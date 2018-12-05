خبير لـ (الزمان): الخلافات ال خليجية وراء إنسحاب قطر من اوبك

المنظمة تعقد إجتماعاً طارئاً لإعادة التوازن في سوق النفط

خبير لـ (الزمان): الخلافات الخليجية وراء إنسحاب قطر من اوبك

بغداد – الزمان

رأى خبير نفطي ان الخلافات الخليجية مع دولة قطر من ابرز الاسباب التي دفعت لانسحابها من منظمة الدولة المصدرة للنفط اوبك فضلا عن ان انتاجها النفطي قليل لا يتوازن من الدول الاخرى.

وقال الخبير بيوار خنس لـ (الزمان) امس انه (كان هناك بوادر منذ 5 اشهر لمحاولة اضعاف دور الدول المصدرة للنفط من خلال الضغط على بعض الاعضاء للانسحاب من المنظمة مقابل ادخال دول اخرى), متوقعا ان (الخلافات الخليجية مع قطر هي من ابرزالاسباب المهمة التي ادت الى الانسحاب من اوبك).مبينا ان (هناك 13 دولة كانت مصدرة للنفط تحولت الى مستهلكة بسبب عدم كفاية وارداتها).

امور اخرى

واكد خنس ان (الكمية التي كانت تصدرها قطر تبلغ 690 الف برميل يوميا وهي تعد قليلية جدا مقارنة بالدول الاخرى لكنها تتميز بانتاج الغاز السائل وتفوق في ذلك عن الدول الاخرى), وتابع انه (من المؤمل ان تعقد اوبك اجتماعا طارئا وخاصا لمناقشة تدهور اسعار النفط والعمل على تخفيض الانتاج الى مليون و400 برميل يوميا لاعادة التوازن الى سوق النفط).

واعلنت منظمة الدول المصدرة أن أمينها العام محمد سنوسي باركندو تلقى رسالة من دولة قطر تخطرة بعزم الدوحة على الانسحاب من عضويتها وفقا للمادة الثامنو من النظام الاساسي للمنظمة.

وقالت اوبك في بيان امس ان (السالة القطرية الموجهة من وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي عبرت عن خالص تقذيرها للبلدان الاعضاء وانه لكل دولة عضو في المنظمة الحق السيادس في الانسحاب منها دون الحاجة الى قرار من المنظم) ولفت الى ان (المنظمة تحترم القرار الذي اتخذته قطر وتعرب عن شكرها لدعم المنظمة لعقود عديدة).

وقررت قطر الانسحاب من المنظمة بداية العام المقبل لكنها ستحضر اجتماع المنظمة. وقال الكعبي في تصريح امس ان (الغرض من القرار أن تركز الدوحة على تعزيز مركزها كأكبر مُصدر للغاز الطبيعي السائل).

مشيرا الى أن (قطر استمرت في أوبك لمدة 57 عاما وستحضر اجتماع المنظمة وإنها ستلتزم بتعهداتها).

جهود وموارد

مؤكدا (انسحاب بلاده من عضوية منظمة الدول المصدرة للنفط في بداية العام المقبل بعد إبلاغ المنظمة بالقرار)، عازيا سبب ذلك الى ان (دولته تضع جهودا وموارد ووقتا في المنظمة وهي لاعب صغير للغاية وعمليا هذا أمر غير فعال وبالتالي بالنسبة لنا من الأفضل التركيز على إمكانية النمو الكبيرة لدينا).

نافيا ان (يكون القرار سياسيا لكنه يرتبط باستراتيجية البلاد الطويلة الأجل وخطط تطوير قطاع الغاز بها وزيادة إنتاج الغاز إلى 110 ملايين طن بحلول 2024).

بدوره قال مصدر في أوبك إن (قرار قطر رمزي كونهم ليسوا من المنتجين الكبار لكنهم لعبوا دورا كبيرا في تاريخ أوبك).

ولا يزيد إنتاج قطر النفطي على 600 ألف برميل يوميا بينما يبلغ إنتاج السعودية 11 مليون برميل يوميا.لكن الدوحة طرف مؤثر في سوق الغاز السائل العالمية بطاقة قدرها 77 مليون طن سنويا اعتمادا على احتياطاتها الكبيرة من الغاز في الخليج. من جهتها قالت رئيس تحليلات النفط لدى إنرجي أسبكتس للاستشارات أمريتا سين إن (انسحاب قطر لا ينال من قدرة أوبك على التأثير إذ أن قطر لاعب صغير جدا).وفرضت السعودية والإمارات العضوان في أوبك والبحرين ومصر مقاطعة سياسية واقتصادية على قطر منذ حزيران 2017، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر وتقول إن المقاطعة تهدف إلى النيل من سيادتها. ومن المتوقع أن تتفق أوبك وحلفاؤها بمن فيهم روسيا على خفض الإنتاج في اجتماع هذا الأسبوع في مسعى لدعم أسعار النفط التي انخفضت نحو 30 بالمئة منذ شهر تشرين الأول الماضي.

الى ذلك قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تعلم إذا لم تستطع إيران تصدير النفط , فلن يكون بوسع أي بلد آخر تصديره من الخليج. واكد روحاني في كلمة متلفزة ان (المسؤولين الأمريكيين يقولون إنهم يعتزمون وقف صادرات النفط الإيرانية تماما في مسعى لكبح برنامج طهران الصاورخي ونفوذها الإقليمي), مؤكدا ان (الشعب الايراني حقق انتصارات قل نظيرها على العدو الظالم والطاغي امريكا).