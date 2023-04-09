الخالصي يعد الغزو الأمريكي أكبر كوارث العصر الحديث

خبير لـ (الزمان): جرائم الإحتلال في العراق لن تسقط بالتقادم

بغداد – قصي منذر

اكد خبير قانوني ،ان جرائم القوات الامريكية في العراق لن تسقط بالتقادم ،وبامكان المتضررين اقامة الدعاوى امام المحاكم الدولية للحصول على التعويض. وقال الخبير وائل منذر لـ (الزمان) امس انه (بطبيعة الحال من الناحية الدولية ،ان الجرائم التي ترتكب ضد الشعوب او تخالف قواعد الاشتباك وان مضت عليها المدة فأنها لن تسقط بالتقادم ، لكن الاشكالية التي نواجهها هي اضفاء الشرعية الدولية بقرار اممي على غزو العراق وارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين،مما اعطى حصانة لتلك القوات من مسألة المحاكمة او المحاسبة)، واشار الى ان (الحقوق تبقى قابلة للمطالبة امام المحاكم الدولية ، بامكان المتضررين رفع دعاوى للحصول على التعويض)، وبشأن فشل الولايات المتحدة الامريكية في نقل التجربة الديمقراطية الى العراق ، قال منذر ان (مسألة نقل التجربة بالقوة لن تؤدي اهدافها الا اذا توافرت الاسس والبنية الديمقراطية السليمة والوعي لدى الشعب بانها الوسيلة السياسية للعيش المشترك ،اي بمعنى ان الديمقراطية لا يمكن فرضها بقوة السلاح دون ان يؤمن بها الافراد).

من جانبه ، استذكر المرجع جواد الخالصي في تغريدة على تويتر اطلعت عليه (الزمان) امس ،ذكرى الغزو الامريكي للعراق ،وقال (عشرون عاماً على أكبر جرائم العصر مشفوعة بأقسى الخيانات من الداخل و الخارج وعبر القواعد المنتشرة في الدول الشقيقة ،لتفرز واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث ، لتعيد عصر الإستعمار بأقبح أشكاله)، مضيفا (والان و بعد عشرين سنة يظهر شعبنا بصورته الحقيقية ، برغم الكوارث التي حلّت و تحل به في بلد محتل و نظام مكبل ، ولتعاد صيغة الاجماع الوطني على قرار تحرير الوطن وأستعادة السيادة وأستقلال القرار الوطني ). وينتهي حديث العراقيين في 9 نيسان من كلّ عام، الذي يصادف ذكرى اجتياح بغداد عام 2003 بيد الأمريكيين وحلفائهم، بحساب الخسائر البشرية والمادية والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي تكبدتها البلاد جراء الاحتلال ، وما أعقبه من خراب، لا تزال أرقامه الرسمية محجوبة بقرار ساري المفعول منذ أيلول 2006. ويبرز انتشار السرطان ،كواحد من أهم آثار الحروب المدمرة التي عصفت بالبلاد خلال العقدين الماضيين. وتدفع البصرة وبابل والفلوجة وبغداد، الثمن الأكبر في عدد حالات السرطان، وخاصة عند النساء، بواقع 57 في المائة من الإصابات الإجمالية، وأبرزها سرطان الرحم والثدي والدم. في حين يرى مراقبون ان (العام الجاري بدا مختلفاً كثيراً من جهة تصدّر أسئلة مستقبل دولة المواطنة، والحريات وكيفية الخروج من قالب العملية السياسية المبنية على أسس المحاصصة الطائفية والعرقية، الذي أسسته الولايات المتحدة عبر مجلس الحكم الانتقالي برئاسة الحاكم بول بريمر). وحملت انتخابات 2006 و2010 و2014 و2018و2021 نفس الشعارات بالنسبة لنفس القوى والأحزاب المشاركة في السلطة منذ الاحتلال ، من دون أن يطرأ أي تغيير أو حل يلمسه العراقيون،على واقع تلك الوعود. ويعتبر ملف الكهرباء ،الأكثر إلحاحاً في بلاد تسجل درجات حرارة قياسية، تتجاوز الخمسين مئوية. ولا يزال العراقيون يحصلون على ساعات تجهيز قليلة في الشتاء، وفي الصيف أقل من ذلك. بينما يحل ثانياً ملف المياه الذي سجل العام الحالي ،خروج عدد من محطات مياه الشرب على نهري دجلة والفرات من الخدمة، بعد تراجع مناسيب النهرين إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. كما ألغت وزارة الزراعة، في العامين الماضيين، زراعة نحو نصف المساحات الزراعية في البلاد لتلافي نقص المياه، فيما لجأت محافظات عديدة إلى حفر الآبار.