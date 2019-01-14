خبير‭ ‬أغذية‭ ‬عراقي‭ ‬يحذّر‭ ‬من‭ ‬ريجيم‭ ‬الموز‭ ‬

بغداد ـ الزمان
حذر الباحث العلمي دكتور مناف الطائي من الاخطاء الشائعة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن التعاطي مع ريجيم الموز..
وقال الطائي وهو خبير اغذية وطب اعشاب ان من الخطأ الاعتماد على الموز في التخسيس والواقع ان الموز لايصلح اساسا لنظام غذائي ( ريجيم) فان اكل الموز يشبع قبل ان ياكل الانسان منه كمية ان تعتبر كبيرة وهكذا يشبع الانسان دون ان يحصل الجسم على احتياجاته الغذائية الاساسية والاعتماد على الموز كأساس للغذاء معناه هدم للانسجة الحيوية وهذا يؤدي الى مرض نقص البروتين الغذائي … وهذا ما نلاحظه عادة على الام تتوقف عن ارضاع طفلها لتطعمه بالموز المتوفر وهكذا تبدا فترة حرمانه من شيء حيوي : البروتين . ومن المألوف هنا ان يصاب الطفل بالنزلات المعوية التي تكون خطرا على حياته. اما اذا حدثت عذه الحالة في سن الشباب فان نقص البروتين يؤدي الى التاخر في النمو
وعند الكبار … نجد ان الهزال يصيبهم مع انخفاض في مقاومتهم للعدوى . وقال الطائي ، انه من الضروري ان يكون هناك تنوع في الطعام الذي تتناوله بحيث يحصل جسمك على ما يحتاجه من مادة غذائية اساسية … وفي نفس الوقت يمكن التخلص من السمنة الزائدة دون ان يكون هناك خطر على صحتك
وهناك مَن يسأل : كيف يمكن ان احتفظ برشاقة جسمي ؟النصيحة هنا هي ضرورة الانتظام في معرفة وزن الجسم …
وهكذا يمكن التنبه في وقت مبكر الى ان السمنة في طريقها اليك…
وهكذا تبدا مبكرا في مقاومتها بالبحث عن هذا السبب الذي يزيد وزنك هنا يكون من السهل التخلص من الوزن الزائد عن طريق الحد من كمية الطعام .. مع ممارسة نوع من انواع الرياضة … وهنا يجب ان يزن الانسان نفسه مرة كل اسبوع … وهكذا يتتبع تاثير جهده للتخلص من هذه الزيادة في الوزن . وهذا في حد ذاته يعتبر حافزا يدفعه الى الاستمرار في محاولته الناجحة.
وعن الحد من كمية الطعام قال الطائي ، لنبدأ بعدم تناول اي ماكولات فيما بين الوجبات التي يجب تناولها في مواعيد منتظمة
كما يجب الابتعاد عن تناول الدهون والحلوى والفول السوداني لانها بالاصل تسمن جسم الانسان
وختم بالقول ، احبتي الكرام فالموز وحده لا يكفي حتى وان كان يحتوي على عناصر وڤيتامينات كلها لا تؤدي الغرض المطلوب مثلما النظام الغذائي النافع لجسم الانسان