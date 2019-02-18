خبيرة‭ ‬ألمانية‭ ‬توصي‭ ‬بالحلاقة‭ ‬على‭ ‬معدة‭ ‬فارغة

برلين‭ -‬الزمان

أوصت‭ ‬خبيرة‭ ‬التجميل‭ ‬الألمانية‭ ‬بريغيت‭ ‬هوبر‭ ‬الرجل‭ ‬بحلاقة‭ ‬ذقنه‭ ‬صباحاً‭ ‬على‭ ‬معدة‭ ‬فارغة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬تعرض‭ ‬البشرة‭ ‬لجروح‭. ‬وأوضحت‭ ‬هوبر‭ ‬أن‭ ‬البشرة‭ ‬تصبح‭ ‬أقل‭ ‬مرونة‭ ‬وأكثر‭ ‬حساسية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬وبعد‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬الإفطار‭ ‬يرتفع‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬بسبب‭ ‬نشاط‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬فيزيد‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬البشرة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يرتفع‭ ‬خطر‭ ‬تعرض‭ ‬البشرة‭ ‬لجروح‭. ‬وللحد‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الجروح‭ ‬تنصح‭ ‬هوبر‭ ‬باستعمال‭ ‬الماء‭ ‬الدافئ‭ ‬بدل‭ ‬البارد،‭ ‬إذ‭ ‬يعمل‭ ‬الماء‭ ‬الدافئ‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬المسام،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يمكن‭ ‬حلاقة‭ ‬الذقن‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭. ‬وبعد‭ ‬حلاقة‭ ‬الذقن‭ ‬تنصح‭ ‬هوبر‭ ‬باستخدام‭ ‬مستحضرات‭ ‬After‭ ‬Shave‭ ‬مع‭ ‬البشرة‭ ‬الحساسة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يُفضل‭ ‬استخدام‭ ‬الكريمات‭ ‬مع‭ ‬البشرة‭ ‬الجافة،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬مستحضرات‭ ‬الجل‭ ‬تتمتع‭ ‬بتأثير‭ ‬لطيف‭ ‬على‭ ‬البشرة‭. ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬خبير‭ ‬التغذية‭ ‬الألماني‭ ‬هارالد‭ ‬زايتس‭ ‬إن‭ ‬الصداع‭ ‬المستمر‭ ‬قد‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬وهي‭ ‬المغنيسيوم،‭ ‬وفيتامين‭ ‬B2،‭ ‬ريبوفلافين،‭ ‬والأحماض‭ ‬الدهنية‭ ‬أوميغا‭ ‬3‭. ‬وأوضح‭ ‬زايتس‭ ‬أن‭ ‬المصادر‭ ‬الغذائية‭ ‬للمغنيسيوم‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الخضروات‭ ‬الورقية‭ ‬الخضراء،‭ ‬والمكسرات،‭ ‬والبذور،‭ ‬والفاصولياء،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يوجد‭ ‬فيتامين‭ ‬B2‭ ‬في‭ ‬البروكلي،‭ ‬واللوز،‭ ‬والبيض،‭ ‬وكبد‭ ‬الحيوانات‭. ‬أما‭ ‬الأحماض‭ ‬الدهنية‭ ‬أوميغا‭ ‬3‭ ‬فتتمثل‭ ‬مصادرها‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬الجوز،‭ ‬عين‭ ‬الجمل،‭ ‬وأسماك‭ ‬السلمون‭ ‬والسردين‭. ‬وأشار‭ ‬زايتس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصداع‭ ‬قد‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬التغذية‭ ‬الخاطئة،‭ ‬أي‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬الأغذية‭ ‬المحتوية‭ ‬على‭ ‬السكر‭ ‬والدقيق‭ ‬الأبيض،‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬وانخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬بسرعة،‭ ‬ما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬الشعور‭ ‬بالصداع‭ ‬والدوار،‭ ‬وضعف‭ ‬التركيز‭.‬