خديعة الخضراء – حسن النواب

كلام صريح

تنشغلُ‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام؛‭ ‬بمراجعة‭ ‬شاملة؛‭ ‬لما‭ ‬تحقَّقَ‭ ‬من‭ ‬إنجازات؛‭ ‬وما‭ ‬وقعَ‭ ‬من‭ ‬إخفاقات‭ ‬في‭ ‬وزاراتها‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬الأخرى؛‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬أيضاً؛‭ ‬الشركات‭ ‬ومراكز‭ ‬التسوّق‭ ‬الكبيرة؛‭ ‬بجردٍ‭ ‬سنوي‭ ‬لصادراتها‭ ‬ومنتجاتها‭ ‬وأرباحها‭ ‬وخساراتها،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬الجرد؛‭ ‬تُحدِّد‭ ‬نسبة‭ ‬نجاح‭ ‬عملها‭ ‬وفشله؛‭ ‬لتضع‭ ‬برنامجاً‭ ‬طموحاً‭ ‬للسنة‭ ‬المقبلة‭ ‬لتجاوز‭ ‬الأخطاء،‭ ‬هناك‭ ‬شركات‭ ‬تحقّق‭ ‬أرباحاً‭ ‬كبيرةً؛‭ ‬فتغدقُ‭ ‬بجزء‭ ‬من‭ ‬منافعها‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬فيها،‭ ‬بينما‭ ‬تتعرَّضُ‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬خسارات‭ ‬فادحة؛‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬الأيدي‭ ‬العاملة؛‭ ‬وتفرض‭ ‬تقشَّفاً‭ ‬على‭ ‬الذين‭ ‬حالفهم‭ ‬الحظ‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬معها،‭ ‬وأذكر‭ ‬حينَ‭ ‬كنت‭ ‬أعمل‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬العراق‭ ‬مطلع‭ ‬التسعينيات؛‭ ‬إنَّ‭ ‬الجرد‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬فيه‭ ‬الجريدة؛‭ ‬كانَ‭ ‬يعود‭ ‬عليها‭ ‬بربحٍ‭ ‬ممتاز؛‭ ‬نتيجة‭ ‬الإعلانات‭ ‬الأهلية‭ ‬والحكومية‭ ‬التي‭ ‬تُنشر‭ ‬على‭ ‬صفحاتها،‭ ‬ولغزارة‭ ‬تلك‭ ‬الإعلانات‭ ‬التي‭ ‬تردها؛‭ ‬قرَّرتْ‭ ‬الجريدة‭ ‬إصدار‭ ‬ملحق‭ ‬إعلاني‭ ‬خاص‭ ‬بأربع‭ ‬صفحات؛‭ ‬وأنيطتْ‭ ‬مهمة‭ ‬الإشراف‭ ‬عليه‭ ‬إلى‭ ‬القاص‭ ‬المبدع‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬الحميد‭ ‬مقابل‭ ‬مكافأة‭ ‬شهرية‭ ‬متواضعة‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭! ‬كنتُ‭ ‬أراهُ‭ ‬مرهقا؛‭ ‬يكاد‭ ‬قلبه‭ ‬ينفجر‭ ‬من‭ ‬زخم‭ ‬العمل‭ ‬الروتيني‭ ‬الذي‭ ‬كادَ‭ ‬يصيب‭ ‬عقله‭ ‬بالتكلَّس؛‭ ‬وما‭ ‬عاد‭ ‬يرى‭ ‬حتَّى‭ ‬في‭ ‬أحلامه‭ ‬سوى‭ ‬لائحة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الإعلانات؛‭ ‬ونسى‭ ‬ديدنه‭ ‬وهاجسه‭ ‬بكتابة‭ ‬قصة‭ ‬جديدة‭ ‬أو‭ ‬مقال‭ ‬نقدي،‭ ‬وغدتْ‭ ‬جريدة‭ ‬العراق‭ ‬الراعي‭ ‬الأول‭ ‬للإعلانات‭ ‬في‭ ‬البلاد؛‭ ‬لكنَّ‭ ‬الأرباح‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬غنمتها‭ ‬الجريدة‭ ‬من‭ ‬الملحق‭ ‬الإعلاني؛‭ ‬تجاهلتْ‭ ‬صديقي‭ ‬الحميد؛‭ ‬لأنَّ‭ ‬قانون‭ ‬أرباح‭ ‬الصحيفة‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬سوى‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬الملاك‭ ‬الدائم؛‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانَ‭ ‬صديقنا‭ ‬الحميد‭ ‬يصحح‭ ‬مئات‭ ‬الإعلانات‭ ‬باليوم‭ ‬الواحد،‭ ‬ذلك‭ ‬الغبن‭ ‬الذي‭ ‬تعرَّض‭ ‬إليه‭ ‬الحميد؛‭ ‬ذكّرني‭ ‬بالإجحاف‭ ‬الذي‭ ‬أصابَ‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي؛‭ ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬نفطه‭ ‬الوفيرة،‭ ‬إذْ‭ ‬يُشاع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دورة‭ ‬برلمانية؛‭ ‬إنَّ‭ ‬هناك‭ ‬أرباح‭ ‬ستوزع‭ ‬على‭ ‬العوائل‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬فائض‭ ‬الميزانية‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتنشغل‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬بالترويج‭ ‬لهذا‭ ‬النبأ‭ ‬السار؛‭ ‬فينتعش‭ ‬قلب‭ ‬الفرد‭ ‬العراقي؛‭ ‬وتأخذه‭ ‬الأحلام‭ ‬بعيداً؛‭ ‬بما‭ ‬سيشتريه‭ ‬من‭ ‬حصَّته‭ ‬من‭ ‬النفط؛‭ ‬والتي‭ ‬قيلَ‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬السنوات؛‭ ‬إنّها‭ ‬تربو‭ ‬على‭ ‬الألف‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬مواطن؛‭ ‬وها‭ ‬هي‭ ‬السنوات‭ ‬‮«‬الخضراء‮»‬‭ ‬تتلاشى‭ ‬سنة‭ ‬إثر‭ ‬أخرى؛‭ ‬وكل‭ ‬الذي‭ ‬قبضهُ‭ ‬الشعب‭ ‬المخدوع؛‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سوى‭ ‬هواءً‭ ‬في‭ ‬شبك؛‭ ‬واكتشف‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف؛‭ ‬إنَّ‭ ‬هذه‭ ‬الشائعة‭ ‬التي‭ ‬يروُّج‭ ‬لها‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والمنطقة‭ ‬الخضراء؛‭ ‬إنَّما‭ ‬هي‭ ‬دعاية‭ ‬خادعة‭ ‬لتخدير‭ ‬الشعب؛‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬امتلأتْ‭ ‬بطونهم‭ ‬الحزبية؛‭ ‬بما‭ ‬لذَّ‭ ‬وطاب‭ ‬من‭ ‬طعام؛‭ ‬وفاضتْ‭ ‬خزائنهم‭ ‬بالدولارات‭ ‬الخضر؛‭ ‬و‭ ‬تكاثرتْ‭ ‬رحلاتهم‭ ‬إلى‭ ‬المنتجعات؛‭ ‬وعلاجهم‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬فنطازية‭ ‬ومضحكة؛‭ ‬صُرفت‭ ‬عليها‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الدولارات،‭ ‬بينما‭ ‬هتاف‭ ‬الشعب‮»‬‭ ‬كافي‭ ‬لَفُطْ؛‭ ‬كافي‭ ‬خَمُطْ؛‭ ‬نريد‭ ‬حصَّهْ‭ ‬من‭ ‬النفط؛‮»‬‭ ‬ذهبَ‭ ‬أدراج‭ ‬الرياح‭. ‬وللجرد‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬وطني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مصيبة‭ ‬ومقتل؟