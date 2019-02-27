النفط يعاود الإرتفاع وسط توقعات تمسّك أوبك بتخفيض الإنتاج

خبير لـ (الزمان): الأوضاع السياسية الدولية غير المستقرّة وراء تذبذب أسعار الخام

بغداد – الزمان

عزا خبير نفطي تذبذب اسعار النفط الى تأثرها بالاوضاع السياسية التي تعيشها بعض البلدان المنتجة،مشيرا الى ان التزام دول الاعضاء بأوبك بتخفيض الانتاج سيسهم بأرتفاع اسعار النفط. وقال بيوار خنس لـ (الزمان) امس ان (التزام الدول المنتجة للنفط داخل اوبك وبالتنسيق مع روسيا بتخفيض الانتاج مليونا و200 الف برميل من اوبك و800 الف برميل من الدول غير الاعضاء يسهم بأختلال التوازن على الطلب وسيؤدي الى رفع اسعار النفط)،واضاف ان (هناك قلقا دوليا من الاوضاع التي تحدث في فنزويلا ونيجيريا وليبيا اضافة الى عدم فسح المجال امام تصدير النفط الايراني وبالتالي يؤثر ذلك على شح المعروض)،مشيرا الى (شركات النفط التي تعمل على استخراج النفط الصخري لا تستطيع ان تقاوم اكثر من ثلاثة اشهر حيث تحاول الدول المستهلكة الضغط على امريكا للطلب من اوبك بعدم الالتزام بقرار التخفيض لايجاد التوازن في السوق العالمي).

ارتفاع الخام

وارتفع خام برنت إلى 65 دولارا للبرميل امس وسط توقعات بتمسك السعودية وبقية أعضاء أوبك بتخفيض الانتاج برغم من تجدد ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنظمة.وأعلنت أوبك ان (سعر سلة خاماتها ارتفع ستة سنتات ليصل إلى 66.56 دولارا للبرميل مقابل 66.50 دولارا للبرميل الخميس الماضي)،واضافت ان (اجمالي الطلب العالمي على نفط المنظمة في 2018 بلغ 31.6 مليون برميل يوميا أي اقل بنحو 1.3 مليون برميل يوميا من مستوى )،متوقعة ان (يتراجع الطلب خلال العام الجاري بنحو مليون برميل يوميا من مستوى 2018 ليصل الى 30.6 مليون برميل يوميا). وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا هي خام (صحارى) الجزائري والايراني الثقيل و(البصرة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري وزافيرو (غينيا الاستوائية) ورابي الخفيف (الغابون) و خام جينو (الكونغو) وخام مربان الإماراتي. وربطت (اوبك) التحسن بالأسعار بما وصفته اساسيات قوية في السوق من العرض والطلب مع وجود علامات على تقليص الفائض من الخام بالإضافة الى الطلب القوي على النفط الخام وخاصة من اسيا ومنطقة المحيط الهادي.

وانخفضت أسعار النفط امس الاول بعد أن استأنف ترامب هجماته على منظمة الدول المصدرة للنفط ،منتقدًا الأسعار التي ترتفع كثيرًا.وكتب ترامب في تغريدة ان (أسعار النفط ترتفع كثيراً وأتمنى على أوبك أن تحافظ على الهدوء ولا يمكن للعالم تحمل زيادة في الأسعار).

وتراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات إلى 55.41 دولارا للبرميل.

ومما يكبح موجة الصعود توقعات بارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي. ومن المرجح أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية 3.6 ملايين برميل في التقارير الأسبوعية للمخزونات،بما يؤكد كفاية الإمدادات في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المقرر صدور أول تقرير عن المخزون من معهد البترول الأمريكي. وقال أوليفر جاكوب محلل النفط لدى بتروماتريكس إن (من المرجح أن تلتزم السعودية وبقية أعضاء أوبك الحذر بشأن تخفيف خطتهم لخفض الإمدادات بعد ارتفاع الإنتاج في النصف الثاني من العام الماضي قبل العقوبات الأمريكية على إيران وهو ما أدى إلى انخفاض شديــــد في الأسعار).