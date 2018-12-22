آن أوان الإعتماد الجدي على الإمكانيات والثروات الطبيعية الأخرى بالإضافة إلى النفط

خبير لـ (الزمان): العراق بحاجة لمحطات كهرباء عملاقة قرب المكامن الغازية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دعا خبير اقتصادي، الجهات المسؤولة الى انشاء محطات توليدية عملاقة قرب المكامن الغازية في بغداد وعدد من المحافظات، ليكون بوسع تلك المحطات استخدام الغاز القريب منها من دون اجور نقل او تكاليف مد انابيب للغاز ، مؤكدًا ان مثل هذا المشروع كان ينبغي تنفيذه قبل عشر سنوات في اقل تقدير. وقال ملاذ الامين لـ(الزمان) امس معلقًا على القرار الامريكي بتمديد اعفاء العراق من الشمول بالعقوبات المفروضة على ايران ان (تكلفة الاقتصاد الريعي وعدم تنمية وتطوير القطاعات الانتاجية يجعلان بنية الاقتصاد هشة معرضة للسقوط عند اي هزة تصيب البلاد او المؤسسات التي يعتمد عليها. ومن هنا جاء منح الولايات المتحدة الامريكية العراق إعفاء الـ 90 يوما، لتمكينه من مواصلة دفع ثمن وارداته من الكهرباء والغاز الطبيعي من إيران)، مشيراً الى ان (هذا الاعفاء يتماشى مع عدم تمكن العراق من الاعتماد على نفسه وتواضع امكانياته لتوليد الطاقة الكهربائية، على امل ان يحقق العراق خلال المهلة الجديدة تقدما في الاعتماد على الغاز المتوفر لديه وكذلك تاهيل محطات التوليد الكهربائية في واسط وديالى وذي قار لرفد المنظومة الوطنية بالطاقة اللازمة). واضاف ان (واقع الطاقة الكهربائية في العراق مؤلم لوجود تلكؤ في تنفيذ المشاريع مع سوء في التخطيط ،وكان ينبغي للعراق قبل عقد من الزمن ان يتبنى تنفيذ فكرة تأسيس محطات توليدية عملاقة قرب المكامن الغازية ، فينشىء محطات في الانبار والبصرة وميسان وذي قار وواسط وبغداد وديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى) ، موضحًا ان (مثل هذه المحطات العملاقة يمكن ان تستخدم الغاز القريب منها من دون اجور نقل او تكاليف مد انابيب للغاز ،ومن ثم يتم نقل الطاقة الكهربائية عبر شبكات النقل الفائق لتوزع الى المحافظات المتبقية وحسب الكثافة السكانية والحاجات الفعلية).

وتابع الامين ان (على العراق في الوقت الراهن وبعد الانتصار على عصابات داعش الارهابية ، ان يبدأ بالاعتماد الجدي على امكانياته وثرواته الطبيعية والموقعية والبشرية في ترصين اقتصاده وعدم الاعتماد على النفط كاساس للموازنة واستيراد باقي احتياجاته من الخارج)، مشددًا على ( وجوب أن تبدأ الحكومة بتنمية القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة والنقل والسياحة وتشجيع القطاع الخاص لترصين الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على الاستيراد واستنزاف العملة الوطنية وما يرافق ذلك من ازمات اقتصادية واجتماعية).

واعلن مصدر حكومي عن حصول العراق على اعفاء امريكي للاستمرار بشراء الغاز الطبيعي والكهرباء من ايران.وقال المصدر في تصريح إن (العراق طلب من الولايات المتحدة الامريكية الاستثناء من الحظر المفروض على ايران ،والسماح لبغداد باستيراد الكهرباء والغاز الطبيعي ،وقد وافقت واشنطن على الطلب مؤخرا )، مضيفا ان (الاعفاء الامريكي للعراق حددته واشنطن بـتسعين يوما). ويستورد العراق الكهرباء والغاز الطبيعي الذي يدخل في توليد الطاقة الكهربائية .

وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر نويرت أن بلادها (منحت العراق إعفاء لمدة تسعين يوما، ليتمكن البلد من مواصلة دفع ثمن وارداته من الكهرباء والغاز الطبيعي القادم من إيران)، مؤكدة أن (الولايات المتحدة تعمل مع العراق بالوقت الراهن على إنهاء اعتماده على الغاز الطبيعي الإيراني وزيادة استقلاله في مجال الطاقة). وكانت الولايات المتحدة قد منحت بعض الدول إعفاء مؤقتًا من العقوبات التي اعادت فرضها على صادرات إيران من الطاقة، والتي دخلت في حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، بعد قرار سابق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.وذكر تقرير في هذا الصدد أن الولايات المتحدة منحت العراق 45 يوماً لوقف وارداته من الغاز والكهرباء من إيران.