‭ ‬إذْ‭ ‬ينهمكُ‭ ‬رجال‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء؛‭ ‬يجرد‭ ‬أرباحهم‭ ‬من‭ ‬صفقات‭ ‬المشاريع‭ ‬الوهمية‭ ‬التي‭ ‬ظفروا‭ ‬بها؛‭ ‬ومن‭ ‬الزيارات‭ ‬الرسمية‭ ‬الباذخة‭ ‬لأصقاع‭ ‬العالم؛‭ ‬ويكاد‭ ‬من‭ ‬هول‭ ‬أرباحه‭ ‬التي‭ ‬غنمها؛‭ ‬أنْ‭ ‬يتوَّقف‭ ‬قلبه؛‭ ‬من‭ ‬شدَّة‭ ‬الفرح،‭ ‬بينما‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬الشعبية‭ ‬الكادحة؛‭ ‬حشود‭ ‬الفقراء‭ ‬بقلوب‭ ‬دامية‭ ‬وعيون‭ ‬دامعة؛‭ ‬يجردونَ‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء؛‭ ‬والمعتقلين‭ ‬الأبرياء؛‭ ‬والمفخَّخات؛‭ ‬التي‭ ‬انفجرت‭ ‬في‭ ‬شوارعهم‭ ‬المتربة‭ ‬وأسواقهم‭ ‬البائسة،‭ ‬ويا‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬قسمة‭ ‬ضيزى‭ ‬لا‭ ‬يرتضيها‭ ‬حتَّى‭ ‬اليهود،‭ ‬فهناك‭ ‬في‭ ‬خزائن‭ ‬فولاذية‭ ‬مُحكمة،‭ ‬ومصارف‭ ‬مشبوهة؛‭ ‬تتكدَّس‭ ‬دولارات‭ ‬وسبائك‭ ‬الذهب‭ ‬للسياسي‭ ‬الأخضر؛‭ ‬بينما‭ ‬تتراكم‭ ‬في‭ ‬دواليب‭ ‬الفقراء‭ ‬الخشبية؛‭ ‬أسمال‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا؛‭ ‬وحفنات‭ ‬من‭ ‬الرز‭ ‬والسُكَّر؛‭ ‬هي‭ ‬كل‭ ‬مؤونة‭ ‬هؤلاء‭ ‬المعدمين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشتاء‭ ‬القاسي‭. ‬أجل‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬وطني‭ ‬جرد‭ ‬سنوي‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬أفراح‭ ‬وأتراح‭ ‬عارمة؛‭ ‬وجرد‭ ‬سنوي‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬فجائع‭ ‬مؤلمة،‭ ‬وفرق‭ ‬شاسع‭ ‬بين‭ ‬جرد‭ ‬السياسي‭ ‬لأرباحه‭ ‬ومغانمهِ‭ ‬ورحلاته؛‭ ‬وجرد‭ ‬الفقير‭ ‬لخساراته‭ ‬وخيباته‭ ‬وانتكاساته،‭ ‬وفق‭ ‬معادلة‭ ‬طردية‭ ‬مؤلمة‭ ‬جداً؛‭ ‬إذْ‭ ‬كلما‭ ‬تزايدت‭ ‬خسارات‭ ‬الفقير؛‭ ‬تكاثرتْ‭ ‬أرباح‭ ‬السياسي؛‭ ‬وطُمرت‭ ‬وعود‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬للشعب‭ ‬المحروم‭ ‬بجّبٍ‭ ‬سحيق؛‭ ‬ودُفنت‭ ‬معها‭ ‬أحلام‭ ‬الفقراء‭ ‬وتظاهراتهم‭ ‬وهتافاتهم‭ ‬التي‭ ‬أمستْ‭ ‬قبض‭ ‬ريح،‭ ‬وبات‭ ‬ظهر‭ ‬الشعب‭ ‬مكسوراً،‭ ‬بينما‭ ‬قامة‭ ‬السياسي‭ ‬تزدادُ‭ ‬صلابة‭ ‬وخيلاء؛‭ ‬ربَّما‭ ‬بعض‭ ‬الساسة؛‭ ‬يتشدَّقون‭ ‬بمنجز‭ ‬بائس‭ ‬تحقَّق‭ ‬هنا‭ ‬وهناك،‭ ‬لكنَّ‭ ‬الواقع‭ ‬يخبرنا‭ ‬بكل‭ ‬أسى؛‭ ‬إنَّ‭ ‬الشوارع‭ ‬العراقية‭ ‬غمرها‭ ‬الطين‭ ‬والمطر،‭ ‬والحصَّة‭ ‬التموينية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬نسغ‭ ‬الروح؛‭ ‬للعائلة‭ ‬العراقية‭ ‬المتعفّفة؛‭ ‬مازالوا‭ ‬يستلمونها‭ ‬مُقطَّعة‭ ‬الأوصال،‭ ‬فإنْ‭ ‬حضرَ‭ ‬الدقيق‭ ‬غاب‭ ‬السُكّر؛‭ ‬وإنْ‭ ‬حضرَ‭ ‬السمن؛‭ ‬غاب‭ ‬الرز،‭ ‬في‭ ‬الواقع؛‭ ‬نحنُ‭ ‬بأمسِّ‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬جرد‭ ‬شهري‭ ‬لمغانم‭ ‬وسرقات‭ ‬وفساد‭ ‬السياسيين‭ ‬ووعودهم‭ ‬الزائفة؛‭ ‬حتى‭ ‬نعرف‭ ‬فداحة‭ ‬الخديعة؛‭ ‬وندرك‭ ‬حجم‭ ‬النهب‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬إلى‭ ‬خزائن‭ ‬ساسة‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء؛‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الفقراء‭. ‬وهل‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬تمتلك‭ ‬الشجاعة‭ ‬وتعلن‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام؛‭ ‬عن‭ ‬جرد‭ ‬حقيقي‭ ‬لعدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬بقاع‭ ‬الوطن؛‭ ‬وعدد‭ ‬المفخَّخات؛‭ ‬والأحزمة‭ ‬الناسفة‭ ‬والعبوات‭ ‬اللاصقة؛‭ ‬واغتيالات‭ ‬الأبرياء‭ ‬بكواتم‭ ‬الصوت؛‭ ‬وعدد‭ ‬المعتقلين‭ ‬الأبرياء‭ ‬في‭ ‬سجون؛‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬مكانها‭ ‬سوى‭ ‬الراسخون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء؟‭ ‬وهل‭ ‬بوسعهم‭ ‬الإعلان‭ ‬عمَّا‭ ‬أنجزوا‭ ‬من‭ ‬وعودهم‭ ‬إلى‭ ‬الناس؛‭ ‬طيلة‭ ‬جلوسهم‭ ‬على‭ ‬صولجان‭ ‬البلاد؟‭ ‬سيأتيك‭ ‬الجواب‭ ‬سريعاً؛‭ ‬إنَّ‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬وضرورات‭ ‬‮«‬خضراوية»؛‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬لهم‭ ‬بنشر‭ ‬حجم‭ ‬الخسائر‭ ‬والمصائب‭ ‬والويلات‭ ‬التي‭ ‬أصابتْ‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي؛‭ ‬حتَّى‭ ‬أكاد‭ ‬أرى‭ ‬الإرهابي‭ ‬وهو‭ ‬يجردُ‭ ‬بشهوة‭ ‬القتل؛‭ ‬عدد‭ ‬الأحزمة‭ ‬الناسفة‭ ‬والمفخَّخات‭ ‬المتبقية‭ ‬بحوزته‭ ‬الآن،‭ ‬مثلما‭ ‬أبصرُ‭ ‬السياسي‭ ‬يجردُ‭ ‬بلذَّة‭ ‬قصوى‭ ‬أرصدته‭ ‬في‭ ‬مصرف‭ ‬خارج‭ ‬الحدود،‭ ‬وأرنو‭ ‬إلى‭ ‬الفقير؛‭ ‬وهو‭ ‬يجلس‭ ‬عند‭ ‬عتبة‭ ‬باب‭ ‬داره‭ ‬الآيل‭ ‬إلى‭ ‬السقوط؛‭ ‬يُحصي‭ ‬حسراته‭ ‬وعبراته‭ ‬على‭ ‬فلذة‭ ‬كبده‭ ‬الذي‭ ‬استشهد؛‭ ‬مرتعشاً‭ ‬من‭ ‬البرد؛‭ ‬ومنكسر‭ ‬الخاطر؛‭ ‬على‭ ‬قوته‭ ‬الذي‭ ‬يكاد‭ ‬ينفد؛‭ ‬ويردِّدُ‭ ‬بصوت‭ ‬غارق‭ ‬بالآهات‭ ‬والشهقات؛‭ ‬تسمعهُ‭ ‬ملائكة‭ ‬السماء؛‭ ‬حسبي‭ ‬الله‭ ‬ونعم‭ ‬الوكيل؛‭ ‬على‭ ‬خديعة‭ ‬الخضراء‭.‬