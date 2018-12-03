خبير لـ (الزمان): الحكومة مطالبة بتهيئة الإمكانات للإفادة من جيل المستقبل

الكشف عن تجاوز عدد الأطفال ثلث السكان

خبير لـ (الزمان): الحكومة مطالبة بتهيئة الإمكانات للإستفادة من جيل المستقبل

بغداد – قصي منذر

دعا الخبير الاقتصادي ملاذ الامين الحكومة الى تهيئة الامكانات اللازمة وتوفير بيئة سليمة لجيل المستقبل للاستفادة من قدراتهم في المستقبل القريب. وقال الامين لـ(الزمان) امس ان (على الحكومات المقبلة اعداد برامج ورصد اموال لبناء المدارس وتهيئة مراكز صحية من اجل بناء قدرات الاطفال للاستفادة من قدراتهم في المستقبل القريب)، واضاف انه (لابد من الاستفادة من الاحصائيات المقدمة من وزارة التخطيط ، اذا تعمل على توفير بيانات دقيقة تساعد الحكومة على اعداد دراسات وبرامج وخطط تستهدف الاطفال والمراحل التي يمرون بها بهدف تنمية قدراتهم والاستفادة من طاقتهم في مرحلة الشباب). واعلنت الوزارة عن ان النشطاء اقتصاديا يتجاوز عددهم 15 مليون نسمة وهم النسبة الاكبر بين السكان في العراق.وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان امس إن (الاطفال في العراق من عمر يوم إلى 14 سنة يشكلون الشريحة الاكبر بين الشرائح العمرية للسكان، اذ تجاوز عددهم 15 مليون بـنحو 50 الف نسمة وفقا للتقديرات السكانية التي اعدها الجهاز المركزي للإحصاء خلال العام الجاري)، واشار الى ان (الفئة العمرية من يوم إلى خمس سنوات تشكل العدد الاكبر اذ يبلغ عددهم خمسة ملايين و594 الف نسمة تليها الفئة من عمر خمس الى تسع سنوات اذ بلغ عددهم5 ملايين و200 الف كما تشكل الفئة العمرية من 10 الى 14 سنة الفئة الاقل بين الاطفال، اذ بلغ عددهم 4 ملايين و600 الف نسمة)، مبينا ان (شريحة الشباب من عمر 15 الى 39 سنة جاءت بالمرتبة الثانية من حيث الحجم السكاني ، اذ بلغ عددهم 15 مليونا و240 الف نسمة، وقد احتلت الشريحة العمرية من 15الى 19 سنة المساحة الاكبر بعدد تجاوز 4 ملايين بقليل جاءت بعدها الفئة العمرية 20 الى24 سنة بعدد ثلاثة ملايين و530 الف نسمة و تقاربت الفئات العمرية 25 الى 29 بعدد مليونين و840 الف نسمة والفئة العمرية من 30الى 34 سنة بعدد مليونين و560 الف نسمة والفئة العمرية من 35 الى 39 سنة بعدد مليونين و250 الف نسمة)، ولفت الهنداوي إلى ان (الفئات العمرية الداخلة بين 40 سنة إلى 59 سنة شكلت الحجم الثالث بين سكان العراق ، اذ بلغ عددهم خمسة ملايين و650 الف نسمة و تشكل الفئة العمرية من 40 الى44 سنة العدد الاكبر اذ تجاوزت مليونين بقليل تليها الفئة العمرية 45 الى 49 سنة بعدد مليون و520 الف نسمة ثم الفئة العمرية 55 الى 59 سنة بعدد تجاوز مليون بقليل ، فيما كانت الفئة العمرية 50 الى 54 سنة هي الاقل بين هذه الكتلة السكانية)، وتابع ان (عدد سكان هذه الفئة بلغ 992 الف نسمة)، واوضح الهنداوي ان (الفئات العمرية الاخرى من 60 سنة فما فوق كانت هي الاقل بين الشرائح العمرية اذ بلغ عدد سكانها مليون و899 الف نسمة منهم مليون و189 الف نسمة ضمن الفئة العمرية 60 الى69 سنة و471 الف نسمة ضمن الفئة العمرية 70 الى79 سنة وكان عدد سكان الفئة العمرية 80 سنة فما فوق 237 الف نسمة فقط)، مؤكدا ان (المجتمع العراقي وفقا لمعطياته الديموغرافية يعد مجتمعا شابا ونشطا اقتصاديا لان النسبة الاكبر من سكانه 15 الى 69 سنة هي ضمن السكان النشطين اقتصاديا كما وان مجموع السكان الكلي للعراق تجاوز 38 مليون نسمة بقليل و يشكل الذكور العدد الاكبر 19 مليونا و261 الف نسمة اما عدد الاناث فقد بلغ 18 مليونا و863 الف نسمة).