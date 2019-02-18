خبيرة‭ ‬ألمانية‭ ‬توصي‭ ‬بالحلاقة‭ ‬على‭ ‬معدة‭ ‬فارغة

برلين -الزمان
أوصت خبيرة التجميل الألمانية بريغيت هوبر الرجل بحلاقة ذقنه صباحاً على معدة فارغة للحد من خطر تعرض البشرة لجروح. وأوضحت هوبر أن البشرة تصبح أقل مرونة وأكثر حساسية في وقت لاحق من اليوم، وبعد تناول وجبة الإفطار يرتفع معدل ضربات القلب بسبب نشاط الجهاز الهضمي، فيزيد تدفق الدم في البشرة، ومن ثم يرتفع خطر تعرض البشرة لجروح. وللحد أيضاً من خطر الجروح تنصح هوبر باستعمال الماء الدافئ بدل البارد، إذ يعمل الماء الدافئ على توسيع المسام، ومن ثم يمكن حلاقة الذقن بصورة أفضل. وبعد حلاقة الذقن تنصح هوبر باستخدام مستحضرات After Shave مع البشرة الحساسة، في حين يُفضل استخدام الكريمات مع البشرة الجافة، علماً أن مستحضرات الجل تتمتع بتأثير لطيف على البشرة. فيما قال خبير التغذية الألماني هارالد زايتس إن الصداع المستمر قد يرجع إلى نقص بعض العناصر الغذائية في الجسم، وهي المغنيسيوم، وفيتامين B2، ريبوفلافين، والأحماض الدهنية أوميغا 3. وأوضح زايتس أن المصادر الغذائية للمغنيسيوم تتمثل في الخضروات الورقية الخضراء، والمكسرات، والبذور، والفاصولياء، في حين يوجد فيتامين B2 في البروكلي، واللوز، والبيض، وكبد الحيوانات. أما الأحماض الدهنية أوميغا 3 فتتمثل مصادرها الغذائية في الجوز، عين الجمل، وأسماك السلمون والسردين. وأشار زايتس إلى أن الصداع قد يرجع إلى التغذية الخاطئة، أي الإكثار من الأغذية المحتوية على السكر والدقيق الأبيض، التي تتسبب في ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم بسرعة، ما يتسبب في الشعور بالصداع والدوار، وضعف التركيز.