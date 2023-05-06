خبير يطالب بتعميم تجربة التوسّع العمراني في الإقليم على المحافظات

بغداد – ندى شوكت

حذر الخبير الاقتصادي منار العبيدي ، من تجاهل الزيادة السكانية داخل المدن في ظل الاتفاق الحاصل على مبادرات السكن التي لم تلب الحاجة الفعلية حتى الان، ودعا الى نقل تجربة التوسع الجارية في اقليم كردستان الى المحافظات الاخرى. وقال العبيدي في مداخلة على مجموعة واتساب اطلعت عليها (الزمان) امس ان (سياسة التوسع والبناء واضحة في الاقليم من خلال بناء العشرات من المجمعات السكنية ،مما اسهم في تراجع معدلات الايجار ،بينما ارتفعت بشكل يفوق 30 بالمئة في المحافظات الوسطى والجنوبية ،نتيجة عدم التوسع الافقي في مناطق مختلفة من المدن وبناء المناطق الجديدة والتركيز على نفس مساحات البناء دون الاخذ بنظر الاعتبار التمدد السكاني وهجرة الريف الى المدينة)، واضاف انه (برغم الاتفاق الكبير الحاصل على مبادرات الاسكان والعقار ،الا انها لم تراعي الحاجة الفعلية للبلد والمحافظات للوحدات السكنية ،معتمدا على عوامل النمو السكاني والقدرة الشرائية والهجرة من الريف الى المدن ،الامر الذي تسبب بارتفاع معدلات الايجار في كثير من المحافظات في ظل تنفيذ مشاريع الاستثمار ومبادرات التمويل العقارية)، مؤكدا ان (الاقليم يعمل بشكل دولة وبمؤسسات متكاملة وتخطيط عمراني حقيقي ،اما ما يحصل في وسط وجنوب البلاد عبارة عن اعمال عشوائية متناثرة، وحقيقة لا يوجد اي معايرة بين هيئة الاستثمار والمبادرات التمويلية لحل المشكلة، اذا كانت معدلات الايجار ارتفعت في بغداد لاكثر من 30 بالمئة وفي محافظات اخرى الى اكثر من 50 بالمئة وبعضها الى 60 بالمئة ،فهذا يدل على فشل سياسة الاستثمار والتخطيط العمراني لتوسعه المدن)، وتابع انه (مع معدلات النمو السكانية المرتفعة ووجود نسبة عالية من سكان العراق تحت اعمار 18 سنة، فأننا امام ارتفاع اخر ان لم تضع حلول جذرية لمعضلة السكن تبدأ من خلال انشاء مدن جديدة خارج الاماكن المألوفة حاليا ،اما الاستمرار بمحاولة البناء داخل مراكز المدن سيؤدي الى رفع اسعار السكن نتيجة ارتفاع الطلب عليها)، مشددا على (ضرورة مغادرة الخطط الحالية والتوجه نحو انشاء مدن جديدة تعتمد المعايير الدولية لاستدامتها ،فضلا عن اعادة التخطيط العمراني للمحافظات بشكل كامل ،وان التوسع هو الحل الحقيقي ،حيث يجب اصدار قرار بمنع اي اجازة بناء جديدة لاي مجمع سكني داخل حدود البلدية)، ولفت الى ان (18 محافظة منذ 1960 عندما كان العراق 12 مليون نسمة ،هي ما زالت نفسها وبنفس التخطيط العمراني لبلد ستجاوز تعداد سكانه 50 مليون نسمة خلال السنوات المقبلة).