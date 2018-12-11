خبيرة‭ ‬غذاء‭ ‬ألمانية‭ :‬نصائح‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬غازات‭ ‬البطن‭ ‬

برلين‭ – ‬الزمان‭: ‬يبدي‭ ‬الناس‭ ‬انزعاجا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬غازات‭ ‬البطن‭ ‬ويعدونها‭ ‬من‭ ‬المتاعب‭ ‬الصحية‭ ‬المزعجة‭ ‬للغاية‭ ‬للحرج‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تسببه‭ ‬لضحيتها‭.‬

ولمواجهة‭ ‬غازات‭ ‬البطن‭ ‬تنصح‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬الألمانية‭ ‬بيتينا‭ ‬ياغيمان‭ ‬بتعديل‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬أي‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الأغذية‭ ‬المسببة‭ ‬لتكون‭ ‬الغازات‭ ‬مثل‭ ‬البقوليات،‭ ‬والكرنب،‭ ‬وسكر‭ ‬الفاكهة‭ ‬أو‭ ‬الفركتوز،‭ ‬والمشروبات‭ ‬المحتوية‭ ‬على‭ ‬حمض‭ ‬الكربونيك‭.‬

ومن‭ ‬المهم‭ ‬أيضاً‭ ‬المشي‭ ‬بعد‭ ‬تناول‭ ‬الوجبات،‭ ‬إذ‭ ‬تساهم‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬وظيفة‭ ‬المعدة‭. ‬

وإذا‭ ‬لم‭ ‬تفلح‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الغازات،‭ ‬تجب‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب،‭ ‬لأنها‭ ‬قد‭ ‬ترجع‭ ‬حينئذ‭ ‬لأسباب‭ ‬عضوية‭ ‬مثل‭ ‬متلازمة‭ ‬القولون‭ ‬العصبي،‭ ‬أو‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬البنكرياس،‭ ‬أو‭ ‬التهاب‭ ‬الغشاء‭ ‬المخاطي‭ ‬للأمعاء‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ربما‭ ‬تتسبب‭ ‬الغازات‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بحرقة‭ ‬المعدة،‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬ترفع‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالارتجاع‭ ‬المريئي‭.‬