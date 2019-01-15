الهاشمي لـ (الزمان): المباحثات ترسّخ العلاقات الثنائية نحو تعاون ستراتيجي

خبراء يصفون زيارة الملك عبد الله إلى العراق بالحدث التاريخي والأخوي المهم

بغداد – قصي منذر

وصف خبراء زيارة العاهل الاردني عبدالله الثاني الى العراق بالحدث التأريخي المهم الذي ترجم العلاقات الاخوية الراسخة والمتجذرة بين بغداد وعمان، نحو تحقيق شراكة صلبة ومتينة من خلال تفعيل التعاون الثنائي على المستويات كافة، فيما عد مراقبون المباحثات التي جرت بين البلدين امس الاول ستراتيجية قوية تحقق منفعة مشتركة بتبادل الخبرات المختلفة . وسادت اجواء التفاؤل خلال الزيارة الملكية بفتحها آفاقًا امام الاقتصاد الأردني وتمكينه من عرض الفرص والمزايا التي تحظى بها والترويج للصناعات والمنتجات مقابل الاستفادة من الامكانات والموارد الاقتصادية العراقية. وقال رئيس المركز العراقي للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي لـ(الزمان) امس ان (زيارة العاهل الاردني للعراق تجسد العلاقة الاخوية وبداية لبناء تعاون صلب وستراتيجي على المستوى الاقتصادي برغم انها تمر بفترات تفاوت شد وجذب ولكنها دائما تعود الى سابق قوتها لوجود مصالح مشتركة بين البلدين)، لافتا الى ان (المباحثات تطرقت ايضا الى المتغيرات التي تحدث في سوريا لاعادة ترتيب الاوراق بعد الانسحاب الامريكي منها وكذلك اعادة تصدير النفط من البصرة عبر ميناء العقبة والاستفادة من تبادل الخبرات المشتركة).

مؤكدا (وصول العلاقات الى مراحل متقدمة بين الجانبين). من جانبه ، اكد عضو مجلس النواب مثنى السامرائي أن زيارة الملك الأردني إلى بغداد منحت العلاقة بين البلدين زخماً استثنائياً كبيرا ، داعياً إلى استثمار تلك الزيارة بالاتجاه الصحيح.وقال السامرائي في بيان امس إن (علاقة العراق مع أشقائه العرب والدول المجاورة تشهد تطورا ملحوظا في الأونة الأخيرة ولاسيما ان الزيارات المتبادلة تصب في صالح تطوير هذه العلاقات بما يعود بالنفع على العراق وشعوب المنطقة)، وأضاف ان ( زيارة العاهل الأردني إلى بغداد منحت زخما استثنائيا هائلا و ندعو إلى استثمارها بالاتجاه الصحيح بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين على جميع الأصعدة)، مشيدا بـ(موقف الأردن شعباً وملكاً بكرم التعامل مع الملايين من أشقائهم العراقيين الذين يقيمون في ربوع المملكة طوال السنوات الماضية)، مثنياً على (الدعم الأردني لقواتنا المسلحة سواء من خلال تدريب المقاتلين أو من خلال تزويد العراق بالمعلومات الضرورية لمكافحة الإرهاب).

بدوره ، قال النائب السابق احمد المساري ان زيارة الملك تعزز العلاقة بين البلدين . واوضح المساري في تصريح امس ان (موقف الأردن من العراق في الملف الأمني كان إيجابياً واستمر حتى اليوم وزيارة الملك تعزز هذا الموقف وهناك مواقف اقتصادية واجتماعية تحتسب لعمان عندما تعرض العراق للازمات والتهجير قام الأردن بإحتضان الكثير من العراقيين)، مشددا على (ضرورة قيام الدبلوماسية العراقية بتسخير هذه الزيارات لمصلحة العراق). وتشكل هذه الزيارة دعامة اساسية لفتح آفاق اوسع من التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفي قطاعات النقل والطاقة والانشاءات من خلال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة، كخط انبوب النفط بين مدينة البصرة وميناء العقبة وكذلك تأهيل الطريق البري بين عمان وبغداد ومعبر طريبيل الحدودي الذي يمثل الشريان التجاري بين البلدين الشقيقين فضلا عن التأكيد على اهمية التبادل التجاري وازالة العقبات امام دخول البضائع الاردنية الى الاسواق العراقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة اضافة الى انشاء المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بينهما، كما تطرقت المباحثات الى اهمية بذل الجهود المشتركة لمحاربة افة الارهاب في اطار ستراتيجية اقليمية ودولية شاملة والتنسيق بين البلدين حيال الملفات والقضايا المختلفة التي تشهدها المنطقة، كما ناقشت زيارة رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى بغداد على رأس وفد وزاري الشهر الماضي، حيث تم التأكيد على ضرورة تبادل الزيارات بين المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في البلدين لتوسيع التعاون الثنائي وإقامة الاستثمارات المشتركة.

واكد الملك وقوف الاردن الى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه في المزيد من التقدم والازدهار ، معربا عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية العراقية والحرص على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات ، وسادت اجواء التفائل الزيارة الملكية بفتحها آفاقًا امام الاقتصاد الأردني وتمكينه من عرض الفرص والمزايا التي تحظى بها البيئة الاستثمارية والترويج للصناعات والمنتجات الأردنية في مقابل الاستفادة من الامكانات والموارد الاقتصادية العراقية الكبيرة والمميزة وصولا الى بناء شراكات ستراتيجية واقامة علاقات اقتصادية واستثمارية تعاونية بين البلدين.

وتشهد بغداد حراكا دبلوماسيا واسعا بعد زيارة وزراء خارجية كلا من امريكا وايران وفرنسا كان اخرها زيارة العاهل الاردني بأستقبال رسمي وسط حفاوة بالغة وترحيب كبيرين . و نظرا لاهمية ومكانة العراق عربيا ودوليا فضلا عن دوره الفاعل والبارز في مكافحة الارهاب لفت ذلك انظار المجتمع الدولي بأنه بلد مهم وفاعل ومؤثر في المنطقة ويستطيع ان يلعب دورا كبيرا في تجفيف منابع الارهاب.

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