شاناهان في بغداد لطمأنة المسؤولين بشأن نيات البنتاغون

خبير لـ (الزمان) : رغبة أمريكية بإستمرار وجود القوات داخل العراق

بغداد – قصي منذر

توقع خبير امني استمرار بقاء القوات الامريكية في العراق لصعوبة اجراء عمليات انسحاب سريعة، فضلا عن اختلاف الرؤى داخل البرلمان بين مؤيد ورافض لوجود اي قوات اجنبية . وقال الخبير صفاء الاعسم لـ (الزمان) امس ان (زيارة وزير الدفاع الامريكي وكالة باتريك شاناهان الى بغداد تأتي في اطر مناقشة وجود قوات بلاده داخل العراق مع المسؤولين ولاسيما اصبح هذا الموضوع شائك جدا لاحتمالية صدور قرار من قبل مجلس النواب او الاتفاق عليه لان الرؤى ما زالت مختلفة بين مؤيد ورافض لبقاء القوات الاجنبية داخل الاراضي العراقية)., واضاف ان (عمليات تطهير الارهاب مستمرة ضمن اتفاقية مع التحالف الدولي وبالتالي العراق لم يكمل هذا الملف وحاجته للتعاون مع تلك القوات لتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن المجاميع الارهابية), وتوقع الاعسم (رغبة الولايات المتحدة بالبقاء في العراق لصعوبة الانسحاب السريع من القواعد الموجودة حاليا ما لم يكن هناك اتفاق صلب يفضي بأجلاء تلك القوات). ووصل شاناهان في زيارة غير معلنة الى بغداد ترمي إلى لقاء مسؤولين عراقيين بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي التقاه امس وبحث موضوع تحديد طبيعة القوات ودورها في تدريب القوات العراقية وبحث مسألة وجود القوات الأمريكية في العراق بعد الانسحاب من سوريا. ويسعى شاناهان إلى طمأنة الحكومة العراقية حيال نيات البنتاغون. وأثار إعلان ترامب نيته البقاء في العراق بهدف مراقبة إيران استياء بغداد، وأعاد بث الروح في حملة الداعين إلى رحيل الجنود الأمريكيين عن البلاد. ومنذ اجتياح القوات الأمريكية للعراق في العام 2003 يثير هذا الوجود جدلا حيث وصل عدد الجنود المنتشرين على الاراضي العراقية إلى 170 ألفا قبل أن ينسحبوا نهاية 2011 لكن واشنطن أرسلت قوات بعد ذلك في إطار التحالف الدولي للتصدي لداعش الذي تشكل في 2014 وبعد أكثر من عام على إعلان بغداد الانتصار على داعش وعلى أعتاب انتهاء الهجوم الأخير في سوريا علت أصوات تدعو إلى انسحاب تام ونهائي لتلك القوات وبالفعل، فقد تم تقديم مشروع قانون في البرلمان، وفي صورة نادرة، قد يكون هناك إجماع عليه من جانب أكبر كتلتين في المجلس. في غضون ذلك , شدد رئيسا تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم ومجلس النواب محمد الحلبوسي على رفض تواجد القوات القتالية البرية والقواعد العسكرية على الأرض العراقية. وقال بيان امس ان (الجانبين اكدا ضرورة تعضيد موقف الحكومة ورؤيتها تجاه الحاجة لهذا التواجد), مشددين على (رفض تواجد القوات القتالية البرية والقواعد العسكرية على الأرض العراقية). وكشف شانهان الذي وصل بغداد امس الثلاثاء عن فحوى مباحثاته مع عبد المهدي. وقال شانهان في تصريح امس (نحن في العراق بدعوة من الحكومة ومن مصلحة أمريكا بناء قدرات أمنية عراقية), مشيرا الى ان (مباحثاتنا مع عبد المهدي ستركز على طبيعة المخاوف والديناميكيات السياسية التي يواجهونها المتعلق بوجودها في العراق). ويعقد مجلس الامن اليوم الأربعاء جلسة بشأن العراق ومن المتوقع ان يقدم فيها الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة جينين هينيس احاطة بشان التطورات في العراق لتقديم المساعدة. على صعيد متصل أفادت مصادر سورية عن مقتل وجرح 70 مدنيا على الأقل في مجزرة جديدة لطيران التحالف الأمريكي على مخيم للمدنيين في بلدة الباغوز بريف ديرالزور شرق سوريا والقريبة من حدود العراق. واكدت المصادر ان (طائرات التحالف شنت غارات على أطراف قرية الباغوز بالقرب من الحدود العراقية ما أدى إلى استشهاد 16 مدنيا بينهم سبعة أطفال ووقوع دمار في المنازل والممتلكات). فيما اعلن المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية أن المواطن الإندونيسي محمد سيف الدين الملقب (بجلاد داعش) قُتل في سوريا.وأوضح ديدي براسيتيو، المتحدث باسم الشرطة أن (شظية قذيفة دبابة قتلت سيف الدين في بدير الزور).