خبير:مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشرية مبالغ فيها

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قضى‭ ‬اختصاصي‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬غاري‭ ‬ماركوس‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬يحذر‭ ‬أقرانه‭ ‬والنواب‭ ‬والجمهور‭ ‬عموما‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتطوير‭ ‬أدوات‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الجديدة‭ ‬وانتشارها‭ ‬الفائق‭ ‬السرعة،‭ ‬لكنه‭ ‬اعتبر‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬أجرته‭ ‬معه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬أن‭ ‬مخاطر‭ ‬انقراض‭ ‬البشرية‭ “‬مبالغ‭ ‬فيه‭”.‬

وأوضح‭ ‬الأستاذ‭ ‬الفخري‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬إلى‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬لحضور‭ ‬مؤتمر‭ “‬شخصيا،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر،‭ ‬لست‭ ‬قلقا‭ ‬جدا‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬لأن‭ ‬السيناريوهات‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الواقعية‭”.‬

وتابع‭ “‬ما‭ ‬يقلقني‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نبني‭ ‬أنظمة‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬لا‭ ‬نحكم‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭”.‬

ابتكر‭ ‬غاري‭ ‬ماركوس‭ ‬برنامجه‭ ‬الأول‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬الثانوية،‭ ‬وكان‭ ‬برنامجا‭ ‬لترجمة‭ ‬نصوص‭ ‬من‭ ‬اللاتينية‭ ‬إلى‭ ‬الإنكليزية‭. ‬وبعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬للأطفال،‭ ‬أنشأ‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ “‬تعلّم‭ ‬الآلة‭” ‬استحوذت‭ ‬عليها‭ “‬أوبر‭” ‬لاحقا‭.‬

وفي‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬موقعي‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬مئات‭ ‬الخبراء‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتعليق‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬فائقة‭ ‬القوة‭ ‬مثل‭ ‬روبوت‭ ‬الدردشة‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬شركة‭ “‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” ‬الناشئة‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬للتثبت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬البرامج‭ ‬المطروحة‭ ‬حاليا‭ ‬للاستخدام‭ “‬موثوقة‭ ‬وآمنة‭ ‬وشفافة‭ ‬ووفية‭ … ‬وموائمة‭” ‬للقيم‭ ‬البشرية‭.‬

لكنه‭ ‬لم‭ ‬يوقّع‭ ‬الإعلان‭ ‬المقتضب‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والخبراء‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬وقع‭ ‬شديد‭.‬

ودعا‭ ‬موقّعو‭ ‬الإعلان‭ ‬ومن‭ ‬أبرزهم‭ ‬مبتكر‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬نفسه‭ ‬سام‭ ‬التمان،‭ ‬والمهندس‭ ‬الكبير‭ ‬السابق‭ ‬لدى‭ “‬غوغل‭” ‬جيفري‭ ‬هينتون‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬المؤسسين‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ورئيس‭ ‬شركة‭ “‬ديب‭ ‬مايند‭” ‬للأبحاث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التابعة‭ ‬لغوغل‭ ‬ديميس‭ ‬هاسابيس،‭ ‬والمدير‭ ‬الفني‭ ‬لمايكروسوف‭ ‬كيفن‭ ‬سكوت،‭ ‬إلى‭ ‬التصدي‭ ‬لـ‭”‬مخاطر‭ ‬انقراض‭” ‬البشرية‭ “‬المرتبطة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭”.‬

وأطلق‭ ‬النجاح‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬برنامج‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬القادر‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬النصوص‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬مستخدميه،‭ ‬سباقا‭ ‬بين‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العملاقة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ “‬التوليدي‭”‬،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬أثار‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحذيرات‭ ‬والدعوات‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬لهذا‭ ‬المجال‭.‬

وصدرت‭ ‬هذه‭ ‬التحذيرات‭ ‬حتى‭ ‬عن‭ ‬مطوري‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬المعلوماتية‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ “‬عام‭” ‬يتميز‭ ‬بقدرات‭ ‬معرفية‭ ‬شبيهة‭ ‬بقدرات‭ ‬البشر‭.‬

