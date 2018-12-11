خبيرة‭ ‬غذاء‭ ‬ألمانية‭ :‬نصائح‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬غازات‭ ‬البطن‭ ‬

برلين – الزمان: يبدي الناس انزعاجا كبيرا من غازات البطن ويعدونها من المتاعب الصحية المزعجة للغاية للحرج الكبير الذي تسببه لضحيتها.
ولمواجهة غازات البطن تنصح خبيرة التغذية الألمانية بيتينا ياغيمان بتعديل النظام الغذائي في البداية، أي الابتعاد عن الأغذية المسببة لتكون الغازات مثل البقوليات، والكرنب، وسكر الفاكهة أو الفركتوز، والمشروبات المحتوية على حمض الكربونيك.
ومن المهم أيضاً المشي بعد تناول الوجبات، إذ تساهم الحركة في تحسين وظيفة المعدة.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الغازات، تجب استشارة الطبيب، لأنها قد ترجع حينئذ لأسباب عضوية مثل متلازمة القولون العصبي، أو مشاكل في البنكرياس، أو التهاب الغشاء المخاطي للأمعاء.
وبالإضافة إلى ذلك، ربما تتسبب الغازات في الإصابة بحرقة المعدة، التي بدورها ترفع خطر الإصابة بالارتجاع المريئي.