تسريب المعلومات بالتزامن مع الذكرى السنوية لإندلاع الثورة الإيرانية ينطوي على هدف تجاري

خبير لـ (الزمان): الوثائق البريطانية بشأن حرب الثماني سنوات مغازلة واضحة لطهران

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

وصف خبير عسكري معلومات تضمنتها وثائق بريطانية بشأن الموقف الغربي من الحرب العراقية الايرانية تفيد بسعي واشنطن لتوجيه ضربة عسكرية لطهران ابان الحرب بأنها (مغازلة واضحة لإيران في ظل السعي الاوربي للتقليل من آثار العقوبات الامريكية على طهران)، مضيفا ان (تزامن عملية تسريب مثل هذه الوثائق مع الذكرى السنوية لإنتصار الثورة الايرانية على شاه ايران ، دليل واضح على صحة ما نقول). وقال عماد علو لـ(الزمان) امس ان (الدعم الغربي لإيران في الحرب مع العراق كان واضحا والمعلومات التي تضمنتها الوثائق البريطانية التي تتحدث عن رفض بريطاني لمحاولة امريكا توجيه ضربة عسكرية لطهران ابان الحرب، هي مغازلة واضحة لإيران، لاسيما ان بريطانيا ودول الاتحاد الاوربي تحاول ايجاد مخرج للأزمة بين واشنطن وطهران الناجمة عن فرض عقوبات امريكية على ايران والغاء واشنطن لإلتزاماتها بشأن الاتفاق النووي كما ان تسريب هذه الوثائق بالتزامن مع الذكرى السنوية لإنتصار الثورة الايرانية على شاه ايران يحمل مغزى واضحا ومؤشراً مهماً ويؤكد صحة ما نقول بشأن الغزل الاوربي لطهران)، مشيرا الى ان (الموقف الاوربي ازاء ايران واضح للغاية وهو سلبي ازاء العقوبات الامريكية على طهران وكل ذلك من اجل ضمان مساحات جديدة للتبادل التجاري ومد جسور بين الاتحاد الاوربي وطهران في ضوء خروج امريكا من الاتفاقية النووية). ورأى علو ان(المعلومات الواردة في الوثائق البريطانية تتناقض مع السياسات الغربية ازاء الحرب في حينه المتمثلة بالاحتواء المزدوج)، لافتا الى ان (واشنطن والغرب كانا يسعيان الى ايجاد توازن في الحرب وكانا يريدان لها ان تنتهي بلا غالب او مغلوب اذا ما قدر لها ان تتوقف).ومضى قائلا ان (امريكا بالذات كانت تدعم ايران بشكل واضح من خلال اسرائيل وجميعنا نعرف فضيحة ايران كونترا التي عقدت بموجبها إدارة الأمريكية اتفاقاً مع إيران لتزويدها بالأسلحة بسبب حاجة إيران الماسة لأنواع متطورة منها أثناء حربها مع العراق، وذلك لقاء إطلاق سراح بعض الامريكيين الذين كانوا محتجزين في لبنان، حيث كان الاتفاق يقضي ببيع إيران نحو ثلاثة آلاف صاروخ. وقد انكشفت الفضيحة حينذاك لدى سقوط طائرة تنقل السلاح في البحر بتركيا). وبشأن اشارة المعلومات الى عدم ثقة واشنطن بالقدرات السياسية والعسكرية العراقية خلال الحرب وعدم فعالية سلاح الجو العراقي خلال الحرب، قال علو ان (الحرب كانت تجري