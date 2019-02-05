الخطوة تنسجم مع متطلبات السوق

خبير لـ (الزمان): تجديد إتفاق بيع الخام لمصر في صالح البلدين

بغداد – الزمان

اكد خبير اقتصادي ان اتفاق العراق ومصر على تجديد تعاقد بيع النفط لمدة سنة يعود بالفائدة على الطرفين. واوضح عبد الحسين المنذري لـ(الزمان) امس ان (تجديد الاتفاقية النفطية بين العراق ومصر لبيع مليون برميل نفط شهريا من خام البصرة لمدة سنة تتجدد باتفاق الطرفين هو لخدمة العراق ومصر معا حيث تضمن شراء مصر احتياجاتها النفطية بشكل مستقر وبسعر تفضيلي مناسب)، مضيفا ( اما العراق فيضمن استمرار بيع جزء من نفطه لمشتر دائم في ظل ارتباك سوق النفط العالمية بسبب زيادة المعروض المنتج من الأوبك والدول الأخرى من خارج الأوبك ما أدى إلى انخفاض الأسعار). ورأى المنذري ان (من مصلحة العراق المحافظة على زبائنه ولو لمدة سنة واحدة لأنه بحاجة إلى استمرار تدفق الأموال الى خزينته كونه يعتمد بشكل كبير على إيرادات مبيعات النفط)، لافتا الى ان (اغلب الدول النفطية لديها اتفاقيات ثنائية مع دول عديدة لتوريد النفط لها بأسعار أقل من سعر السوق لضمان المحافطة على المشترين وهذه سياسة تسويقية ناجحة). وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان انطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إن (مصر تعتزم تجديد عقد استيراد النفط العراقي لعام آخر بالكميات نفسها) من دون الادلاء بتفاصيل. وتستورد مصر 12 مليون برميل من النفـط الخام العراقي على مدى 2018 . وكان البلدان قد وقعا في آذار 2016 اتفاقا يقضي بإمداد مصر بمليون برميل نفط شهريا من نفط البصرة الخفيف قابلة للزيادة في ما بعد بشروط دفع ميسرة.