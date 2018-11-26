خبير الماني:المكملات الغذائية غير ضرورية

برلين -الزمان: قال خبير التغذية الألماني هارالد زايتس إن المكملات الغذائية تعد بشكل عام غير ضرورية، حيث تعد التغذية الصحية، التي تتسم بالتوازن والتنوع، كافية لإمداد الجسم بالمعادن والفيتامينات المهمة للصحة. وأضاف زايتس أن المكملات الغذائية تكون ضرورية في الحالات التالية: التغذية النباتية أو عدم تحمل أغذية معينة أو الإصابة بأمراض معينة. وينطبق ذلك أيضاً على الحوامل والمرضعات والرضع وكبار السن، الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس كثيراً. فيما أوصت الهيئة الألمانية لاختبار السلع بالابتعاد عن مستحضرات العناية بالبشرة مثل كريمات اليد، التي تحتوي على المادة المعروفة باسم “ليليال” “Lilial”. وأوضح الخبراء الألمان أن السبب في ذلك يرجع إلى أن هذه المادة العطرية تحوم حولها شكوك بأنها تؤثر بالسلب على الخصوبة أو تتسبب في حدوث تغيرات في الجينات الوراثية.