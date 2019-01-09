عمّان تنفي حظر دخول العراقيين المؤشرة جوازاتهم بمطارات طهران ودمشق

خبير: زيارة صالح إلى قطر تهدف للتوازن بين دول المنطقة

بغداد – الزمان

عمان- رند الهاشمي

عزا محلل سياسي الهدف من زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح الى دولة قطر اليوم الخميس، الى رغبة العراق في إظهار نوع من التوازن بين الدول والمحاور الفاعلة في المنطقة، وتأكيد ان العراق يقف على مسافة واحدة من الجميع. وقال إحسان الشمري في صفحته على فيسبوك امس الأربعاء انها(زيارة توازن بين الدول والمحاور الفاعلة في المنطقة، لتأكيد ان العراق يقف على مسافة واحدة من الجميع، وتثبيت العلاقة العراقية القطرية على أسس جديدة وطي صفحة الماضي)، مضيفًا ان من بين الأهداف ايضًا (مشاركة قطر في إعادة إعمار العراق، والحصول على الغاز القطري للتعويض عن اي نقص قادم لإستمرار الطاقة الكهربائية، ودخول الشركات ورؤوس الأموال القطرية لغرض الاستثمار في العراق).وعن الاهداف القطرية من الزيارة قال الشمري انها تتمثل في (تفعيل العلاقة مع العراق على المستويات كافة لخلق شريك جديد، والتفاوض على أنبوب الغاز القطري المار عبر الخليج ثم العراق ثم تركيا ومنها الى اوربا، والإستثمار في قطاع الغاز في الحقول الجنوبية، وإعتماد العراق منطقة ترانزيت للبضائع التركية باتجاة قطر -ابراهيم الخليل، ميناء أم قصر وميناء حمد، وتقديم منح ومساعدات في قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الانسانية الأخرى). ويبدأ صالح اليوم زيارة رسمية الى الدوحة تلبية لدعوة تلقاها من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني. واوضح بيان رئاسي ان صالح (سيعقد خلال الزيارة مباحثات ولقاءات مع كبار المسؤولين القطريين تهدف الى تعزيز علاقات الاخوة بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها على الصعد كافة، إضافة الى بحث تطورات الأوضاع السياسية على الساحتين العربية والدولية)، مشيراً الى ان (الزيارة تأتي إستكمالاً لزيارات رئيس الجمهورية الهادفة الى تنشيط دور العراق إقليمياً ودولياً وتعزيزاً لمكانته بين الاشقاء والاصدقاء). من جهة اخرى نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ماجد القطارنة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن منع السلطات الاردنية المواطنين العراقيين ممن يحملون سمات دخول إيرانية على جوازات السفر الخاصة بهم من دخول الاردن.وقال القطارنة في تصريح إن (هذا الخبر إشاعة عارية عن الصحة ولا أساس لها)، مؤكدًا ان (الأردن لا يضع أية قيود على الأشقاء العراقيين عند زيارتهم بلدهم الثاني). وكان وزير الخارجية محمد علي الحكيم قد أكد خلال لقائه اعلاميين، في وقت سابق بمبنى الوزارة (منع العراقيين ممن يحملون تأشيرة إيران او سوريا في جوازاتهم من دخول بعض دول الخليج والأردن وبعض الدول الأوربية) ، مشيراً الى ان العراق (طلب من تلك الدول إلغاء القرار، الا انها رفضت متحججة بأمنها).