خبراء يتوقعون سيناريوهات تنتظر سوريا بعد فكّ عزلة الأسد الإقليمية

بيروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬كرّست‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬فكّ‭ ‬عزلة‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الإقليمية،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬مدمر،‭ ‬لكن‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يسهّل‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬مساعدات‭ ‬يحتاجها‭ ‬بشدّة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار؟

فيما‭ ‬يعوّل‭ ‬الأسد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬عربي،‭ ‬تنتظر‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬إجراءات‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بكبح‭ ‬تجارة‭ ‬الكبتاغون‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬الأسواق‭ ‬الخليجية‭ ‬خصوصاً‭ ‬السعودية‭ ‬وجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬لها‭ ‬وحلاً‭ ‬لأزمة‭ ‬اللاجئين‭ ‬التي‭ ‬تثقل‭ ‬كاهل‭ ‬دول‭ ‬عدة‭.‬

فما‭ ‬مصير‭ ‬الملفات‭ ‬العالقة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬مناطق‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬السلطات‭ ‬السورية،‭ ‬وهل‭ ‬فكّ‭ ‬عزلة‭ ‬الأسد‭ ‬إقليمياً‭ ‬يسهّل‭ ‬طريق‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬المعلّق‭ ‬منذ‭ ‬سنوات؟

‭- ‬هل‭ ‬تفتح‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ “‬صفحة‭ ‬جديدة؟‭”‬‮ ‬

بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬عزلة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬وقطع‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬دمشق،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬قمعها‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬بالقوة،‭ ‬شارك‭ ‬الأسد‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬تجميد‭ ‬عضوية‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬

ولقيت‭ ‬مشاركة‭ ‬الأسد‭ ‬ترحيباً‭ ‬واسعاً‭. ‬وكانت‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬السعودية‭ ‬قدّمت‭ ‬دعماً‭ ‬للمعارضة‭ ‬السورية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭ ‬الأولى‭.‬

وأمل‭ ‬الأسد‭ ‬الذي‭ ‬التقى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬أن‭ ‬تشكّل‭ ‬القمة‭ “‬بداية‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬للعمل‭ ‬العربي،‭ ‬للتضامن‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بيننا‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬والتنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬والدمار‭”.‬

ويقول‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬دمشق‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بسام‭ ‬أبو‭ ‬عبدالله‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬ثمّة‭ ‬ارتياح‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬السوري‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وتفاؤل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬التحديات‭ ‬كثيرة‭”.‬‮ ‬

ويضيف‭ “‬طوينا‭ ‬صفحة‭ ‬ونكتب‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭”.‬

رغم‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬استطاعت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬حليفين‭ ‬رئيسيين‭ ‬هما‭ ‬إيران‭ ‬وروسيا،‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬البلاد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬وشمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬خارج‭ ‬سيطرتها‭. ‬ويضمّ‭ ‬بعضها‭ ‬أبرز‭ ‬حقول‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬ومساحات‭ ‬زراعية‭ ‬خصبة‭ ‬ومياه‭ ‬وفيرة‭.‬

وترى‭ ‬الباحثة‭ ‬لينا‭ ‬الخطيب،‭ ‬مديرة‭ ‬معهد‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬الدراسات‭ ‬الشرقية‭ ‬والإفريقية‭ ‬التابعة‭ ‬لجامعة‭ ‬لندن،‭ ‬أنّ‭ ‬الأسد‭ ‬يرى‭ ‬في‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ “‬اعترافاً‭ ‬بأنه‭ ‬ربح‭ ‬الحرب‭ ‬وقبولاً‭ ‬رسمياً‭ ‬بشرعيته‭ ‬كرئيس‭”.‬

وأودت‭ ‬سنوات‭ ‬الحرب‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬ودمّرت‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬واستنزفت‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ومقدراته‭.‬‮ ‬

‭- ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مصير‭ ‬التسوية‭ ‬السياسية؟

في‭ ‬مقررات‭ ‬قمة‭ ‬جدّة،‭ ‬أكّد‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ “‬ضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬عملية‭ ‬وفاعلة‭ ‬للتدرّج‭ ‬نحو‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭” ‬السورية‭ ‬التي‭ ‬أتمّت‭ ‬عامها‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭. ‬ورغم‭ ‬هدوء‭ ‬الجبهات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬لكن‭ ‬الحرب‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬أجنبية‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬لأطراف‭ ‬داخلية‭ ‬متنازعة،‭ ‬بينها‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬الداعمة‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الأكراد،‭ ‬وتركيا‭ ‬الداعمة‭ ‬لفصائل‭ ‬معارضة‭ ‬منتشرة‭ ‬قرب‭ ‬حدودها‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬تبدي‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخير‭ ‬مرونة‭ ‬أكبر‭ ‬تجاه‭ ‬دمشق‭. ‬وفشلت‭ ‬جولات‭ ‬تفاوض‭ ‬عدة‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬النظام‭ ‬والمعارضة‭ ‬قادتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬للنزاع‭. ‬ويتفاوض‭ ‬الطرفان‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬لصياغة‭ ‬دستور‭ ‬جديد،‭ ‬بلا‭ ‬جدوى‭.‬

