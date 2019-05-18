توصيات بإكمال أنبوب تصدير البصرة – العقبة وتوسيع خط كركوك – جيهان

خبير لـ (الزمان): على العراق البحث عن طرق بديلة وآمنة لصادارته النفطية

بغداد – الزمان

دعا خبير اقتصادي الحكومة الى أن تتوقع اسوأ الاحتمالات جراء التوترات في المنطقة فتتخذ الاجراءات اللازمة لحماية اقتصادها والبحث عن طرق بديلة آمنة لصادارتها النفطية، مؤكدا وجوب الاسراع باكمال انبوب تصدير البصرة – العقبة على البحر الاحمر وتأمين عملية توسيع انبوب كركــــوك – جيهان وتفعيل انبوب البصرة – ينبع على البحر الاحمر مع البحث في امكانية انشاء خط تصدير جديد الى البحر المتوسط عبر سوريا.

غلق الخليج

وقال ملاذ الامين لـ (الزمان) امس أن (التوترات وتصاعدها والتلويح بغلق الخليج العربي امام الامدادات النفطية ربما تتخذ منحى جديا خلال الايام المقبلة ولذا فإن على العراق والدول النفطية في الخليج العربي ان يبحثا عن بدائل لتصدير شحناتها الى السوق العالمية)، مضيفا (كما هو معلوم فان مضيق هرمز يمر عبره اكثر من ثلث احتياجات العالم من النفط الامر الذي قد يتسبب بكارثة اقتصادية كبيرة في حال اغلاقة ليس على الدول المنتجة فحسب وانما على الدول المستهلكة ،التي ستتوقف لديها المصانع ومحطات التوليد وجميع وسائل النقل التي تعتمد على المشتقات النفطية).

ورأى الامين ان (التصعيد الاخير المتمثل باستهداف السفن التجارية في الفجيرة والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية وما سيتبع ذلك من احداث لاحقة ، تحتم على الدول الخليجية والعراق خصوصا ان تتوقع اسوأ الاحتمالات وتتخذ الاجراءات اللازمة لحماية اقتصادها من خلال البحث عن طرق بديلة آمنة لصادراتها النفطية)، مضيفا ان (على العراق ان يسرع باكمال انبوب التصدير البصرة- العقبة على البحر الاحمر ويؤمن عملية توسيع انبوب كركوك – جيهان ،بالاضافة الى تفعيل انبوب البصرة – ينبع على البحر الاحمر مع البحث في امكانية انشاء خط تصدير جديد الى البحر المتوسط عبر سوريا).

تصدير نفط

وتابع (طالما ان العراق يعتمد بنسبة تفوق 95 بالمئة على تصدير النفط في اعداد ميزانيته السنوية ، فيجب ان يعمل على حماية هذه الثروة وضمان وصولها الى الموانيء الآمنة) ، مشددا على ان(على وزارة النفط ان تفكر جديا بالبحث عن موانيء جديدة آمنة يمكن الاعتماد عليها في التصدير في حال تم غلق مضيق هرمز امام الملاحة). وكانت الإمارات العربية المتحدة قد افتتحت في صيف 2012خط أنابيب لتصدير النفط من الفجيرة لتجنب مرور النفط الإماراتي من مضيق هرمز، من اجل تحييد النفط عن تأثير المضيق والتهديدات الإيرانية بإغلاقه.

وقد بدا الإماراتيون كمن يستبق الأحداث ويحرر رقبته من التهديد المكرر على لسان القادة العسكريين الإيرانيين كلما احتدم التوتر بين طهـــــــران وواشنطن، أو بين طهران وجيرانها الإقليميين.

لكن التوتر الراهن على وقع خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران وما تبعه من فرض عقوبات عليها يكاد يكون الأشد، وكان أول إرهاصاته في صيف 2018 مع رفع إيران شعار(إذا لم يصدّر نفطنا فكل نفط المنطقة لن يُصدّر). وبدا التهديد الذي صدر عن اكثر من مسؤول إيراني بالتوازي مع تشديد واشنطن عقوباتها، استعراضياً، وقد ناقش العديد من المراقبين في أمريكا والعالم العربي حقيقة الرغبة الإيرانية في فعل ذلك.ومؤخرا، ومع إلغاء الولايات المتحدة للإعفاءات التي كانت أعطتها لثماني دول لشراء النفط الإيراني في إطار سعيها لتصفير تصدير النفط الإيراني، وصل التوتر إلى مرحلة أخرى مع إعلان واشنطن عن نشر قطع جديدة لها في المياه الخليجية بما في ذلك حاملتا طائرات وقاذفات بي 52وبطاريات صواريخ باتريوت جديدة ثم تبع ذلك هجمات طالت ناقلات نفط في ميناء الفجيرة الإماراتي، فقالت الولايات المتحدة على لسان مسؤول في الاستخبارات إن (إيران مشتبه بها) لكن أمريكا لا تملك دليلا قاطعاً بأن طهران تقف خلف هذا العمل.

وصبيحة الثلاثاء أعلنت حركة أنصار الله الحوثية في اليمن عن استهداف خزانات نفط إستراتيجية وحقول نفطية في مدينة ينبع السعودية على البحر الأحمر من خلال طائرات مسيرة.