تكليف 3 خبراء لتدقيق ملابسات الإقتراع ورفض الجربا

خبير لـ (الزمان): قرار الإتحادية وقف إجراءات التصويت على وزير الدفاع ملزم للبرلمان

بغداد – الزمان

أكد الخبير القانوني طارق حرب ان الامر الولائي الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا بشأن ايقاف اجراءات تصويت البرلمان على المرشح لوزارة الدفاع ملزم لمجلس النواب، موضحا ان البرلمان لن يستطيع التصويت ثانية حتى انتهاء حسم الدعوى التي تقدم بها المرشح للوزارة فيصل الجربا بعد تصويت البرلمان برفضه.

وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (الامر الولائي الذي اتخذته المحكمة امس جاء قبل اصدار القرار النهائي الحاسم في الدعوى وقد خول قانون المرافعات المحكمة مثل هذا الحق)، موضحا ان(المحكمة عندما تجد ان هناك امورا تتطلب ايقاف الاجراءات المتخذة بشأن اية دعوى فإنها تصدر مثل هذا الامر الولائي)، واضاف ان (على مجلس النواب الالتزام بهذا الامر وعدم اجراء عملية تصويت جديدة لانتخاب وزير للدفاع لحين حسم الموضوع من المحكمة)، مستدركا ان (هذا القرار لا يعني قبول طعن المرشح ولا رفضه وانما ايقاف الاجراءات لمدة معينة ريثما تحسم الدعوى ليكون بإمكان البرلمان اتخاذ ما يلزم من قرارات). وأصدرت المحكمة امرا ولائيا يقضي بإيقاف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم دعوى المرشح الجربا.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك في بيان تلقته(الزمان) امس ان (المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت دعوى اقامها الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة للتصويت عليه مرشحاً للوزارة)، واشار الى ان (وكيل المدعي قدم طلبا الى المحكمة يطلب فيه اصدار حكم ولائي بإيقاف اجراءات التصويت على منصب الوزير لحين حسم الدعوى)، مبينا ان (المحكمة دققت الطلب وقررت الاستجابة له وذلك بقرار ولائي بايقاف اجراءات التصويت لحين حسم هذه الدعوى)، واوضح الساموك ان (المحكمة كلفت ثلاثة خبراء من الادلة الجنائية لكي يؤدوا خبرتهم في الدعوى لتقديم تقريرهم بهذا الشأن )، وتابع ان (وكلاء المدعي اوضحوا ان الخبرة المطلوبة هي احتساب عدد النواب الحاضرين في الجلسة واحتساب عدد الاصوات التي حصل عليها المدعي في تلك الجلسة بالإضافة الى مدة احتساب الاصوات مقارنة مع حركة الكاميرات وهل قام مقررا الجلسة بتبليغ الرئاسة بعدد الاصوات ام لم يقوما بذلك)، لافتا الى ان (الدعوى تأجلت الى الثالث من الشهر المقبل لمنح الخبراء الوقت المناسب لتقديم تقريرهم الى المحكمة على ان يقدموا الخبرة قبل الموعد بيوم على الاقل).

من جهة اخرى، أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أن أربعة ملفات مهمة سوف تتصدر أولويات عمل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل من بينها استكمال التشكيلة الوزارية وإصدار قرار بشأن القوات الأجنبية في البلاد.

وقال الفتلاوي في تصريح امس إن (هناك ملفات مهمة عدة جعلها مجلس النواب ضمن أولويات عمله بالجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل)، مبيناً أن (هناك توافقاً واتفاقاً كاملين بين الفتح وسائرون ورؤية واضحة بشأن حسم ملف الوزارات المتبقية كجزء أساس من الاهتمام في بداية الفصل التشريعي المقبل وفي الجلسة الثانية منه)، وأضاف أن (الملف الآخر الذي سيتصدى له مجلس النواب بجلساته الأولى هو إصدار قرار لإخراج القوات الأجنبية إضافة إلى حسم قضية رئاسة اللجان البرلمانية بغية مضي البرلمان بالمرحلة اللاحقة في انجاز واجباته الأساسية والمتمثلة بالدورين الرقابي والتشريعي)، لافتا الى ان (ملف مجالس المحافظات يعد من الملفات المهمة التي ستأخذ حيزها من النقاش ضمن جلسات البرلمان الأولية بغية حسم الخيار بتجميد عمل مجالس المحافظات أو تمديد عملها لحين إجراء الانتخابات في شهر تشرين الثاني المقبل). في غضون ذلك، دعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي بدر وسائرون الى إحتواء الآخرين في تحالفهما من أجل معالجة الأزمات والمشاكل. وقال الاعرجي في بيان امس (نتمنى على التحالف المنشود بين بدر وسائرون أن يحتوي الآخرين من أجل معالجة الأزمات والمشاكل)، مطالبا بـ (ألا يكون تحالفاً من أجل تحقيق مكاسب سياسية ينتج عنه خلافات مع كتل أخرى مما يزيد الخلافات في وقت لا يتحمل الظرف الراهن ذلك، بل إن زيادتها وتفاقمها سيجعلنا أمام أزمة حقيقية).