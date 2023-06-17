خدمة 9 ألاف مشترك جديد بالإنترنت الضوئي في الدورة

بغداد – خلود محمد

وفرت مديرية اتصالات ومعلوماتية الكرخ، التابعة الى وزارة الاتصالات، خدمة الانترنت الى 9 الاف و600 مشترك جديد على الشبكة الضوئية في منطقة الدورة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المديرية فعّلت الخدمة في شارعي الميكانيك و 60 بمنطقة الدورة، بالتعاون مع شركة الخلية الفائقة والمعاوماتية).

مشيراً الى (افتتاح مركزين لتقديم خدمات الانترنت للمواطنين الاول بمنطقة الدورة الاولى شارع الســـــاعاتي، والثاني في شارع 60).

واصلحت ملاكات مديرية اتصالات نينوى، الكابل الضوئي الرابط بين مدينة الموصل وقضاء الحمدانية.

وقال البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في المديرية، بالتعاون مع الشركة المنفذة، انجزت اعمال صيانة مسار الموصل الحمدانية، لتعرضه الى حريق مجهول المصدر)، مؤكداً (صيانته وإعادة خدمات الاتصالات والانترنت بوقت قياسي للمواطنين)، ودعت المديرية، المواطنين، الى (تجنب إحراق الحشائش والادغال القريبة من المسارات الضوئية تجنباً للحرائق والأضرار).

اعداد استراتيجية

وكلّفت وزير الاتصالات هيام الياسري، ملاكات الوزارة، بإعداد استراتيجية وطنية للحد من خطاب الكراهية. وذكر بيان امس ان (الياسري يحثت مع ممثلي الوزارات والجهات المعنية حزمة من الاجراءات التنفيذية العاجلة التي تسهم في الحد من نشر الكراهية ومحاربة التطرف والتوعية بمخاطرهما).

مبيناً ان (الاجتماع استعرض لائحة تنظيم المحتوى الرقمي المُقدمة من هيئة الاعلام والاتصالات التي تتبنى عدد من الاجراءات في مجال نبذ الخطاب التحريضي، والحث على قبول الاخر، وخلق بيئة آمنة للمجتمع تعزز مبادئ التعايش السلمي).