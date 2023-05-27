دعوة المعينين الجدّد من حملة الشهادات للمباشرة بالدوام

خبير: تفعيل المكاتب الإستشارية سيوفر فرصاً لخريجي الجامعات

بغداد – قصي منذر

اقترح خبير على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، دراسة للإصلاح والتحديث بما يتناسب وحجم التحديات في العراق ،عبر تفعيل المكاتب الاستشارية بالجامعات لتوفير فرص للخريجين. وقال الخبير قصي الاعرجي عبر مجموعات واتساب تابعتها (الزمان) امس انه (بعيدا عن وعود التعيينات في القطاع العام المثقل بالبطالة المقنعة والخسائر ،ولاسيما في ظل وجود كوارث وتداعيات ما بعد كورونا، نقترح ما نراه مناسبا من الإجراءات الضرورية لإصلاح وتحديث النظام التعليمي ،بهدف لخلق بيئة تعليمية فاعلة متناغمة مع العلوم الحديثة ومتطلبات السوق والحياة العامة وفتح فرص جديدة للعمل للخريجين وغيرهم).

فرص عمل

داعيا الى (تفعيل القطاع الخاص لفتح فرص عمل جدية للخريجين وغيرهم وبتفصيل يمكن ادراجه لاحقا،وشمول العاملين في القطاع الخاص بنفس امتيازات القطاع العام وزيادة ،ليكون هناك عامل جذب لهجرة عكسية من القطاع العام إلى الخاص ،فضلا عن تفعيل المكاتب الاستشارية في الجامعات لتكون مراكز بحوث ودراسات للدوائر الحكومية ،بدلا من المجالس الاستشارية ولغيرها في القطاع الخاص)، مشددا على (ربط الجامعات والمعاهد العراقية بالمصانع والمنشآت الإنتاجية والقطاع الخاص واعتماد الدراسة الإلكترونية واستعمال اجهزة الحاسوب بدلا من الكتب الورقية في كافة المراحل الدراسية والتعليم ،اضافة الى إعادة النظر في المناهج التربية والتعليم العالي بما يتلائم ومتطلبات الســـــوق والحياة العامة).

نظام التعليم

واكد (ضرورة التحول من نظام التعليم إلى التعلم واستحداث مناهج واقسام جديدة بما يتناسب والعلوم الحديثة ، وكذلك الغاء نظام الحفظ الذي وصفه بالببغائي في امتحانات المعاهد والجامعات ،واعتماد البحوث الجماعية المرتبطة اساسا للنجاح وبراءة الاختراع اساسا للتفوق وخاصة في الكليات الهندسية والطبية والمعاهد الفنية)، واشار الى (اهمية تشجيع طلبة المتوسطة للتوجه إلى الاعداديات والمعاهد المهنية والصحية وفق امتيازات اضافية لتهيئة الملاكات الوسطية الفنية ،وانضاج الاعداديات المهنية والمعاهد وفتح مجالات للتنافس ،وذلك من خلال فتح معاهد فنية عالمية مختصة بتخريج هه الملاكات من قبل القطاع الخاص، ونحث على ان تكون المؤسسات التربوية ابتداءا من رياض الأطفال والى المعاهد والجامعات هي النواة الفاعلة للحكومة الذكية)، ولفت الى (اعتماد نظام الكورسات غير المرتبط بسنوات دراسية محددة في مراحل ما بعد المتوسطة والى المعاهد والجامعات). واصدر الوزير نعيم العبودي ،أمرا وزاريا بتعيين حملة الشهادات العليا .ودعا بيان تلقته (الزمان) امس (المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي ،الحضور إلى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية ،فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقويم الخاص بمنح الشهادة، والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام عمل في ضوء الأمر الوزاري). كما حددت الوزارة ،الثلاثاء المقبل موعدا لمقابلة المتقدمين للمنحة البحثية المقدمة من جامعة أمريكية للتدريسي المتفرغ علميا. ودعت الوزارة في بيان مقتضب الى (مراعاة المتطلبات المؤشرة ازاء المنحة).