خبير عراقي يقترح تشكيل تحالف مائي إقليمي

نيويورك – الزمان

شارك الخبير المائي مهدي احمد في اعمال مؤتمر المياه في نيويورك ممثلا عن مؤسسة بحر العلوم، حيث شارك في الجلسة الحوارية التي عقدتها صباح يوم الجمعة الماضي للحديث عن مشروع ظمأ العراق، ومعاناة العراق بفعل شحة المياه والتغييرات المناخية، وطرح عدة مبادرات في حديثه ومنها التوجه نحو تشكيل تحالف اقليمي يضم المنتديات العلمية والبحثية والخبراء في المنطقة لمواجهة شحة المياه وتحجيم اضرار التغير المناخي، ودعا ايضا الى التوقيع على اتفاقية هلسنكي للمياه العابرة للحدود، وطالب الامم المتحدة ضرورة الاهتمام بقضية المياه باعتبارها حيوية وحاسمة في مستقبل الشعوب ولاسيما الدول الهشة مثل العراق.