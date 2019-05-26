خبيرة‭ ‬ألمانية‭: ‬الجوز‭ ‬سرّ‭ ‬جمال‭ ‬النساء‭ ‬

برلين – الزمان
يعد الجوز بمثابة سر جمال البشرة، حيث إنه يساعد في الحصول على بشرة تتمتع بالمرونة والنعومة.
وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية تيريزا شتاخيلشايد أن الجوز يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تتمتع بفوائد صحية وجمالية جمّة، حيث إنها تحفز إنتاج الكولاجين، وهي المادة المسؤولة عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية. وأضافت شتاخيلشايد أن الجوز يحتوي أيضا على حمض بانتوثينيك (Pantothenic acid) المعروف أيضا باسم فيتامين B5، والذي يمنح البشرة ملمساً ناعماً كالحرير. كما يزخر الجوز بمضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم خلايا البشرة وتعجّل بالشيخوخة وظهور التجاعيد. وبالإضافة إلى ذلك، يسهم الجوز في تقوية جهاز المناعة بفضل احتوائه على نسبة عالية من الزنك.
وللاستفادة من هذه المزايا الصحية والجمالية تنصح شتاخيلشايد بتناول حفنة صغيرة من الجوز كل يوم. من جهة اخرى ، قالت الدكتورة زيبيله جورليتز نوفاكوفيتش إنه يمكن للمرأة مواجهة آلام الحيض ببعض الوسائل البسيطة، مثل الزجاجة أو القِربة الساخنة، التي يتم وضعها على البطن؛ حيث تعمل السخونة على إرخاء العضلات المتقلصة، ومن ثم تخفيف الألم، مع مراعاة ألا تزيد درجة حرارة الزجاجة أو القِربة عن 40 درجة مئوية.
وأضافت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن الحركة تعد سلاحاً فعالاً لمحاربة آلام الحيض، حيث إنها تعمل على تنشيط سريان الدم في الحوض، مشيرة إلى أن الرياضات المناسبة خلال فترة الحيض تتمثل في المشي واليوجا والبيلاتس.
كما تلعب التغذية السليمة دوراً مهماً في مواجهة آلام الحيض؛ حيث تسهم الأغذية الغنية بالمغنيسيوم والكالسيوم في القضاء على التقلصات. ولهذا الغرض ينبغي تناول البقوليات والمكسرات وبذور دوار الشمس والسبانخ والجبن الصلب والشوكولاتة الداكنة.
وفي حال المعاناة من آلام حيض شديدة ومتكررة، تنصح نوفاكوفيتش باستشارة طبيب أمراض نساء، نظراً لأن هذه المتاعب قد تشير إلى الإصابة بالمرض المعروف باسم «بطانة الرحم المهاجرة»، التي قد تؤدي إلى العقم.