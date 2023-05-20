إطلاق تمويل مستحقّات الموظفين دفعة أيار وإستيفاء تأمينات العقود بالدينار

خبير مصرفي يحذّر من قرصنة رواتب المتقاعدين بإستخدام بطاقات وهمية

بغداد – الزمان

حذر خبير مصرفي ،من محاولة لقرصنة رواتب المتقاعدين المغطات خارجيا بما يساوي الاستحقاق عبر بطاقات عشوائية جرى اصدارها للحصول على فارق تصريف العملة الاجنبية. وقال الخبير المصرفي في احدى مجموعات واتساب امس ان (رواتب المتقاعدين يتم تغطيتها خارجيا بما يساوي الاستحقاق ،لكن البطاقات العشوائية التي جرى اصدارها لغيرهم ، استولت على رصيد الغطاء حتى نفذ دون امكانية المتقاعد من سحب استحقاقه، ومن الطبيعي هذا الفارق الكبير حصلت عليه جهات مجهولة بالتنسيق مع شركات الدفع الالكتروني)، على حد تعبيره،واشار الى انه (كان الاجدر بالبنك المركزي فرض شرط على الشركات والمصرفين بأن استخدام البطاقات خارجياً يكون حصرا للمتقاعدين وحجب استخدامها لغيرهم من خلال النظام ،لكن مع الاسف فإن القائمين على الادارة ليسوا من ذوي الاختصاص وانهم طوع للاحزاب ومنظمات الفساد) على حد قوله، واستدرك (اذا لم يحاول المركزي تعديل نظام التحويل الخارجي واستخدام البطاقات ،فأننا امام عملية قرصنة كبيرة للرواتب) على حد زعمه، وقال ان (الشركات تحصل شهريا من عمولات لقاء صرف رواتب المتقاعدين تصل الى نحو 12 مليون دولار كحد ادنى ،لكنهم لم يكتفوا بذلك ،بل جرى الالتفاف على اجراء البنك للاستحواذ على فارق السعر)، داعيا المتقاعدين الى (اتخاذ موقف لردع الشركات المسؤولة عن البطاقات).

ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على رد من الجهات المعنية بشأن صحة جود محاولات للاستحواذ على رواتب المتقاعدين من عدمه. فيما اوعزت وزارة المالية، لدائرة المحاسبة الدوام امس السبت لاستكمال تمويل رواتب الموظفين دفعة ايار الجاري .وقال بيان تلقته (الزمان) امس إنه (حسب توجيه الوزيرة طيف سامي ، انجزت دائرة المحاسبة إجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر آيار الجاري )، داعيا وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة الى (مراجعة الدائرة لاستكمال التمويل، وحسب جدول التمويل الشهري). وجّه مصرف الرافدين، باستيفاء تأمينات العقود الحكومية ومبالغ خطابات الضمان والاعتمادات بالدينار.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (استنادا للتوجيهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي ، وجّه المصرف فروعه باستيفاء التأمينات الخاصة بالعقود الحكومية المبرمة بالدولار الأمريكي كافة، ومن ضمنها تأمينات أو مبالغ خطابات الضمان أو الاعتمادات المستندية الداخلية أو الكفالات المصرفية، لتكون بالدينار بدلا من الدولار وبسعر الصرف الرسمي المعتمد البالغ 1320 دينارا لكل دولار)، واشار الى ان (هذا الإجراء يأتي في إطار تحقيق التنمية وتقوية قيمة الدينار ، عبر توسيع نطاق استخداماته التجارية واعتماد العملة الوطنية على المستويات كافة). وكانت وزيرة المالية قد هنأت ، الرافدين بذكرى تأسيسه 82 .

وقال بيان أنه (بمناسبة الذكرى 82 لتأسيس الرافدين، هذا الصرح الوطني الكبير الذي قدم خدمات جليلة في مجال المال والاقتصاد والخدمات الاجتماعية العالية ،نتقدم بخالص التحايا والأمنيات لكل من وضع لبنة أو أضاف مبادرة أو تألقاً بمنجز، ونقدم أعلى مشاعر التهاني بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة).