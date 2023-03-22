خبيرة في الأوزون:استعدوا لمفاجآت مناخية جديدة

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعتبر‭ ‬العالِمة‭ ‬سوزان‭ ‬سولومون‭ ‬التي‭ ‬تكافح‭ ‬لمعالجة‭ ‬ثقب‭ ‬الأوزون،‭ ‬أنّ‭ ‬الناس‭ ‬باتوا‭ ‬قلقين‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬ليؤثروا‭ ‬على‭ ‬السياسات‭ ‬المناخية‭… ‬إلّا‭ ‬أنّ‭ ‬خبيرة‭ ‬المناخ‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬التطورات‭ ‬المناخية‭ ‬قد‭ ‬تحمل‭ ‬مفاجآت‭ ‬للبشر‭.‬

وقد‭ ‬يبدو‭ ‬أحدث‭ ‬تقرير‭ ‬للهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالتغير‭ ‬المناخي‭ ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬الاثنين‭ ‬والمؤلَّف‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬صفحة‭ ‬هي‭ ‬ثمرة‭ ‬أعمال‭ ‬بحثية‭ ‬امتدت‭ ‬على‭ ‬السنوات‭ ‬التسع‭ ‬الفائتة،‭ ‬أنه‭ ‬الفصل‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬فهمنا‭ ‬للاحترار‭ ‬المناخي‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬سوزان‭ ‬سولومون،‭ ‬الأستاذة‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬تؤكد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬الكلمة‭ ‬الفصل‭”. ‬وتبدي‭ ‬تفاجؤاً‭ ‬بالتقرير‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬أظهر‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متوقع،‭ ‬أنّ‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬يحمل‭ ‬خطراً‭ ‬بإبطاء‭ ‬إعادة‭ ‬تشكّل‭ ‬طبقة‭ ‬الأوزون‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬فوق‭ ‬البنفسجية‭ ‬الضارة‭. -‬سؤال‭: ‬عندما‭ ‬اكتُشف‭ ‬الثقب‭ ‬في‭ ‬طبقة‭ ‬الأوزون،‭ ‬هل‭ ‬اتّضح‭ ‬فوراً‭ ‬أنه‭ ‬مشكلة‭ ‬كارثية؟

‭-‬جواب‭: ‬نعم،‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬حدثاً‭ ‬استثنائياً‭. ‬اكتشفنا‭ ‬فجأة‭ ‬أنّ‭ ‬طبقة‭ ‬الأوزون‭ ‬فوق‭ ‬القارة‭ ‬القطبية‭ ‬الجنوبية‭ ‬تقلّصت‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬السنة،‭ ‬وكنّا‭ ‬نجهل‭ ‬السبب‭ ‬الكامن‭ ‬وراء‭ ‬ذلك‭.‬

كنت‭ ‬أبلغ‭ ‬29‭ ‬عاماً‭ ‬عندما‭ ‬اكتُشف‭ ‬الثقب‭ ‬في‭ ‬الأوزون‭ ‬عام‭ ‬1985،‭ ‬وأثار‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬اهتمام‭ ‬الأوساط‭ ‬العملية‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬1986،‭ ‬توليت‭ ‬قيادة‭ ‬رحلة‭ ‬استكشافية‭ ‬إلى‭ ‬القارة‭ ‬القطبية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬قمنا‭ ‬خلالها‭ ‬بقياس‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬تخيله‭: ‬الأوزون‭ ‬نفسه‭ ‬وأحادي‭ ‬أكسيد‭ ‬الكلور‭ ‬وثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكلور،‭ ‬وكل‭ ‬الجزيئات‭ ‬التي‭ ‬تمتص‭ ‬الأوزون،‭ ‬وتمكنّا‭ ‬من‭ ‬إثبات‭ ‬أن‭ ‬كمياتها‭ ‬كانت‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭.‬

وكانت‭ ‬فكرتي‭ ‬أنّ‭ ‬سبب‭ ‬ذلك‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬الستراتوسفير‭ ‬القطبية‭ ‬وكيمياء‭ ‬السطوح،‭ ‬واتّضح‭ ‬لاحقاً‭ ‬أنني‭ ‬على‭ ‬حق‭.‬

‭-‬س‭: ‬جرى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬بروتوكول‭ ‬مونتريال‭ (‬للقضاء‭ ‬التدريجي‭ ‬على‭ ‬الجزيئات‭ ‬التي‭ ‬تستنفد‭ ‬طبقة‭ ‬الأوزون‭) ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬1987‭. ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬الحكومات‭ ‬للتحرك‭ ‬سريعاً؟

‭-‬ج‭: ‬إنّ‭ ‬التحرك‭ ‬السريع‭ ‬للحكومات‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عامل‭ “‬شخصي‭” ‬فسرطان‭ ‬الجلد‭ ‬وإعتام‭ ‬عدسة‭ ‬العين‭ ‬مرضان‭ ‬مخيفان،‭ ‬ولأنّ‭ ‬المشكلة‭ ‬كانت‭ “‬واضحة‭” ‬إذ‭ ‬بثت‭ ‬المحطات‭ ‬مشاهد‭ ‬صادمة‭ ‬وسهلة‭ ‬الشرح،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬لحلول‭ “‬عملية‭” ‬وقابلة‭ ‬للتطبيق‭ ‬بسرعة‭. ‬وشكّلت‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬إنجازاً‭ ‬علمياً‭ ‬وسياسياً‭ ‬مذهلاً‭.‬

‭-‬س‭: ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬تدفع‭ ‬ظاهرة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬الحكومات‭ ‬للتحرّك‭ ‬بصورة‭ ‬طارئة؟

‭-‬ج‭: ‬لقد‭ ‬بدأ‭ ‬الأشخاص‭ ‬يشعرون‭ ‬بالقلق‭ ‬وتحديداً‭ ‬الشباب‭ ‬منهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬حافزاً‭ ‬فعلياً‭ ‬للسياسيين‭. ‬وتتمثل‭ ‬المشكلة‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬الناس‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنّ‭ ‬الحلول‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬فكرة‭ ‬خاطئة،‭ ‬إذ‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬يدركوا‭ ‬كلفة‭ ‬الآثار‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬نتحرّك‭.‬

س‭: ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الأسئلة‭ ‬الرئيسة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بآثار‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬التي‭ ‬يتعيّن‭ ‬الإجابة‭ ‬عليها؟

ج‭: ‬تحاول‭ ‬دراسات‭ ‬كثيرة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬كيفية‭ ‬تغيّر‭ ‬مسارات‭ ‬العواصف،‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬سنواجه‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬موجات‭ ‬البرد‭ ‬الحادة‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي،‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬آثاراً‭ ‬واضحة‭ ‬للاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬مشكلة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مدى‭ ‬سرعة‭ ‬ذوبان‭ ‬القمم‭ ‬الجليدية،‭ ‬وهو‭ ‬موضوع‭ ‬يحمل‭ ‬ضبابية‭ ‬ويطال‭ ‬سكان‭ ‬السواحل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬يتعين‭ ‬أيضاً‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتأثير‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬على‭ ‬إمدادات‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭.‬

س‭: ‬أظهرت‭ ‬أبحاثك‭ ‬الأخيرة‭ ‬أنّ‭ ‬الدخان‭ ‬المنبعث‭ ‬من‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬الأسترالية‭ ‬في‭ ‬2019‭-‬2020‭ ‬دُمجت‭ ‬مع‭ ‬بقايا‭ ‬مركبات‭ ‬الكربون‭ ‬الكلورية‭ ‬الفلورية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬وأدّت‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬طبقة‭ ‬الأوزون‭. ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬الأوزون؟

نميل‭ ‬للاعتقاد‭ ‬بأنّ‭ ‬التلوث‭ ‬سيختفي‭ ‬إذا‭ ‬توقفنا‭ ‬عن‭ ‬تلويث‭ ‬البيئة‭. ‬لكنّ‭ ‬مركبات‭ ‬الكربون‭ ‬الكلورية‭ ‬الفلورية‭ ‬تعيش‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬و150‭ ‬عاماً‭ ‬وينبغي‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬تجدد‭ ‬طبقة‭ ‬الأوزون‭ ‬نفسها‭. ‬وقد‭ ‬تؤدي‭ ‬الحرائق‭ ‬التي‭ ‬يُحتمل‭ ‬أن‭ ‬يتزايد‭ ‬اندلاعها‭ ‬وحدّتها‭ ‬مع‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬إلى‭ ‬إبطاء‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭. ‬أما‭ ‬عواقب‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬فهي‭ ‬مسألة‭ ‬صادمة‭ ‬أخرى‭.‬