهم صغارًا عنوان معرض لموهوب لم يتجاوز السابعة

بغداد – اخلاص العامري

بخيال خصب وأنامل غضة بريئة راح الطفل الموهوب موسى الصعب والملقب بـ (بيكاسو العراق) بعد تألقة في برنامج (نجوم صغار ) على قناة ام بي سي ،والذي لم يتجاوز عامه السابع بعد يداعب اوراقه البيضاء وبألوانه المميزة بدء يرسم مايجول في فضاء تفكيره الممتد الى عمق السماء فتارة يرسم الشخصيات الكارتونية الفضائية وأخرى يرسم غروب الشمس ومابينهما نجده يرتب قطع لعبة الميكانو الأحب الى نفسه بدقة واحتراف..

وانطلاقا من دورها في احتضان خطى المواهب الواعدة ووضعها على المسار الصحيح وبرعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني وتحت عنوان (خذوهم صغارا) نظمت دائرة الفنون العامة وبالتعاون مع دار ثقافة الأطفال معرضا لرسومات الطفل موسى .

وفي كلمته اكد وزير الثقافة (انه ليس بالغريب ان يكون بيننا مثل هذه الشخصية فالعراقي اثبت على الدوام انه موهوب وفي كل المجالات فهو من أسس لحضارات امتدت عبر سنين التاريخ .

سعيد جدا بالاحتفاء ببيكاسو العراق وسيكون له مستقبلا واعدا باْذن الله وستكون وزارتنا راعية له من اجل تنمية موهبته وصقلها) .

أما مدير عام دائرة الفنون العامة علي عويد العبادي فقد قال :

( معرضنا لرسومات الطفل الموهوب موسى الصعب في قاعة المرسم الحر هو مبادرة طيبة وستكون بداية للعديد من النشاطات التي تصب في إطار رعاية الموهوبين وإقامة ورش لهم بالتنسيق مع أكاديمية الفنون الجميلة وعدد من الرسامين وذوي الاختصاص).

من جانبها أكدت الدكتورة معاون مدير عام دار ثقافة الأطفال فاتن الجراح (على أهمية احتضان هكذا مواهب واعدة فمـــــــــوسى الصعب الذي بدأ رحلته مع الألوان في شارع المتنبي ودار الكتب والوثائق وتمكنت الدار من تقديمه كرسام ستكون له بصمة في عالم الفن من خلال حرصها على إقامة اكثر من معرضا شــخصيا له في أروقتها ونتمنى ان تكون له مشاركة واسعة في مهرجان الرسم الذي سيقام في اليابان وتتمحور فكرته حول البيئة وكيفية الحفاظ عليها).

في قاعة المرسم الحر التي احتضنت لوحات بيكاسو العراق والذي بزغت موهبته في فن الرسم وهو في الرابعة من العمر عندما غادر عالم اللعب والمرح الى عالم الفن والذوق والألوان تنقل الحضور بين اللوحات وهم يستمعون الى شرح موسى عن كل لوحة رسمها فالرسم عنده زائرا ملائكيا يستقبله بالريشة والألوان .