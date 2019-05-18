الرغبة في شرب القهوة بسبب التأثير النفسي لمكوناتها

خبراء يقدمون إرشادات وقائية للتمتع بصيام صحي

بغداد – الزمان

يتعرض الجسم في وقت الصيام لانخفاض شديد في كمية السوائل التي تمثل في الوضع الطبيعي نسبة 70 بالمئة من مكونات الجسم وبسبب زيادة فقدانها، ونقص نسبة دخول السوائل للجسم لتعويض المفقود. هناك بعض الإرشادات الوقائية التي أوردها خبراء للتمتع بصيام صحي ونصحوا بعدم الاستسلام للشمس اي يجب الابتعاد قدر الإمكان عن التعرض المباشر للشمس، والحرص على المكوث في أماكن معتدلة الحرارة أو أماكن ظليلة كما نصحوا بعدم نسيان شرب السوائل بعد الإفطار بهدف الحصول على كميات كبيرة من السوائل طوال فترة ما بعد الإفطار يساهم بشكل كبير في حماية الجسم من الجفاف خلال فترة الصيام في اليوم التالي.

كما أن تجنب بعض المشروبات، مثل المشروبات المحتوية على كافيين أو كميات كبيرة من السكريات يساعد على الحماية من الجفاف.

اطباق رمضانية

واكدوا ضرورة عدم الاستهانة بالأطباق الرمضانية لان بعض الأطباق الرمضانية تعد بشكل ما من عوامل تدعيم قدرة الإنسان على محاربة آثار الجفاف، إذ يعتبر قمرالدين مثلا من الأطباق التي تلعب دورا في منع حدوث مشاكل المعدة المرتبطة بتراكم الأحماض الهضمية. واخيرا نصح الخبراء بعدم الاعتماد على الماء فقط فبرغم ان للماء له دور أساسي فى حفظ توازن السوائل في الجسم، لكن لا يجب أن ننسى دور العصائر الطبيعية، والفواكه الأخرى التي تحتوي على كميات كبيرة من السوائل، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والأملاح والعديد من العناصر المهمة في توازن سوائل الجسم. وحدد باحثون الطفرات الجينية المرتبطة بردود الفعل المختلفة تجاه المشروبات المنشطة لأول مرة على الإطلاق. وتكشف دراسة جديدة أن خياراتنا ورغبتنا بشرب المنبهات، لا تعتمد على حاسة التذوق أبدا، ما يمنح العلماء فرصة جديدة لمكافحة السمنة والإدمان. وأوضح الباحثون أن الاكتشاف الأخير يفسر سر قدرة البعض على شرب فنجان من القهوة قبل النوم، دون أن يؤثر ذلك على نومهم بعمق، في حين لا يستطيع البعض الآخر القيام بذلك.

مشروبات مرة

وأظهر أول اختبار واسع للجينوم المتعلق بالمشروبات المرة والحلوة، أن الاختيارات والرغبات تعتمد على تأثيرها على الدماغ بدلا من براعم التذوق. وقامت الدكتورة مارلين كورنيليس وزملاؤها في جامعة نورث وسترن في شيكاغو بتحديد الحمض النووي الكامل لنحو 336 ألف مشارك، من البنك الحيوي البريطاني، في دراسة استقصائية طويلة الأمد تتابع صحة زهاء نصف مليون شخص. وتبيّن أن (الرغبة في شرب القهوة أو المشروبات الكحولية والحلوة، لا تعتمد على المتغيرات الجينية المرتبطة بالتذوق، بل ترتبط بخصائص التأثير النفسي الجينية، حيث تؤثر المواد الكيميائية، مثل الكافيين في القهوة، على الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى تغييرات مؤقتة في الإدراك والحالة المزاجية والوعي والسلوك). وقالت كورنيليس، الأستاذة المساعدة في الطب الوقائي (إن الوراثة المؤثرة على اختياراتنا ترتبط بالمكونات ذات التأثير النفسي لهذه المشروبات. يرتاح الناس لتأثير القهوة والكحول على حالتهم النفسية، لذا يقبلون على تناولها والأمر لا يتعلق بالمذاق)