خبير لـ (الزمان): الموجات الصفر إقليمية لا يمكن مواجهتها

بغداد – فائز جواد

رجح الخبير في المناخ جمعة الدراجي ان العراق سيتعرض الى موجات ترابية بالتزامن مع فصل الصيف، نتيجة التغيرات المناخية وقلة الامطارللمواسم الماضية، لافتاً الى صعوبة تفادي الموجات الصفراء. وقال لـ (الزمان) امس ان (هنالك نوعين من موجات غبار قادمة منها الترابية المحلية التي تتسم موجاتها بإرتفاعات بسيطة ويمكن معالجتها بالحزام الاخضر عبر تشجير المدن وزيادة الابنية، اما النوع الاخر الموجات الصفراء القادمة من القارة الافريقية وهي قاطعة مسافات طويلة وعابرة للبحر المتوسط، وتمرعلى شمال غرب السعودية وحوض البحر المتوسط جنوب الاردن وسيناء ثم للعراق)، مشيراً الى انها (تتسم بإرتفاعات عالية لذلك يصعب مواجهتها او تفاديها)، واضاف الدراجي انها (تحمل تراباً مرتفعاً يصل الى 800 متر وتنتقل للعراق عبر الحدود من مسافات كبيرة لكونها اقليمية، ولا يمنعها الحزام الاخضر او يقلل من تأثيرها). وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، ان طقس البلاد خلال الاسبوع الجاري سيشهد تساقطاً للأمطار وحدوث عواصف رعدية اليوم الثلاثاء. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس البلاد اليوم الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن وحدوث عواصف رعدية).