شمول 800 أسرة مهاجرة في زمن النظام السابق بقطع أراض

خبير لـ (الزمان) : التخصيص بحاجة إلى قانون أو موافقة حكومية

بغداد – قصي منذر

رأى الخبير القانوني طارق حرب انه لا نص قانونيا يقرر شمول الاسر المهاجرة في زمن النظام السابق بقطع اراض ، لافتا الى ان التخصيص بحاجة الى قانون او موافقة من الحكومة. وقال حرب لـ(الزمان) امس انه (لا نص قانونيا يقرر تخصيص اراضي لتلك الفئة وكان قرار صدر من جهة ما خلال مدة معينة ، وما يخض ذلك لا يوجد اي قانون يخول وزارة الهجرة والمهجرين تخصيص تلك الاراضي)، واضاف ان (الموضوع بحاجة الى نص قانون او موافقة من الحكومة واذا كان خلاف ذلك فالمسألة تحتاج الى اعادة نظر)، واوضح حرب ان (هذا الشمول فيه نوع من التمييز وللوزير سلطة محدودة في تخصيص اراضي الدولة والعقارات التابعة للوزارة ويكون ذلك مقبولا اذا تم منحها للموظفين فقط)، مبينا ان (طلب الوزارة من البلديات تخصيص الاراضي لتلك الفئة لا ينفذ الا بعد استحصال الموافقات)، مشيرا الى ان (تلك الفئة ليست ضمن واجبات الوزارة وانما للجنة المقرة من قبل مجلس الوزراء وضمن المادة 140 والمعنية بالنظر في حقوق هؤلاء الذين منحوا مبالغ تعويضية). وأعلنت الوزارة الهجرة والمهجرين عن شمول 793 عائلة عائدة إلى العراق من المهجرين والمهاجرين في زمن النظام السابق بقطع الأراض المخصصة لهم وعلى شكل دفعات .ونقل بيان عن مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز قوله أنه (تمت المصادقة على الدفعة 25 والمتضمنة 793 عائلة عراقية عائدة من المهجر وبتوجيه من الوزير نوفل بهاء موسى بعد تذليل المعوقات التي وقفت في طريقها وإحالة أسمائهم إلى البلديات المعنية ضمن محافظة البصرة التي ستتولى عملية توزيع قطع الأراض)، وتابع ان (الوزارة أرسلت معاملاتهم إلى وزارة البلديات والأشغال العامة لغرض شمولهم بقطع الأراضي المخصصة لهم)، داعيا العوائل المشمولة الى (مراجعة فرع الوزارة في البصرة للتأكد من أسمائهم وإرشادهم على الألية المتبعة في عملية التوزيع).وتأتي هذه المبادرة دعما وتشجيعا للأسر العراقية المهجرة والمهاجرة على العودة إلى ارض الوطن . من جهة اخرى أفصحت هيئة النزاهة عن نتائج تقصي فريق عملها المؤلف لرصد ومتابعة واقع المشاريع والخدمات المقدمة في منطقة المعقل بالبصرة. ورصد التقرير (معاناة المواطنين نتيجة وجود الحفريات والنفايات والتجاوزات على الشوارع والبناء على المبازل الموجودة في المنطقة الذي تسبب بغرق بعض الشوارع وعدم قيام بلدية البصرة بواجباتها تجاه المتجاوزين إضافةً إلى حصول تسرباتٍ بالخطوط الناقلة للمياه الثقيلة رغم انها حديثة الإنشاء وقيام الشركة المنفذة بإجراء حفريات تسبّبت بحصول أضرار كبيرة في الأرصفة والشارع الذي تمّ تعبيده حديثاً)، واضاف ان (الفريق لاحظ غياب أي دور لمديريات الماء والمجاري والبلديات في المنطقة وعدم اتِّخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع حالات التجاوز على شبكات الماء والشوارع والساحات وتراكم النفايات)،وأوصى التقرير بـ(مفاتحة محافظة البصرة لرفع التجاوزات الحاصلة على الأرصفة والشوارع بالتنسيق مع قيادة العمليات وإجراء حملةٍ للتنظيف ورفع الأنقاض ومعالجة التخسفات في الشوارع لحين إكمال المشاريع المُنفذة بدون تلكؤ فضلاً عن إقامة الدعاوى على المتجاوزين على عقارات الدولة المشيدة عليها بنايات تجاريةٌ خلافاً للقانون وتفعيل دور المهندس المقيم ومعالجة المشاكل التي تعترض عمل الشركات الحكوميَّة عند تنفيذها للمشاريع).