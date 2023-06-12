خدمة صحفية أمام قضاة التمييز – فلاح المرسومي

شاء الله أن تقف قضية احتساب خدمتنا الصحفية مع مناسبة عيد الصحافة العراقية الذي يصادف 15حزيران من كل عام أمام قضاة محكمة التمييز الاتحادية هذا القضاء الذي تميّزَ بمواقفه وبالخصوص مع قضايا الصحفيين التي عرضت وتعرض أمامه ليكون معهم وليس ضدهم بالحق الذي يتجلى عند القضاة والذي لا يقبل بالتاثير السلبي عليه فهو السلطة الاعلى وبالحق مبتغاه، وهذه الخدمة الصحفية قُدم طلب احتسابها إلى هيأة التقاعد الوطنية وعن مدة ممارسة مهنة صحفية مدتها ( 14) سنة مقضية بين خدمتين تقاعديتين على الملاك الدائم لتعديل الراتب التقاعدي على وفق المادة ( 16) من قانون حماية حقوق الصحفيين رقم ( 21لسنة 2012) والخدمة مؤيدة بقرار من لجنة احتساب ممارسة المهنة الصحفية في نقابة الصحفيين وعلى وفق الفقرة ( هاء) من المادة ( 18) من قانون التقاعد النافذ رقم ( 9 لسنة 2014)، وقد رد الطلب من مجلس قضايا المتقاعدين، وبناء على حقي في الاعتراض عند محكمة التمييز الاتحادية وحيث لم نجد في رفض طلب الاحتساب اي نص او مادة قانونية استند عليها المجلس في الرفض فقد تقدمت بطلب التمييز على قرار عدم الاحتساب لاحقاق الحق في احتساب الخدمة وتعديل الراتب التقاعدي والأمل معقود في تحقيق هذا الاستحقاق من قبل قضاة محكمة التمييز الاتحادية.