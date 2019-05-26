خبيرة‭ ‬ألمانية‭: ‬الجوز‭ ‬سرّ‭ ‬جمال‭ ‬النساء‭ ‬

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

يعد‭ ‬الجوز‭ ‬بمثابة‭ ‬سر‭ ‬جمال‭ ‬البشرة،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بشرة‭ ‬تتمتع‭ ‬بالمرونة‭ ‬والنعومة‭.‬

وأوضحت‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬الألمانية‭ ‬تيريزا‭ ‬شتاخيلشايد‭ ‬أن‭ ‬الجوز‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الأحماض‭ ‬الدهنية‭ ‬أوميغا‭ ‬3،‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بفوائد‭ ‬صحية‭ ‬وجمالية‭ ‬جمّة،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تحفز‭ ‬إنتاج‭ ‬الكولاجين،‭ ‬وهي‭ ‬المادة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬مرونة‭ ‬البشرة‭ ‬ومظهرها‭ ‬المشدود‭ ‬المفعم‭ ‬بالشباب‭ ‬والحيوية‭. ‬وأضافت‭ ‬شتاخيلشايد‭ ‬أن‭ ‬الجوز‭ ‬يحتوي‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬حمض‭ ‬بانتوثينيك‭ ‬(Pantothenic‭ ‬acid)‭ ‬المعروف‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬فيتامين‭ ‬B5،‭ ‬والذي‭ ‬يمنح‭ ‬البشرة‭ ‬ملمساً‭ ‬ناعماً‭ ‬كالحرير‭. ‬كما‭ ‬يزخر‭ ‬الجوز‭ ‬بمضادات‭ ‬الأكسدة،‭ ‬التي‭ ‬تحارب‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالجذور‭ ‬الحرة‭ ‬(Free‭ ‬Radicals)،‭ ‬التي‭ ‬تهاجم‭ ‬خلايا‭ ‬البشرة‭ ‬وتعجّل‭ ‬بالشيخوخة‭ ‬وظهور‭ ‬التجاعيد‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يسهم‭ ‬الجوز‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬بفضل‭ ‬احتوائه‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الزنك‭.‬

وللاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المزايا‭ ‬الصحية‭ ‬والجمالية‭ ‬تنصح‭ ‬شتاخيلشايد‭ ‬بتناول‭ ‬حفنة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الجوز‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬زيبيله‭ ‬جورليتز‭ ‬نوفاكوفيتش‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمرأة‭ ‬مواجهة‭ ‬آلام‭ ‬الحيض‭ ‬ببعض‭ ‬الوسائل‭ ‬البسيطة،‭ ‬مثل‭ ‬الزجاجة‭ ‬أو‭ ‬القِربة‭ ‬الساخنة،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬وضعها‭ ‬على‭ ‬البطن؛‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬السخونة‭ ‬على‭ ‬إرخاء‭ ‬العضلات‭ ‬المتقلصة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تخفيف‭ ‬الألم،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الزجاجة‭ ‬أو‭ ‬القِربة‭ ‬عن‭ ‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

وأضافت‭ ‬طبيبة‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬تعد‭ ‬سلاحاً‭ ‬فعالاً‭ ‬لمحاربة‭ ‬آلام‭ ‬الحيض،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنشيط‭ ‬سريان‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬الحوض،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرياضات‭ ‬المناسبة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحيض‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬المشي‭ ‬واليوجا‭ ‬والبيلاتس‭.‬

كما‭ ‬تلعب‭ ‬التغذية‭ ‬السليمة‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬آلام‭ ‬الحيض؛‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬الأغذية‭ ‬الغنية‭ ‬بالمغنيسيوم‭ ‬والكالسيوم‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬التقلصات‭. ‬ولهذا‭ ‬الغرض‭ ‬ينبغي‭ ‬تناول‭ ‬البقوليات‭ ‬والمكسرات‭ ‬وبذور‭ ‬دوار‭ ‬الشمس‭ ‬والسبانخ‭ ‬والجبن‭ ‬الصلب‭ ‬والشوكولاتة‭ ‬الداكنة‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬المعاناة‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬حيض‭ ‬شديدة‭ ‬ومتكررة،‭ ‬تنصح‭ ‬نوفاكوفيتش‭ ‬باستشارة‭ ‬طبيب‭ ‬أمراض‭ ‬نساء،‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬المتاعب‭ ‬قد‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬«بطانة‭ ‬الرحم‭ ‬المهاجرة»،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬العقم‭.‬