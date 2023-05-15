

العدل‮ ‬يبسط اجراءات وكالات الخارج والرافدين‮ ‬يعتمد نظام الوثيقة الالكترونية

خبير لـ‮ (‬الزمان‮): ‬ضرورة وضع آليات حماية من الاختراق والهجوم السيبراني

بغداد‮ -‬قصي‮ ‬منذر‮ ‬

عد خبير قانوني‮ ‬،‮ ‬خطوة وزارة العدل بالمصادقة على نظام خاص بوكالات الخارج‮ ‬،‮ ‬سيسهم في‮ ‬اختصار الجهد والوقت دون العودة الى الاجابة الورقية‮ ‬،‮ ‬وشدد على ضرورة حماية المنظومة الاكترونية من الاختراق والهجمات السيبرانية‮. ‬وقال الخبير وائل منذر لـ‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬اعتماد الوزارة نظام خاص بالوكالات من خلال العمل بنظام رقمي‮ ‬،يهدف الى الحد من أي‮ ‬تلاعب أو تزوير في‮ ‬عملية التوكيلات القانونية للعراقيين الموجودين في‮ ‬الخارج من خلال ربط هذه الوكالات الصادرة عن الدوائر القنصلية والسفارات العراقية بنظام الكتروني‮ ‬يسهم في‮ ‬تقليل الجهد واختصار الوقت‮)‬

صحة صدور

،‮ ‬واضاف انه‮ (‬اصبح بالامكان التأكد من صحة صدور الوثائق بمجرد العودة إلى النظام دون الحاجة إلى انتظار الاجابات الورقية،‮ ‬وهذا جزء من التحول الرقمي‮ ‬في‮ ‬العمل الاداري‮ ‬يقتضي‮ ‬دعم مثل هكذا توجه متى ما كانت المنظومة الالكترونية محمية بشكل تام من الاختراق او الهجمات السيبرانية‮). ‬وصادق الوزير خالد شواني،‮ ‬في‮ ‬وقت سابق،على اعتماد نظام صحة صدور الوكالات المنظمة خارج العراق،‮ ‬لغرض اختصار الوقت والدقة في‮ ‬التأكد من صحة صدورها من اجل تبسيط الإجراءات للمواطنين.وأكد في‮ ‬بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس أنه‮ (‬في‮ ‬إطار تنفيذ المنهاج الحكومي‮ ‬وبهدف تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات العدلية للمواطنين بانسيابية بأسرع وقت ممكن،‮ ‬تمت المصادقة على توصيات اللجنة المشتركة والمشكلة من وزارتي‮ ‬الخارجية والعدل الخاصة باعتماد العمل هذا النظام‮ ‬،من أجل تنظيم جميع الوكالات التي‮ ‬تصدر من قبل القنصليات والبعثات الدبلوماسية في‮ ‬الخارج‮)‬،‮ ‬ولفت الى ان‮ (‬اعتماد إصدار هذا النظام سيسهم بشكل فعال في‮ ‬الحد من ظاهرة التلاعب والتزوير للوكالات،‮ ‬والحفاظ‮ ‬على أملاك الجالية العراقية في‮ ‬الخارج‮)‬،‮ ‬مؤكدا ان‮ (‬هذه الخطوة تأتي‮ ‬ضمن خطوات الوزارة في‮ ‬اعتماد الأتمتة الإلكترونية في‮ ‬جميع الدوائر العدلية في‮ ‬الوزارة وتشكيلاتها وفق البرنامج الوزاري‮). ‬فيما باشر مصرف الرافدين،‮ ‬بنظام الوثائق الالكترونية لالغاء صحة الصدور الورقية‮.‬

توجيهات حكومية

‮ ‬واوضح المصرف في‮ ‬بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس أنه‮ (‬تماشيا مع التوجيهات الحكومية في‮ ‬مغادرة التعامل الورقي‮ ‬واعتماد العمل الالكتروني‮ ‬،باشر المصرف العمل بنظام الوثائق الالكترونية لالغاء معاملات صحة الصدور الورقية‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬العمل بهذا النظام بدأ بتفعيل عدد من فروع المصرف التي‮ ‬بلغت‮ ‬79 فرعا على ان‮ ‬يتم تعميم التجربة على جميع الفروع‮)‬،‮ ‬وتابع ان‮ (‬الغاء صحة الصدور اليدوي‮ ‬وتحويله الى الكتروني‮ ‬من خلال ربط النظام بين المصرف والدوائر كافة عبر الموقع الرسمي‮ ‬لبوابة اور الالكترونية التي‮ ‬تمثل احد العناصر الاساسية لمشروع الحوكمة الالكترونية واتمتة الغاء صحة الصدور الورقية‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬هذه الخطوة تسهم في‮ ‬تبسيط الاجراءات المقدمة للمواطنين وتجاوز البيروقراطية والقضاء على عمليات الفساد الاداري‮ ‬وانهاء حالات التزوير واختصار الوقت في‮ ‬انجاز المعاملة الكترونيا‮). ‬