غياب الرغبة لدى الفرقاء في إنهاء المشكلات وراء تأخير إستكمال الحكومة

خبير لـ (الزمان) : الإجتماع التشاوري الموسّع مجرّد محاولة لمساعدة عبد المهدي

بغداد – قصي منذر

وصف خبير سياسي الاجتماع التشاوري الموسع الذي عقدته رئاسة الجمهورية في قصر السلام امس بانه محاولة لمساعدة رئيس الوزراء في اكمال حكومته ولا يحمل عصا سحرية، عازيا استمرار الازمة السياسية الى عدم وجود رغبة حقيقية لدى الفرقاء في انهاء المشكلات والتصدي للتحديات الراهنة.

وقال رئيس الجمعية العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي لـ (الزمان) امس انه (منذ مدة طويلة ولم يكون هناك لقاء بين الفرقاء السياسيين وهذا الاجتماع التشاوري جاء كمحاولة لمساعدة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في دعم حكومته واكمال ما تبقى من التشكيلة الوزارية).

واضاف (لكن يبدو اكمال هذه التشكيلة صعب في الوقت الحالي في ظل تنامي الخلافات الكردية بشأن وزارة العدل وحكومة اقليم كردستان الى جانب خلافات المكونات الاخرى على حقيبتي الدفاع والداخلية)، مؤكدا (عدم وجود عصا سحرية لحل مشاكل متراكمة ولا توجد حلول اخرى بسبب عدم رغبة الطبقة السياسية بأنهاء الخلافات والتصدي للتحديات الراهنة فضلا عن تأثيرات اللاعب الخارجي التي تبدو كبيرة وعميقة بالمشهد العراقي). بدوره، اكد المتحدث باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي، ان الاجتماع الوطني هو للتشاور بشأن رؤية وطنية موحــــــــدة .

وقال الفيلي في بيان امس ان (الاجتماع عقد بدعوة من رئيس الجمهورية للتشاور بشأن رؤية وطنية تلبي وتعزز مساعي النهوض بواقع العراق)، مشيرا الى حضور رؤساء الوزراء والنواب والقضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا علاوة على رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب السابقين والاسبقين وقادة وممثلي الكتل السياسية الى جانب ممثلين عن المكونات). ووصل امس الاربعاء وفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكردستاني الى بغداد للمشاركة في الاجتماع. ووترأس الوفد كوسرت رسول علي النائب الأول للأمين العام للاتحاد وعدد من اعضاء المكتب وضم الوفد ايضا رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم لاهور شيخ جنكي وعضو المكتب السياسي في الاتحاد عماد احمد ومسؤول تنظيمات الاتحاد في كركوك اسو مامند لمناقشة حسم ملف حقيبة العدل واختيار محافظ جديد لكركوك.

ووصل صالح الى بغداد امس الاربعاء بعد زيارة قام بها الى فرنسا.والقى قبيل مغادرته باريس امس كلمة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية قال فيها ان (إصلاح الوضع في العراق سيكون مهماً واعني الشروع في مبادرات سياسية رئيسية للتأكد ان مكوناتنا ممثلة تمثيلاً كاملاً في نظامنا وتشجيع المصالحة وجمع المعتدلين في انحاء العراق في مواجهة المتطرفين وستكون هذه العملية في المقام الأول عملية عراقية).

مشيرا الى ان (النذير بشكل عام في البلاد نذيراً ايجابياً ومشجعاً)، مبيناً ان (هناك انتقالا للسلطة رغم الخلافات في بغداد ورغم ان الصعوبات في العراق كبيرة لقد تحسنت العلاقات بين بغداد واربيل بشكل كبير).

معرباً عن أمله في (بناء اجواء ايجابية مع الحكومة الجديدة حتى تتمكن من معالجة بعض المتطلبات الدستورية لوضع هذه العلاقة في اطار حل دائــــــــم).

وشدد صالح على ان (العراقيين وبعد أربعة عقود من الحروب والعقوبات والارهاب والعزلة توصلوا الى نتيجة هذا يكفي، فبدلاً من أن يكون العراق منطقة تخاض فيها الصراعات يجب ان يكون هو المكان الذي تتلاقى فيه مصالح جيراننا)، مؤكداً (الرغبة في انتهاج سياسة اقليمية متوازنة شعارها العراق أولا).