على جبهات عدة وقد تمكنة الجيش العراقي من تحرير الفاو بنجاح بل وفاجأ الجيش الايراني الذي كان يتوقع ان القوات المسلحة العراقية تخطط للهجوم عبر القاطع الاوسط انطلاقا من جبهة العمارة، فحدثت المواجهة بشن هجوم من الجنوب باتجاه الفاو انتهى بتحريرها، وفي الاثر اضطرت طهرات لإيقاف الحرب)، مضيفا ان (الجيش العراقي وسلاح الجو خصوصا لم يكن يعتمد في حينه على الامدادات الامريكية او البريطانية وانما كان قوامهم يتكون من الطائرات الروسية والفرنسية ومن بينها الميراج. وفي وقت لاحق استورد العراق طائرات سوبر اتندار الفرنسية المتطورة لتنفيذ عمليات من الخليج العربي لكونها قادرة على الاقلاع من حاملات الطائرات). وخلص علو الى القول ان (هذه المعلومات مفبركة وذات بعد سياسي). وتساءل تقرير نشرته هيئة الاذاعة البريطانية عن دوافع لندن لمعارضة سياسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تجاه إيران لدرجة تجعلها تقود المساعي الأوربية لتمكين طهران من الالتفاف على العقوبات الأمريكية؟. واجابت بالقول انها (أهمية إيران الاستراتيجية لبريطانيا وعموم الغرب)، كما تكشف وثائق سرية بريطانية.وتابعت ان (هذه الوثائق تشير إلى أن التباين في الرؤيتين البريطانية والأمريكية تجاه إيران يعود إلى أيام حرب الأعوام الثمانية بين إيران والعــــراق من 1980 حتى 1988 ). وبحسب التقرير فإن (الوثائق تكشف عن أن الولايات المتحدة كان لديها هاجس هو انتصار إيران في الحرب، فعملت جاهدة، عسكريا واقتصاديا، للحيلولة دون ذلك، فقبل أن تنتهي الحرب بعامين، لاحت للأمريكيين مؤشرات على إمكانية أن يتحول الهاجس إلى حقيقة وكان أهم المؤشرات هو استيلاء إيران على شبه جزيرة الفاو العراقية).وبحسب الوثائق، فإن (الأمريكيين رأوا أن هذا التطور العسكري أعطى إيران قوة دفع نفسية جعلتها لا تبدي إشارة إلى أنها مستعدة لعدم المضي في الحرب واستمر هذا الوضع حتى استعاد الجيش العراقي الفاو في نيسان 1988 أي قبل شهور قليلة من وقف الحرب بالقرار الاممــــــــــــي).وفـــــــي 19 و 20 آذار 1986 جرت في واشنطن مباحثات أمريكية بريطانية بشأن الحرب، بدا خلالها واضحا للبريطانيين أن الأمريكيين يخططون للتدخل بطرق منها القوة العسكرية، لمنع انتصار إيران.وكان موقف وزارة الدفاع البريطانية واضحا وهو رفض الاتجاه الأمريكي والإصرار على عدم المشاركة مهما أصر الأمريكيون على المضي فيه.وفي تقرير عن المباحثات، قالت الوزارة (كانت الزيارة مفيدة للغاية، خدمت هدفنا في تأكيد مساندتنا الأساسية لسياسة الأمريكيين في الخليج، ولكن أيضا في التعبير عن قلقنا من المخاطر التي ينطوي عليها العمل العسكري المتسرع أو المبالغ فيه).

