إحصائية تؤشّر إنخفاض إنتاج نخيل البصرة خلال 2018

خبير لـ (الزمان) : تصاعد الملوحة وتحويل البساتين لأراض سكنية وراء كارثة التمور

بغداد – قصي منذر

عد خبير اقتصادي تقرير الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط بشأن نسبة انتاج التمور من النخيل خلال العام المنصرم، مؤشرا على حجم الكارثة التي حلت بنخيل البصرة بسبب ارتفاع الملوحة في البساتين وتحويل جنس بعضها لاراض سكنية ، داعيا الى اعداد خطط تسهم بمعالجة المشكلة وتشجيع زراعة الاصناف المرغوبة في التصدير . وقال الخبير ملاذ الامين لـ (الزمان) امس ان (التقرير يوضح حجم الكارثة التي حلت بنخيل البصرة والتي كانت بسبب تصاعد اللسان الملحي في شط العرب وارتفاع الملوحة في بساتين المحافظة دون معالجة وسط ظاهرة تحويل جنس الاراض الزراعية الى سكنية او مشاريع استثمارية)، واضاف ان (زراعة النخيل تحتاج إلى أرض خصبة ومياه عذبة وسماد ومكافحة الأمراض التي تصيبها كالحميرة والعنكبوت وغيرها)، لافتا الى ان (للتمور العراقية سمعة راقية في العالم وعلى الحكومة استثمار ذلك من خلال السعي لمضاعفة الانتاج وتأهيل معامل كبس وصناعة التمور لغرض التصدير كي تكون مورد جيد لميزآنية البلاد)، مبينا ان (تلك المعامل موجودة حاليا في بعقوبة والشامية والبصرة وكربلاء والحلة وفي مناطق اخرى وهي تابعة للدولة حيث كان دورها تعبئة التمور واستخراج الدبس فضلا عن تصنيع الحلويات التي يتم تصدير إنتاجها الى الخارج)، وشدد الامين على (وزارة الزراعة السعي لإعادة نخيل البصرة الى سابق عهده والذي كان متوسط إنتاجية النخلة الواحدة نحو مئة كيلو غرام ، اي ان انتاج المحافظة يعادل اكثر من ربع انتاج العراق من التمور)، وتابع انه (في الوقت الحالي وبفضل الامطار الغزيرة يتلاشى اللسان الملحي وعلى الحكومة تنفيذ الخطط الكفيلة بعدم عودته مجددا ومنع تجريف بساتين النخيل في جميع المحافظات والتشجيع على زراعة الأصناف الجيدة والمرغوبة في التصدير وهذا الجهد يكون بتظافر وزارات الزراعة والموارد المائية والتعليم العالي). واعلن الجهاز عن نسبة انتاج التمور لعام 2018 والتي بلغت 646 الف طن. وقال الجهاز في بيان امس ان (الاحصائية لم تشمل اقليم كردستان والموصل وكركوك لعدم وجود نخيل فيها اساسا وكذلك لم تشمل محافظة الانبار لصعوبة الوضع الامني فيها)، واضاف ان (انتاج التمور في العراق بلغ 646.2 الف طن مرتفعا عن عام 2017 الذي بلغ الانتاج فيه 618.8 الف طن بزيادة بلغت 4.4 بالمئة للمحافظات المشمولة)، واشار الى ان (مجموع انتاج الزهدي في العراق بلغ 351.6 الف طن بزيادة بلغت نسبتها 3.9 بالمئة عن انتاج العام الماضي والذي قدر 338.3 الف طن وبنسبة 54.4 بالمئة من مجموع انتاج التمور)، لافتا الى ان (متوسط انتاجية النخلة بلغ 66.7 كيلوغرام للمحافظات المشمولة وان اعلى متوسط الانتاجية للنخلة تحققت في محافظة واسط حيث بلغت 81.6 كيلوغرام واقل متوسط انتاجية هو في محافظة البصرة حيث بلغت 47.1 كيلو غراما). بدوره ، دعا النائب محمد شياع السوداني الجهات كافة الى تشجيع المنتوج الوطني ودعم الصناعة المحلية في العراق من اجل العودة بها الى سابق عهدها المشرق ، مشيرا الى ان العوامل التي تؤدي الى اندثار الصناعة هي استيراد البضائع بصورة عشوائية وسوء التخطيط . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن السوداني خلال مؤتمر نظمته كلية العلوم بجامعة بغداد تأكيده ان (تعشيق الخبرات العلمية في الجامعات العراقية مع عجلة الانتاج الصناعي يسهم بتطوير الصناعة ومواكبة احدث ما يصل اليه العالم من تكنولوجيا في هذا المجال كما يثمر بدعم شعار صنع في العراق حتى تعود صناعتنا الى سابق عهدها المشرق)، مشيرا الى ان (هناك تحديات كثيرة واجهت صناعتنا الوطنية ومرت بمراحل عدة سببت التراجع الواضح في هذا القطاع الحيوي)، واكد السوداني ان (الانفتاح على الاستيراد بصورة عشوائية وغير المدروسة وجلب السلع الرديئة ورخيصة الثمن ولا تحمل المواصفات القياسية المعتمدة وكذلك عدم تقديم الدعم للقطاع الخاص وسوء التخطيط والفساد كلها عوامل ادت الى ترجع واندثار الصناعة الوطنية)، داعيا الى (دعم ما جاء في البرنامج الحكومي من خطوات تعزز مقومات الصناعة وايضا لابد لمجلس النواب ان يعمل بصورة تكاملية مع الحكومة في دعم القطاع الصناعي من خلال اقرار القوانين التي تجلب الاستثمار فضلا عن الاستمرار في بناء المدن الصناعية لأهميتها في توفير فرص العمل والتقدم وايضا العمل على حل جميع الاشكاليات القانونية والادارية التي تعترض التقدم في ذلك المجال)، وتابع ان (النهوض بواقع الصناعة سينعكس ايجابا في تدعيم ركائز الدولة وسيعمل على تقليل البطالة وتوفير العملة الصعبة من اجل توجيهها نحو البناء وتطوير وانشاء بنى تحتية متطورة في البلاد). في غضون ذلك بحثت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي برئاسة رائد فهمي رئيس الامور الادارية وآلية التواصل بين اعضائها . وقال بيان امس ان (المجتمعين اتفقوا على ترتيب لقاء مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لغرض الاتفاق على آلية التنسيق والتعاون بشأن تنفيذ المنهاج الوزاري وما يتبعه من برنامج وزاري تنفيذي بهدف اطلاع مجلس النواب على ما تم انجازه خلال مدة المئة يوم الماضية.