خبير دولي لـ (الزمان): استخدام القنابل النووية في أوكرانيا غير مستبعد

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تزايدت‭ ‬فيه‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬روسيا‭ ‬القنابل‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬يسري‭ ‬أبو‭ ‬شادي‭ ‬كبير‭ ‬مفتشي‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حوار‭ ‬أجريناه‭ ‬معه‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬روسيا‭ ‬للقنابل‭ ‬التكتيكية‭ ‬النووية‭ ‬الصغيرة‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مستبعد‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إذا‭ ‬أقدمت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬تصعيد‭ ‬هجومها‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬عالمية‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والغرب‭ ‬أيضا‭ ‬غير‭ ‬مستبعد‭ ‬إذا‭ ‬تورطت‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ . ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬رشاد‭ ‬وكيل‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬الأسبق‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الميزان‭ ‬العسكري‭ ‬سوف‭ ‬يظل‭ ‬لصالح‭ ‬روسيا‭ ‬رغم‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬والأوروبي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬لأن‭ ‬القدرات‭ ‬القتالية‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬محصلة‭ ‬التسليح‭ ‬والتدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬القدرات‭ ‬القتالية‭ ‬الأوكرانية‭ . ‬وعن‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬المحتمل‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬أي‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬فلابد‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬ان‭ ‬تحشد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ضعف‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬المتمركزة‭ ‬دفاعيا‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬والغربي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بطائرات‭ ‬F16‭ ‬لن‭ ‬تغير‭ ‬قواعد‭ ‬المواجهة‭ ‬ميدانيا‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬المجهود‭ ‬الجوي‭ ‬لا‭ ‬يحسم‭ ‬المعركة‭ ‬لأن‭ ‬دورة‭ ‬دعم‭ ‬معركة‭ ‬الأسلحة‭ ‬المشتركة‭ ‬للقوات‭ ‬البرية‭ ‬بالإضافة‭ ‬أن‭ ‬القدرات‭ ‬القتالية‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية‭ ‬والدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬تفوق‭ ‬القدرات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تركيز‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللوجستية‭ ‬الروسية‭ ‬يمثل‭ ‬استنزاف‭ ‬للمجهود‭ ‬الحربي‭ ‬الروسي‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬القدرات‭ ‬القتالية‭ ‬الروسية‭ ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬والأوروبي‭ ‬حاليا‭ ‬ومستقبلا‭ ‬لن‭ ‬يحقق‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيقه‭ ‬هو‭ ‬استنزاف‭ ‬القدرات‭ ‬القتالية‭ ‬الروسية‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬لن‭ ‬تتنازل‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬الخاصة‭ ‬عسكريا‭ ‬بدون‭ ‬بديل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتضح‭ ‬بديل‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬أهدافها‭ ‬العسكرية‭ . ‬

‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬دعوة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬بجدة‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬تحولا‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬تجاه‭ ‬الأزمة‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬بل‭ ‬جاءت‭ ‬تلك‭ ‬الدعوة‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬الموقف‭ ‬الأوكراني‭ ‬قبل‭ ‬توجهه‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬الانحياز‭ ‬لأي‭ ‬طرف‭ ‬ومحاولة‭ ‬التوسط‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للأزمة‭ ‬ينهي‭ ‬تلك‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تلحق‭ ‬الدمار‭ ‬بالعالم‭ .‬