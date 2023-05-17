

تأمين الحدود مع إيران على طاولة مباحثات وفد حكومي‮ ‬يزور أربيل‮ ‬

خبير لـ‮ (‬الزمان‮): ‬لا مسوّغ‮ ‬لقرار واشنطن تمديد الطوارئ في‮ ‬العراق

بغداد‮ – ‬قصي‮ ‬منذر

عد خبير امني‮ ‬،‮ ‬قرار الرئيس الامريكي‮ ‬جو بايدن بتمديد حالة الطوارئ الوطنية في‮ ‬العراق‮ ‬،غير مسوغ‮ ‬ومطلوب من الحكومة تحديد نوع العلاقة بين البلدين بعد الاستقرار الامني‮ ‬الملحوظ منذ ستة اشهر‮. ‬وقال اللواء البحري‮ ‬المتقاعد عماد علو لـ‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬قرار بايدن ليس له مسوغ‮ ‬واستند به الى تصريحات السفيرة الامريكية لدى العراق التي‮ ‬لا اساس لها من الصحة ومرفوضة‮ ‬،كونها تهدف الى بقاء الوجود العسكري‮ ‬في‮ ‬البلاد‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬الاشهر الماضية شهدت استقرارا امنيا واضحا ولم تتعرض السفارة في‮ ‬بغداد الى قصف صاروخي‮ ‬او اي‮ ‬قاعدة اخرى‮ ‬،وبالتالي‮ ‬فإن هذا التمديد‮ ‬غير مستساغ‮ ‬من قبل الشعب،وعلى الحكومة ان تستوضح ما هي‮ ‬المعايير التي‮ ‬استند اليها بايدن في‮ ‬تمديد حالة الطوارئ‮)‬،‮ ‬مشددا على‮ (‬المفاوض العراقي‮ ‬،اجراء جولة جديدة من الحوار الستراتيجي‮ ‬بين بغداد وواشنطن‮ ‬،للتوصل الى نقاط واضحة بشأن مستقبل العلاقات والوجود العسكري‮ ‬الامريكي‮ ‬بالعراق‮). ‬ووقع بايدن،‮ ‬في‮ ‬وقت سابق مرسوما‮ ‬يمدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في‮ ‬العراق‮. ‬وقال في‮ ‬بيان امس انه‮ (‬لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق،‮ ‬واستعادة السلام والأمن في‮ ‬البلاد والحفاظ عليهما،‮ ‬وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في‮ ‬العراق‮)‬،‮ ‬مؤكدا أن‮ (‬هذه العقبات تشكل تهديدا‮ ‬غير عادي‮ ‬للأمن القومي‮ ‬والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأمريكية،‮ ‬لذلك أرى أنه من الضروري‮ ‬استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي‮ ‬13303 في‮ ‬ما‮ ‬يخص استقرار العراق‮). ‬وصدر القرار الخاص بالعراق في‮ ‬عام‮ ‬2003 خلال عهد الرئيس الاسبق جورج بوش‮ ‬،‮ ‬ويقضي‮ ‬بحظر تصدير بعض السلع الخاصة،‮ ‬بالإضافة إلى معاقبة شخصيات وكيانات‮. ‬وكانت السفيرة ألينا رومانوسكي،‮ ‬قد اكدت إن العراقيين لا‮ ‬يريدون دولة تسيطر عليها ما وصفتها بالميليشيات،‮ ‬وأن الولايات المتحدة لن ترحل عن المنطقة‮. ‬وقالت انه‮ (‬قبل نحو عام،‮ ‬زار بايدن السعودية والتقى بزعماء المنطقة،‮ ‬وأوضح أن الولايات المتحدة لن ترحل عن المنطقة،‮ ‬فهي‮ ‬تعتبرها ذات أهمية ستراتيجية،‮ ‬وتربطنا علاقات قديمة وطويلة في‮ ‬مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم‮)‬،‮ ‬واشارت الى‮ (‬العمل مع الشركاء في‮ ‬المنطقة لوقت طويل من أجل مواجهة عدد من التحديات،‮ ‬ولاسيما لوضع حد لمختلف الأزمات في‮ ‬المنطقة وخصوصا مع العراق‮)‬،‮ ‬واضافت‮ (‬عندما أخرج وأتحدث إلى العراقيين،‮ ‬يتضح لي‮ ‬أنهم لا‮ ‬يريدون دولة تسيطر عليها الميليشيات،‮ ‬بل‮ ‬يريدون نزع السلاح وإعادته للدولة‮). ‬وفي‮ ‬اربيل‮ ‬،بحث مستشار الأمن القومي‮ ‬قاسم الأعرجي،‮ ‬إجراءات المحضر الأمني‮ ‬بين العراق وإيران‮. ‬وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس انه‮ (‬بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،‮ ‬أجرى الأعرجي،‮ ‬زيارة إلى أربيل على رأس وفد من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية،حيث التقى وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد ومديري‮ ‬الأجهزة الأمنية في‮ ‬أربيل والسليمانية‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ )‬قائد قوات الحدود قدم عرضا عن الإجراءات التي‮ ‬قامت بها وزارة الداخلية لتأمين الحدود العراقية الإيرانية،‮ ‬والبالغ‮ ‬طولها‮ ‬1493 كيلومترا‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬الأعمال والإجراءات مازالت مستمرة‮)‬،‮ ‬من جانبه،‮ ‬قدم ريبر احمد،‮ (‬عرضا عن الإجراءات التي‮ ‬قامت بها وزارة داخلية الإقليم،‮ ‬في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق ببنود المحضر الأمني‮ ‬بين العراق وايران‮). ‬بدورها‮ ‬،افادت مديرية‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬الاقليم،بمقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقاتلين‭ ‬إيزيديين‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬مرتبط‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة نسبتها‭ ‬إلى‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‮.‬ويسيطر‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬سنجار‭ ‬عبر‭ ‬أدوات‭ ‬محلية‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ ‬محاربة‭ ‬داعش‮. ‬وقال بيان‭ ‬إن‮ (‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬تركية‭ ‬استهدفتمقرا‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬شنكال في‭ ‬منطقة‭ ‬خانه‭ ‬سور‭ ‬بقضاء‭ ‬سنجار‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬القصف‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬تلك‭ ‬الوحدات‭ ‬وإصابة‭ ‬آخر‮). ‬