وتقول‭ ‬الخطيب‭ “‬ثمة‭ ‬آمال‭ ‬أقل‭ ‬حالياً‭ ‬لناحية‭ ‬إحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وإمكانية‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬انتقال‭ ‬سياسي‭ ‬ذي‭ ‬مغزى‭”‬‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬يعتبر‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ “‬نيولاينز‭” ‬نيك‭ ‬هيراس‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ “‬ابتعدت‭ ‬عن‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭” ‬وتدفع‭ ‬اليوم‭ ‬نحو‭ “‬توازن‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تنافسها‭”.‬‮ ‬‭ ‬وتسارعت‭ ‬التحولات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العربية‭ ‬إثر‭ ‬إعلان‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬دمشق،‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬بدت‭ ‬انعكاساتها‭ ‬جلية‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬السياسية‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لطالما‭ ‬هزتها‭ ‬النزاعات‭ ‬بالوكالة‭.‬

في‭ ‬قمة‭ ‬جدة،‭ ‬اتفق‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بسوريا‭ ‬على‭ “‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬لمعالجة‭ ‬الآثار‭ ‬والتداعيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬باللجوء‭ ‬والإرهاب‭ ‬وتهريب‭ ‬المخدرات‭”.‬‮ ‬

وتعدّ‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬أساسية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدّة،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬لاجىء‭ ‬سوري‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الجوار،‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬يشكّل‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مصادر‭ ‬قلق‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬سوقاً‭ ‬رئيسية‭ ‬لحبوب‭ ‬الكبتاغون‭ ‬المصنّعة‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

ويشدّد‭ ‬أبو‭ ‬عبدالله‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تقدّم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ “‬يد‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭”‬،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بملف‭ ‬اللاجئين،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ “‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تمويل‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭”.‬

وتشكّل‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬دمشق‭ ‬عائقاً‭ ‬أمام‭ ‬تمويل‭ ‬دولي‭ ‬شامل‭ ‬لإعادة‭ ‬الإعمار،‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬تدعمها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وتشكّك‭ ‬الخطيب‭ ‬بإمكانية‭ ‬عودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭. ‬وتعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬النظام‭ “‬ليس‭ ‬راغباً‭ ‬ولا‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مساعدة‭ ‬مفيدة‭” ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالسكن‭ ‬والتوظيف‭ ‬وتوفير‭ ‬الأمن‭.‬

وترجّح‭ “‬أن‭ ‬تتباهى‭ ‬دمشق‭ ‬بعودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬كورقة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬التمويل‭ ‬للأسد‭ ‬وأعوانه‭”.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬بدا‭ ‬بمثابة‭ ‬تفعيل‭ ‬لتعاون‭ ‬عربي‭ ‬سوري‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬مكافحة‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات،‭ ‬قُتل‭ ‬مهرّب‭ ‬مخدرات‭ ‬بارز‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا،‭ ‬نسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تنفيذها‭ ‬الى‭ ‬الأردن‭ ‬الذي‭ ‬تحوّل‭ ‬الى‭ ‬طريق‭ ‬عبور‭ ‬لتجارة‭ ‬الكبتاغون‭.‬

وترجّح‭ ‬الخطيب‭ ‬ألا‭ ‬توقف‭ ‬دمشق‭ ‬تجارة‭ ‬المخدرات‭ ‬المربحة‭ ‬لها‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر،‭ ‬إذ‭ ‬تتحدث‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬تورط‭ ‬مقربين‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭ ‬بها،‭ ‬لكنها‭ ‬ستتظاهر‭ ‬بأنها‭ “‬تقلّص‭ ‬بعض‭ ‬تدفّق‭ ‬الكبتاغون‭ ‬إلى‭ ‬الخليج‭ ‬مقابل‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬مالي‭ ‬من‭ ‬قنوات‭ ‬أخرى‭”.‬

وبينما‭ ‬يبدو‭ ‬النزاع‭ “‬مجمداً‭”‬،‭ ‬يرى‭ ‬هيراس‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ “‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬كافة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬المناطق‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الأسد،‭ ‬والمعتقلين‭ ‬السياسيين‭ ‬وتدفق‭ ‬المخدرات‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنها‭ ‬أمور‭ ‬حصلت‭ ‬وانتهت‭”.‬

ويضيف‭ “‬يستطيع‭ ‬الأسد‭ ‬حالياً‭ ‬أن‭ ‬يتاجر‭ ‬بهذه‭ ‬القضايا‭ ‬كلّها‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭”.‬