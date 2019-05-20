بغداد وطهران تناقشان القضايا التقنية المتعلقة بكري شط العرب

خبير يحذّر من شح المياه العذبة في الدول العربية العام المقبل

بغداد – قصي منذر

حذر خبير دولى من تراجع كميات المياه العذبة في الدول العربية ومن بينها العراق في عام 2020 ،مشيرا الى ان تقديرات للأمم المتحدة تؤكد زيادة أعداد من يعانون نقصاً بالمياه لتصل في عام 2025 إلى نحو 904 ملايين نسمة. وقال الخبير الدولي حازم الناصر الذي شغل منصب وزير المياه والري الاردني لمرات في تصريح امس إن (الفاقد المائي في الوطن العربي اكثر من 50 بالمئة ولاسيما ان المياه أصبحت من أهم القضايا العالمية التي تشغل السياسيين والاقتصاديين في ظل تراجع حجم المياه العذبة في مناطق متعددة).

زيادة سكانية

وأضاف ان (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد الأكثر جفافاً تزامناً مع ازدياد أعداد السكان فيها إلى حد كبير،حيث تشير تقديرات للأمم المتحدة إلى ازدياد أعداد من يعانون نقصاً بالمياه لتصل بحلول عام 2025 إلى نحو 904 ملايين نسمة). مبينا ان (هؤلاء الأشخاص يتركز معظمهم في مناطق الشرق الأوسط وحوض المتوسط وأجزاء من غربي آسيا والتي لا تزيد مواردها المائية عن 0.9 بالمئة من موارد المياه بالعالم في ظل تراجع كبير للهطول المطري في هذه المناطق والتي قد تصل إلى 40 بالمئة)،مشير ا الى ان (أكثر من 66 بالمئة من الموارد المائية العربية تأتي من خارج الحدود نتيجة لممارسات دول المنابع كما هو الحال في الفرات والنيل ونهر الأردن)،وتابع ان (كلفة شراء المياه على المواطنين في المنطقة العربية ستصل في عام 2020 إلى اضعاف من الدول الأخرى)،مضيفا ان (المنطقة العربية تشهد طلباً شديداً على المياه المعبأة يغطي تقريباً 50 بالمئة من السكان وكذلك يوجد 18 بالمئة منهم ليست لديهم مصادر مياه و24 بالمئة غير مخدومين بالصرف الصحي برغم من الإنفاق الكبير على قطاع المياه الذي يقدر بـنحو 20-30 مليار دولار سنوياً). وشهد العراق أمطاراً غزيرة وسيولاً في الشتاء الماضي بمستويات غير مسبوقة منذ عقود،بينما تؤكد خلية مواجهة السيول الحكومية ارتفاع الخزين المائي في البلاد. واشارت الخلية في بيان امس الى ان (الخزين المائي أزداد الى 53.67 مليارمتر مكعب بينما كان في العام الماضي 16.90 مليار متر مكعب)،واضاف ان (الفراغ الخزني في الثرثار 18.53 مليار متر مكعب).

شح المياه

ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على معلومات بشأن شح المياه العذبة في الدول العربية ومن بينها العراق برغم من الاتصال بمدير عام دائرة التشغيل في وزارة الموارد المائية علي راضي . وعقدت بغداد وطهران اجتماعا تنسيقيا مشتركا في مدينة خرمشهر لبحث تفاصيل تنظيف شط العرب. وقال بيان امس ان (مستشار وزير الخارجية العراقي و مدير عام للحقوق الدولية في الخارجية الايرانية ترأسا الاجتماع التنسيقي المشترك بين البلدين بهدف بحث القضايا والتفاصيل التقنية المتعلقة بتنظيف الشط،بحضور ممثلين عن المؤسسات والاجهزة المعنية). ويعقد هذا الاجتماع في إطار تفاهمات مسؤولي البلدين بشأن تسوية القضايا المتعلقة بشط العرب وبموجب معاهدة الحدود وحسن الجوار بين العراق وإيران عام 1975 والتي عرفت بإتفاقية الجزائر،والبروتوكولات المضافة والاتفاقيات المكملة لها وكذلك تنفيذاً لبيان 12 آذار 2019 في بغداد الذي وضع خلال زيارة الرئيس الايراني للعراق وكذلك متابعة لمباحثات وزيري خارجية البلدين.وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والرئيس الايراني حسن روحاني خلال زيارة الأخير الى بغداد في اذار الماضي عن عزمهما الجـــــــاد على تنفيذ اتفاقية الحدود وحسن الجوار بين العـــــــراق وايران المؤرخة في 13 حزيران 1975 والبروتوكولات والاتفـــــــــاقات الملحقة بها ،بحسن نية وبدقة،ولذا قرر الطرفان البدء بعمليات مشتركة لتنظيف وكري شط العرب بهدف اعادة قناة الملاحة الرئيسة التالوك وفق اتفاقية 1975 والبروتوكول المعني بذلك في أسرع وقت.