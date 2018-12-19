التخطيط يعلن إرتفاع مؤشرات التضخم السنوي بسبب التقلّبات

خبير لـ (الزمان): إجراءات دعم القطاع الخاص خجولة لا تحقق النمو المطلوب

بغداد – قصي منذر

وصف الخبير الاقتصادي ملاذ الامين الاجراءات الحكومية لدعم القطاع الخاص بـ (الخجولة) وقال انها لا تحقق الطموح بما يتلاءم مع النمو. وقال الامين لـ (الزمان) امس ان (انخفاض معدل التضخم خلال الشهر الماضي جاء نتيجة اتساع امال المواطنين بشأن الاجراءات الحكومية بأطلاق درجات وظيفية ناتجة من حركة الملاك ما ادى ذلك الى انعاش حالة المواطن وامله بالتوظيف)، واضاف ان (ايجاد فرص عمل للمواطنين ضمن مؤسسات الدولة ينعكس بشكل ايجابي على دخل المواطن ما يحقق النمو المطلوب)،واوضح الامين ان (الاجراءات الحكومية لدعم القطاع الخاص لا تزال خجولة ولا تلبي مستوى الطموح لتطوير القطاعات الانتاجية سواء اكانت زراعية اوصناعية والتي يمكن ان تسهم بشكل كبير في توفير الآلاف من فرص العمل للعاطلين فضلا عن تغطية الحاجة المحلية والاستغناء عن المستورد)،مبينا ان (هناك معوقات تواجه النهوض بالقطاع الخاص وهذ ما يؤثر بشكل عام في النمو)،وتابع الامين ان (منح قروض وسلف للمواطنين في ما يخص مجال العمران يساعد على تنشيط حركة السوق في المجالات المختلفة وبالتالي يعود ذلك بالفائدة على انتعاش الحالة الاقتصادية للبلاد). وأعلنت وزارة التخطيط عن انخفاض معدل التضخم خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة مع شهر تشرين الاول السابق،مقابل ارتفاع في نسبة التضخم السنوي بنسبة 0.8 بالمئة .

رقم قياسي

وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان امس ان (الرقم القياسي العام لشهر تشرين الثاني الماضي في العراق بلغ 105.1 بالمئة حيث انخفض بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة مع شهر تشرين الاول للعام ذاته ويرجع سبب ذلك الى انخفاض قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.8 بالمئة وقسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة واحد بالمئة وجاء قسم النقل بنسبة 0.8 بالمئة وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.4 بالمئة)،لافتا الى ان (مؤشر التضخم الأساس انخفض بمعدل 0.2 بالمئة عن الشهر السابق وانخفض بنسبة بالمئة مقارنة مع شهرتشرين الثاني عام 2017 وأرتفع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي 0.8 بالمئة اذ بلغ الرقم القياسي حينها 104.3 بالمئة)،عازيا ذلك الى (التغير الشهري حيث سجل قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية انخفاضاً قدره 1.8 بالمئة ليساهم بمقدار 97.5 بالمئة في معدل التغير الشهري وتأتي التغييرات نتيجة انخفاض مجموعة الخبز والحبوب واللحوم والاسماك والفواكه والخضروات)،مبينا ان (قسم التبغ سجل ارتفاعاً قدره 0.7 بالمئة ليسهم بمقدار 1.0 بالمئة بمعدل التغير الشهري،كما سجل قسم الملابس والأحذية نفس الارتفاع ليحقق مقدار 8.3 بالمئة في معدل التغير الشهري)،وتابع (كما سجل قسم السكن ارتفاعاً قدره 0.1 بالمئة ليسهم بمقدار – 4.6 بالمئة في معدل التغير الشهري ويرجع سبب هذا الارتفاع الى ارتفاع الارقام القياسية مجموعة الوقود بنسبة 0.7 بالمئة ومجموعة الايجار بنسبة 0.3 بالمئة ومجموعة صيانة وخدمات المسكن بنسبة 0.2 بالمئة)،ولفت الى ان (قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل انخفاضاً قدره واحد بالمئة بسبب انخفاض اسعار مجموعة الأجهزة المنزلية وسجل قسم الصحة ارتفاعاً قدره 0.8 بالمئة اما قسم النقل،فقد سجل انخفاضاً قدره 0.8 بالمئة ليسهم بنسبة 22.2 بالمئة في معدل التغير الشهري،وحافظ قسم الاتصال على نفس المستوى في معدل التغير الشهري،وسجل قسم الترفيه والثقافة انخفاضاً قدره 0.4 بالمئة كما ارتفع قسم التعليم بنسبة واحد بالمئة ليسهم بمقدار – 0.2 بالمئة في معدل التغير الشهري).

تغير سنوي

مشيرا الى ان (قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ضمن التغير السنوي ارتفاعاً قدره 2.0 بالمئة ليسهم بمقدار 71.0 بالمئة وتاتي التغييرات نتيجة ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 16.9 بالمئة وارتفاع مجموعة المشروبات غير الكحولية بنسبة 0.2 بالمئة وسجل قسم التبغ انخفاضاً قدره 0.2 بالمئة ليسهم بمقدار – 0.3 بالمئة في معدل التغير السنوي وسجل قسم الملابس والأحذية انخفاضاً قدره 1.9 بالمئة وذلك بسبب انخفاض اسعار مجموعة الملابس بنسبة 1.5 بالمئة و الاحذية بنسبة 3.4 بالمئة ،وسجل قسم السكن انخفاضاً قدره 0.8 بالمئة ليسهم بمقدار – 28.9 في معدل التغير السنوي بسبب انخفاض الارقام القياسية لمجموعة صيانة وخدمات المسكن بنسبة 3.6 بالمئة ومجموعة الايجار بنسبة 2.2 بالمئة)،وأضاف الهنداوي ان (قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة انخفض بنسبة 1.8 بالمئة بسبب انخفاض اسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات بنسبة 2.7 بالمئة و مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.3 بالمئة وسجل قسم الصحة إرتفاعاً قدره 3.1 بالمئة وحقق النقل إرتفاعاً قدره 3.8 بالمئة لكن قسم الاتصال إنخفض بنسبة 2.8 بالمئة كما وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً قدره 10.2 بالمئة وكذلك ارتفاعا في قسم التعليم بنسبة 0.7 بالمئة).