وأوصت بأنه (لا يجب علينا خاصة أن نُجر إلى دعم عمل عسكري لا يمكننا التحكم فيه، أو أنه في حالة اندلاع أزمة، ربما نضطر لأن نُخيِّب توقعات الولايات المتحدة بشأن المساندة).

وأيدت الخارجية البريطانية هذه التوصية).بعد ذلك بشهر، زار وفد من إدارة الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية واشنطن، وكتب رئيس الإدارة، جي إتش بويس، عن هذه الزيارة قائلا إن الأمريكيين (طلبوا دراسة عسكرية مشتركة لسير الصراع في الخليج مستقبلا، مع تنسيق المساعدة الأمنية لدول الخليج). وخلص البريطانيون من هذه المباحثات إلى أن الأمريكيين (يتجهون بشكل متزايد للاعتقاد بأن إيران سوف تنتصر في الحرب كلما طالت، لذلك فإن السياسة الأمريكية وُجهت نحو بذل كل ما هو ممكن لدعم العراق على الأقل لحين ظهور مؤشرات على لين في عناد إيران).واوضح بويس إن (وضع العراق، سياسيا وعسكريا، كان، من وجهة نظر الأمريكيين، سبب المعضلة).

واضاف أن (الأمريكيين اعترفوا بأنه في ضوء أوجه القصور في القيادة السياسية والعسكرية بالعراق، فإن الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة فعليا قليل.

فالعراق، على سبيل المثال، لديه كل الأسلحة التي يحتاجها. ولذا فإن الأمريكيين يركزون اهتمامهم على محاولة كبح إيران).

وسعى الأمريكيون أولا إلى وقف تسليح إيران لكن (الأسلحة كانت تتدفق من أوربا الشرقية وكوريا الشمالية وسوريا وليبيا والصين بمعدل متزايد إلى إيران)وتكشف الوثيقة عن أن الأمريكيين فكروا في ضربات عسكرية تشل إيران.ويقول بويس (على الجانب العسكري، اعتقد الأمريكيون أن هجوما شاملا وبارعا من الجو على المنشآت الحيوية الاقتصادية في إيران قد يغير السلوك الإيراني. غير أن افتقاد العراق إلى العزم والتصميم العسكري، فضلا عن العناد السياسي الإيراني لم يجعلا هذا خيارا مبشرا للغاية).

وبعد شهر تقريبا، زار وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى بقيادة ضابط برتبة جنرال، يرافقه أربعة من مساعديه، الخارجية البريطانية. وكان الهدف هو أن يعرض الوفد نتائج جولة طويلة قام بها ولمدة 28 يوما للمنطقة شملت قطر وعمان والإمارات والبحرين والسعودية والكويت والأردن.

ويكشف تقرير للخارجية البريطانية عن (إحباط لدى الأمريكيين من الافتقاد إلى استجابة دول الخليج لاستعداد أمريكا للتعاون في فعل المزيد من أجل الدفاع عنهم) في ضوء التوابع المحتملة لانتصار إيران.

وتحدث تقرير لاحق لإدارة الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية عن أن تقدير الأمريكيين للموقف العسكري بين إيران والعراق ظل متشائما للغاية.وأوجز التقرير، الذي كتب بعد زيارة وفد بريطاني لواشنطن، المخاوف الأمريكية كما يأتي(أولا: ثبت أن القدرة الجوية العراقية غير فعالة رغم أنها، نظريا، متفوقة على القدرة الإيرانية… وعدم الفعالية هذا ربما هو نتيجة لعدم استعداد صدام حسين الشخصي لشن هجمات شاملة وفعالة.

ثانيا: القصف العراقي على المواقع الإيرانية في الفاو كان أيضا غير فعال. فالمواقع الإيرانية قد حُفرت بشكل جيد ، ثالثا: حشد القوات بالقرب من هور الحويزة ،العراقي المحاذي لإيران، زاد المخاوف من هجوم إيراني كبير في الشهور القليلة المقبلة)

.وأكدت هذه الزيارة بجدية القلق الأمريكي من احتمال انتصار إيران. فسعت واشنطن إلى إقناع الحليف البريطاني بالانخراط في خطة طارئة لتدخل عسكري محتمل يمنع مثل هذا الانتصار.غير أن بريطانيا لم تغير موقفها.

ورأت أنه رغم الحرص على العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، فإن مثل هذا الانخراط سيكون ضد مصالحها في المنطقة.

ووفق وثيقة بعنوان (إيران/العراق/ التخطيط للطواريء بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة)، أكدت الخارجية البريطانية مجددا ضرورة النأي عن أي خطة عسكرية أمريكية للتدخل في مسار الحرب .

وتقول الوثيقة إن (سياسة الحكومة البريطانية هي تفادي إجراء نقاش جاد أكثر من اللازم مع الجيش الأمريكي بشأن خطط لعمليات في منطقة الخليج)، مضيفة ان(خدمة مصالحنا في المنطقة ستكون أفضل على الأرجح لو لم تنظر إلينا دول الإقليم على أننا مشاركون بدرجة وثيقة أكثر من اللازم في التخطيط الأمريكي).