حرب‭ ‬عرضية

وقال‭ ‬غاري‭ ‬ماركوس‭ “‬إن‭ ‬كنتم‭ ‬مقتنعين‭ ‬فعليا‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬خطر‭ ‬وجودي،‭ ‬فلماذا‭ ‬تعملون‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بالأساس؟‭ ‬هذا‭ ‬سؤال‭ ‬منطقي‭”.‬

ورأى‭ ‬أن‭ “‬انقراض‭ ‬الجنس‭ ‬البشري‭… ‬مسألة‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬التعقيد‭ ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬يمكننا‭ ‬تصور‭ ‬كلّ‭ ‬أنواع‭ ‬الآفات،‭ ‬لكن‭ ‬ثمة‭ ‬من‭ ‬سينجو‭ ‬حتما‭”.‬

وشدد‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬سيناريوهات‭ ‬ذات‭ ‬مصداقية‭ ‬يمكن‭ ‬في‭ ‬سياقها‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ “‬بأضرار‭ ‬هائلة‭”.‬

وتابع‭ “‬قد‭ ‬ينجح‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬في‭ ‬التلاعب‭ ‬بالأسواق‭. ‬وقد‭ ‬نتهم‭ ‬الروس‭ ‬بتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬ونهاجمهم‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬ضلوع‭ ‬لهم‭ ‬إطلاقا،‭ ‬وقد‭ ‬ننجر‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬عرضية‭ ‬تهدد‭ ‬بأن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬نووية‭”.‬

نظام‭ ‬سلطوي

وعلى‭ ‬المدى‭ ‬القريب،‭ ‬يعرب‭ ‬غاري‭ ‬ماركوس‭ ‬عن‭ ‬مخاوف‭ ‬على‭ ‬الديموقراطية‭.‬

فبرمجيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬قادرة‭ ‬بصورة‭ ‬متزايدة‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬صور‭ ‬زائفة‭ ‬وقريبا‭ ‬فيديوهات‭ ‬واقعية،‭ ‬بكلفة‭ ‬زهيدة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬فإن‭ “‬الانتخابات‭ ‬ستحسم‭ ‬للذين‭ ‬يبرعون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سواهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬التضليل‭ ‬الإعلامي،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬قد‭ ‬يعدّلون‭ ‬القوانين‭ ‬بعد‭ ‬فوزهم‭… ‬ويفرضون‭ ‬نظاما‭ ‬سلطويا‭”.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ “‬الديموقراطية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬امتلاك‭ ‬معلومات‭ ‬منطقية‭ ‬واتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬صائبة‭. ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬يميز‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬صحيح‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬صحص،‭ ‬عندها‭ ‬ينتهي‭ ‬الأمر‭”.‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬برأي‭ ‬الخبير‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬له‭ ‬كتاب‭ ‬بعنوان‭ “‬إعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭” ‬Rebooting‭ ‬AI‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬وعودا‭.‬

وقال‭ “‬ثمة‭ ‬فرصة‭ ‬بأن‭ ‬نستخدم‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬نظام‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬لم‭ ‬نبتكره‭ ‬بعد،‭ ‬يساعدنا‭ ‬على‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬العلم،‭ ‬في‭ ‬الطب،‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬المسنين‭…‬‭ ‬لكننا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬غير‭ ‬جاهزين‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيمات‭ ‬وإلى‭ ‬جعل‭ ‬البرامج‭ ‬أكثر‭ ‬موثوقية‭”.‬

ولدى‭ ‬مثوله‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬وكالة‭ ‬وطنية‭ ‬أو‭ ‬دولية‭ ‬يعهد‭ ‬إليها‭ ‬بحوكمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وهو‭ ‬مشروع‭ ‬يحظى‭ ‬أيضا‭ ‬بتأييد‭ ‬سام‭ ‬ألتمان‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬أوروبية‭ ‬حض‭ ‬خلالها‭ ‬القادة‭ ‬السياسيين‭ ‬على‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ “‬توازن‭ ‬عادل‭” ‬بين‭ ‬الإنتاج‭ ‬والابتكار‭.‬

لكن‭ ‬غاري‭ ‬ماركوس‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬ترك‭ ‬السلطة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬بأيدي‭ ‬الشركات‭ ‬وقال‭ “‬ذكّرتنا‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬حد‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬القرارات‭ ‬الهامة‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬بالضرورة‭… ‬بالآثار‭ ‬الجانبية‭”.‬