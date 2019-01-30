واشنطن تعقد إجتماعاً دولياً لمناقشة إنسحابها من سوريا

خبير لـ (الزمان) : عملية أمريكية مرتقبة لإعتقال قيادات بارزة في داعش

بغداد – قصي منذر

كشف خبير امني عن عملية امريكية مرتقبة لاعتقال قيادات بارزة في داعش داخل سوريا يشارك فيها نحو 700 جندي من قوات المارينز ، فيما اعلنت بغداد عن وجود تنسيق مع دمشق بشأن العمليات البرية والجوية التي ينفذها الجيش العراقي داخل الأراضي السورية.

وقال عماد علو لـ(الزمان) ان (الاجتماع الذي تعتزم واشنطن عقده خلال الاسبوع المقبل يأتي لتقويم عمل وانجازات التحالف الدولي ضد داعش ضمن المسارات التي يخوضها في مكافحة الارهاب بالاضافة الى وجود مستجدات مهمة وهي قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من سوريا وقرب تحقيق القضاء على داعش)، واضاف ان (العراق سيشارك في الاجتماع كونه عضوا فاعلا بالتحالف الدولي فضلا عن انه ساحة مباشرة للقتال ضد الارهاب واستطاع دحره داخل البلاد وايضا يستضيف عددا من قوات التحالف على ارضيه). وكشف علو عن (عملية امريكية مرتقبة داخل سوريا يشارك فيها نحو 700 جندي من قوات المارينز وبدعم من الطيران لاعتقال قيادات مهمة بداعش، فضلا عن ان هناك الكثير من الارهابيين الاجانب تم احتجازهم بعد تسليم انفسهم لقوات سوريا الديمقراطية)، مبينا ان (الدول الاوربية تتعاطى مع تلك الاشكالية وكيفية السماح لعودة هؤلاء المحتجزين لبلدانهم). وأعلنت الخارجية الأمريكية عن لقاءً سيجمع الأسبوع المقبل وزراء خارجية دول العالم من أجل تنسيق جهود التصدي لداعش بعد قرار الانسحاب من سوريا. وقال بيان للخارجية أن (الولايات المتحدة مصممة على منع عودة ظهور داعش في سوريا والعراق بعد انسحاب قواتها وانها ملتزمة بمواصلة القضاء على فلول التنظيم وإحباط مخططاته)، مشيرا الى انه (بعد هزيمة داعش في ساحة المعركة سيواصل التحالف جهود إرساء الاستقرار من أجل تسهيل العودة الآمنة والطوعية للذين نزحوا بسبب أعمال العنف)، وتابع البيان ان (الاجتماع يستضيف نحو 79 دولة ضمن التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة في عام 2014 بعد سيطرة المتطرفين على مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا). وقرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب سحب ألفي جندي من سوريا، مؤكدا دحر التنظيم المتطرف الذي لا زال يسيطر على منطقة صغيرة في شرق سوريا. واستقال الموفد الأميركي لدى التحالف الدولي ضدّ داعش بريت مكغورك احتجاجا على قرار الانسحاب من سوريا وقال (لا توجد خطة لِما سوف يلي)، مبديا (تخوفه إزاء المستقبل في سوريا).

كما أعربت دول أوروبية عن قلقها إزاء قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من سوريا والذي جاء في توقيت خسر فيه داعش غالبية المناطق التي كان سيطر عليها. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم أن الجيش العراقي ينفذ عمليات محدودة داخل الأراضي السورية وبموافقة دمشق وأن هذه القوات لن تستقر شرقي الفرات. وقال الحكيم في مؤتمر مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بموسكو إنه (بحث مع لافروف تحرير سوريا وعلى وجه الخصوص تحرير محافظة إدلب من الجماعات الإرهابية)، لافتا الى ( وجود تنسيق بين بغداد ودمشق بشأن العمليات البرية والجوية التي ينفذها الجيش العراقي داخل الأراضي السورية)، واضاف ان (العراق لا يخطط لإدخال قواته إلى شرق الفرات، ولكننا سنواصل العمل على تدمير بقايا داعش سواء من الجو أو على الأرض)، مبينا ان (أي نزاع بين امريكا وايران لن يؤثر على العراق فقط بل على المنطقة كلها)، وتابع الحكيم (أكدنا مع لافروف ضرورة عودة سوريا لجامعة الدول العربية). من جانبه قال لافروف ان (هناك تعاوان أمنيا مع العراق ونرغب في زيادة التعاون بمجالات الطاقة والزراعة والنقل ولدينا جهود مهمة جديدة في المركز الرباعي للتعاون الامني روسيا وسوريا وايران والعراق)، واشار الى ان (التواجد الامريكي في العراق يستند الى موافقة الحكومة العراقية ونراه تواجد شرعي من الناحية الدولية)، وشدد لافروف على ان (لا يكون هذا التواجد ورائه أجندات واهداف جيوسياسية غير معلنة التي لا تقدم الا مصالح احادية الجانب لامريكا ونأمل من الحكومة العراقية ان تعلم هذا الشيء)، داعيا الى (ضرورة ضمان الأمن على الحدود العراقية بعد الانسحاب الامريكي من سوريا).