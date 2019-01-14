خبير‭ ‬أغذية‭ ‬عراقي‭ ‬يحذّر‭ ‬من‭ ‬ريجيم‭ ‬الموز‭ ‬

بغداد‭ ‬ـ‭ ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬الباحث‭ ‬العلمي‭ ‬دكتور‭ ‬مناف‭ ‬الطائي‭ ‬من‭ ‬الاخطاء‭ ‬الشائعة‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشأن‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬ريجيم‭ ‬الموز‭..‬

وقال‭ ‬الطائي‭ ‬وهو‭ ‬خبير‭ ‬اغذية‭ ‬وطب‭ ‬اعشاب‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬الخطأ‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الموز‭ ‬في‭ ‬التخسيس‭ ‬والواقع‭ ‬ان‭ ‬الموز‭ ‬لايصلح‭ ‬اساسا‭ ‬لنظام‭ ‬غذائي‭ ‬(‭ ‬ريجيم)‭ ‬فان‭ ‬اكل‭ ‬الموز‭ ‬يشبع‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ياكل‭ ‬الانسان‭ ‬منه‭ ‬كمية‭ ‬ان‭ ‬تعتبر‭ ‬كبيرة‭ ‬وهكذا‭ ‬يشبع‭ ‬الانسان‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يحصل‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬احتياجاته‭ ‬الغذائية‭ ‬الاساسية‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬الموز‭ ‬كأساس‭ ‬للغذاء‭ ‬معناه‭ ‬هدم‭ ‬للانسجة‭ ‬الحيوية‭ ‬وهذا‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬مرض‭ ‬نقص‭ ‬البروتين‭ ‬الغذائي‭ … ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نلاحظه‭ ‬عادة‭ ‬على‭ ‬الام‭ ‬تتوقف‭ ‬عن‭ ‬ارضاع‭ ‬طفلها‭ ‬لتطعمه‭ ‬بالموز‭ ‬المتوفر‭ ‬وهكذا‭ ‬تبدا‭ ‬فترة‭ ‬حرمانه‭ ‬من‭ ‬شيء‭ ‬حيوي‭ ‬:‭ ‬البروتين‭ . ‬ومن‭ ‬المألوف‭ ‬هنا‭ ‬ان‭ ‬يصاب‭ ‬الطفل‭ ‬بالنزلات‭ ‬المعوية‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬حياته‭. ‬اما‭ ‬اذا‭ ‬حدثت‭ ‬عذه‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الشباب‭ ‬فان‭ ‬نقص‭ ‬البروتين‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬التاخر‭ ‬في‭ ‬النمو

وعند‭ ‬الكبار‭ … ‬نجد‭ ‬ان‭ ‬الهزال‭ ‬يصيبهم‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬مقاومتهم‭ ‬للعدوى‭ . ‬وقال‭ ‬الطائي‭ ‬،‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تنوع‭ ‬في‭ ‬الطعام‭ ‬الذي‭ ‬تتناوله‭ ‬بحيث‭ ‬يحصل‭ ‬جسمك‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬غذائية‭ ‬اساسية‭ … ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬يمكن‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬الزائدة‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬صحتك

وهناك‭ ‬مَن‭ ‬يسأل‭ ‬:‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬احتفظ‭ ‬برشاقة‭ ‬جسمي‭ ‬؟النصيحة‭ ‬هنا‭ ‬هي‭ ‬ضرورة‭ ‬الانتظام‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬وزن‭ ‬الجسم‭ …‬

وهكذا‭ ‬يمكن‭ ‬التنبه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬السمنة‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬اليك‭…‬

وهكذا‭ ‬تبدا‭ ‬مبكرا‭ ‬في‭ ‬مقاومتها‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬يزيد‭ ‬وزنك‭ ‬هنا‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬كمية‭ ‬الطعام‭ .. ‬مع‭ ‬ممارسة‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬انواع‭ ‬الرياضة‭ … ‬وهنا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يزن‭ ‬الانسان‭ ‬نفسه‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬اسبوع‭ … ‬وهكذا‭ ‬يتتبع‭ ‬تاثير‭ ‬جهده‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ . ‬وهذا‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬يعتبر‭ ‬حافزا‭ ‬يدفعه‭ ‬الى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬محاولته‭ ‬الناجحة‭.‬

وعن‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬كمية‭ ‬الطعام‭ ‬قال‭ ‬الطائي‭ ‬،‭ ‬لنبدأ‭ ‬بعدم‭ ‬تناول‭ ‬اي‭ ‬ماكولات‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الوجبات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬تناولها‭ ‬في‭ ‬مواعيد‭ ‬منتظمة

كما‭ ‬يجب‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬الدهون‭ ‬والحلوى‭ ‬والفول‭ ‬السوداني‭ ‬لانها‭ ‬بالاصل‭ ‬تسمن‭ ‬جسم‭ ‬الانسان‭ ‬

وختم‭ ‬بالقول‭ ‬،‭ ‬احبتي‭ ‬الكرام‭ ‬فالموز‭ ‬وحده‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬حتى‭ ‬وان‭ ‬كان‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬وڤيتامينات‭ ‬كلها‭ ‬لا‭ ‬تؤدي‭ ‬الغرض‭ ‬المطلوب‭ ‬مثلما‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬النافع‭ ‬لجسم‭ ‬الانسان‭ ‬