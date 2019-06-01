خبراء ينصحون بتناول الفواكه خلال مدة الحمل

لندن – الزمان

تعاني الكثير من النساء خلال مدة الحمل من البرامج الغذائية والتقيد بها، والتي تسمح بتناول بعض الاطعمة في الوقت الذي تمنعها من اطعمة أخرى، حيث تتفق جميع الأنظمة الغذائية على ضرورة وجود كميات جيدة من الفواكه والخضروات، بالإضافة للحبوب الكاملة والمشبعة.

وقدم خبراء التغذية قائمة من الفواكه التي ينصح بتناولها خلال مدة الحمل وهي المشمش الذي يعد غنيا بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، بالإضافة لفيتامينات (أ- ج- هـ)، حيث تساعد تلك المغذيات على تطور الجنين ونموه، ويستطيع عنصر الحديد الوقاية من فقر الدم، ويساعد الكالسيوم على نمو عظام وأسنان قوية.

والبرتقال فهو يحتوي على حمض الفوليك وفيتامين (ج) والماء، يساعد البرتقال بشكل كبير في الحفاظ على ترطيب الجسم وصحته والمانجو لانه غني بفيتامينات (أ- ج) فكأس واحدة من المانجو كاف لإعطاء الجسم الحصة اليومية الموصى بها من فيتامين (ج) وأكثر من ثلث الحصة اليومية لفيتامين (أ) والكمثرى يعد هذا النوع من الفواكه غنيا بالألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك، الأمر الذي يساعد على الحد من حالات الإمساك التي تتعرض لها النساء الحوامل.

كما نصحوا بتناول الرمان لانه يمد الحوامل بكميـــــات من فيتامين (ك) والكالسيوم والفوليك والحديد، وهو ما يســــاعد على صحة العـــظــــام.

فضلاعن تناول الأفوكادو بوصفه يحتوي على دهون صحية تمد الجسم بالطاقة وتقي من الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي، وهو أيضا يحفز الخلايا المسؤولة عن بناء أنسجة الجلد والدماغ للجنين.