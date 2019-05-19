تعيين تلير سفيراً لواشنطن في العراق يطرح مخاوف مواجهة عسكرية

خبير لـ (الزمان): الحرب مستبعدة والإجراءات الأمريكية محاولة لتأجيج الشارع الإيراني

بغداد – قصي منذر

توقع خبير سياسي فرض عقوبات جديدة على ايران خلال المدة المقبلة بعد تعيين ماثيو تلير سفيرا للولايات المتحدة الامريكية في العراق ،لافتا الى ان هذه الخطوة تهدف الى تأجيج الشارع الايراني وسحب طهران الى اجراء مفاوضات بشروط امريكية جديدة.

وقال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي لـ (الزمان) امس ان (تعيين تيلر سفيرا للولايات المتحدة الامريكية في بغداد رسالة مكملة لتسمية جون ابو زيد سفيرا في السعودية وهذا الموضوع يؤشر بأن امريكا ستشدد على ايران اكثر وفرض مزيد من العقوبات خلال المدة المقبلة)،مستبعدا (وصول التصعيد الحالي الى الحرب لانها عواقبها ستكون وخيمة واشبه بحرب عالمية ثالثة بسبب وجود قوى اخرى في المنطقة ،لذلك اي تصعيد في الوقت الراهن لا يصب بمصلحة احد)،لافتا الى ان (واشنطن تهدف من خلال اجراءاتها اثارة الشارع الايراني والخروج بتظاهرات فضلا عن ايقاف تدخل طهران في شؤون دول المنطقة وسحبها الى اتفاق جديد بشروط امريكية).

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح الرئيس دونالد ترامب سفيراً جديداً للولايات المتحدة في العراق.

وكان تيلر يشغل منصب قائد قوات الماينز السابق في العراق وعمل سفيرا للولايات المتحدة في اليمن والكويت وسبق وان عمل بالقاهرة وبغداد والكويت والرياض،حيث تنقّل بين مناصب مختلفة.

وبحسب بيان للبيت الأبيض فإن (تولر عمل في وزارة الخارجية الأمريكية نائباً لمدير مكتب شمال الخليج ومسؤولاً بمكتب مصر ويجيد اللغة العربية).

ارسال طائرة

وكشف مسؤولون في وزارة الخارجية الامريكية ان الاجراءات الاخيرة للسفارة ببغداد جاءت بعد ارسال طائرة بدون طيار.ونقلت مصادر عن المسؤولين القول ان (التهديد من الجماعات التي ترتبط بإيران ووكلائها في العراق لا يزال مرتفعًا)،واضافوا ان (حدة التوتر تشتد في بغداد حيث أرسلت طائرة بدون طيار مجهولة باتجاه السفارة).

من جانبه،اكد مسؤول بالوزارة ان (السفارة عادت إلى سير العمليات العادية بعد أن حدد الأمن أن الطائرة بدون طيار لا تشكل أي خطر على المنشآت أو الموظفين)،وتابع ان (هذا الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار في مرافق الوزارة)،مشيرا الى انه (تم التأكد من أن الطائرة بدون طيار لم تمثل تهديدا). وكانت الوزارة قد دعت موظفيها غير الأساسيين في سفارتها ب بغداد وقنصليتها في أربيل الى مغادرة العراق،كما علقت إصدار التأشيرات العادية للعراقيين مؤقتا.

وجاء ذلك بعدما اعلن الجيش الأمريكي ووضع القوات الأمريكية في العراق في حالة تأهب نظرا لتهديدات محتملة من قبل قوات مدعومة من إيران في المنطقة.

وقال ثلاثة مسؤولين عسكريين أمريكيين،إنه لا توجد خطة لشن حرب على إيران في ضوء تصاعد المواجهات الكلامية بين واشنطن وطهران.

ونقلت مجلة تايم الأمريكية عن المسؤولين القول إنه (لا توجد خطة فعلية قابلة للتنفيذ أو أي شيء من هذا القبيل لنشر قوات على نطاق واسع في الخليج).

من جانبه قال أحد الضباط إن (الأمر يتطلب معرفة ما الحالات الطارئة التي يجب أن نتصدى لها). وعلّق ترامب على أنباء اندلاع حرب مع إيران.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن (الإعلام الإخباري المزيف يضر ببلادنا بتغطيته المدلسة وغير الدقيقة بشان إيران). لكن القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي هدد بالرد حال ارتكاب اي خطأ ستراتيجي. واكد موسوي،ان (جميع وحدات الجيش تتمتع بجهوزية معنوية وقتالية كاملة لو ارتكب العدو اي خطأ ستراتيجي فانه سيتلقي رداً يجعله نادما على فعلته)،وقال ان (حفظ وتعزيز اليقظة والجهوزية لدى وحدات الجيش ضرورة لا بد منها وهي رادعة بوجه تهديدات الاعداء). بدوره ،رأى السفير الايراني حميد بعيدي نجاد،بان ايران لا تسعى لاشعال فتيل الحرب مع امريكا الا ان الشعب الايراني على استعداد لدفع ثمن المقاومة عبر الوقوف بوجه اي تحديات. وقال بعيدي نجاد (لقد منحنا فرصة عام للاطراف الاخرى لحل المشاكل في الاتفاق النووي لكن توصلنا الى نتيجة بانه لو لم نقم باجراء مناسب فان الاتفاق سينهار).

حرب ثالثة

واضاف ان (سعي امريكا وراء المزيد من الاجراءات غير الضرورية والاستفزازية ،فنحن عازمون على الوقوف امامها).

في غضون ذلك ،اشار رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور الى إن الحرب ضد إيران ستمهد لحرب عالمية ثالثة.واوضح ذو النور أنه (يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ الحرب،لكن في النهاية لن تكون بيدها)،مشيرا الى ان (استهداف الالة العسكرية في مياه الخليج فلن يبقى منها سوى تل من الرماد وقبل أن يهدأ غبار أي هجوم ستضرب الصواريخ الإيرانية قلب تل أبيب) على حد قوله.

واردف إن (السعودية حاولت تشجيع الولايات المتحدة على خوض حرب ضد إيران وأبدت استعدادها لدفع تكلفتها،لكن واشنطن رفضت ذلك)،وتابع ( لا مؤشرات عسكرية لنشوب الحرب ضد إيران).واكد ان (الطائرات الإيرانية المسيرة تراقب القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وترصد تحركاتها).