خبراء لـ( الزمان):الأوربي يقر 5 اتفاقيات مع المغرب منتظراً دوره في تدفق غاز نيجيريا  

الرباط – عبدالحق بن رحمون
يجد المغرب نفسه اكثر حرية في الحركة بعد انحسار الدور الفرنسي في افريقيا الذي اعلنه الرئيس ماكرون امس ، فيما يتسع التعاون المغربي مع الكتلة الاوربية عامة في تجاوز لمعوقات اعترت العلاقات في العقد الأخير، بالتزامن مع انتظار اوربا تدفق الغاز النيجيري عبر البوابة المغربية الواعدة وكمحطة رئيسية أخيرة في انطلاق أنبوب الغاز الى العالم الأوربي . في غضون ذلك انشغلت الأوساط السياسية بسؤال عن
أي مستقبل للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية المغربية – النيجيرية في خضم مواصلة تنفيذ الاتفاق في إنجاز مشروع أنبوب الغاز، الذي سيمد العديد من الدول الإفريقية، والتي سيمر منها وسيصل إلى أوروبا عبر المغرب، بعد فوز بولا أحمد تينوبو، مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا، في الانتخابات الرئاسية؟
وفي هذا الصدد بعد ثلاثة أيام من الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية بنيجيريا، تأكدت عدة مؤشرات أن فوز بولا أحمد تينوبو بالانتخابات؛ لا يمكن أن يغير من تطور العلاقات المغربية النيجيرية.
وفي ظل ذلك توجهت طموحات الاتحاد الأوروبي من جديد نحو المغرب للاستفادة من غاز نيجيريا، واتضح ذلك من خلال تغيير الاتحاد الاوروبية من لهجته الهجومية على المغرب، والتعبير عن رغبته الناعمة في مواجهة التحديات الرئيسية بالمنطقة، وقد أشار إلى ذلك تصريح مسؤول أوروبي خلال زيارته للمغرب، حينما قال «إن السوق الأوروبية مستعدة لتلقي الطاقة القادمة».
وبمناسبة انتخاب بولا أحمد تينوبو، رئيسا لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس في برقية تهنئة بالثقة التي حظي بها بولا أحمد تينوبو لخدمة شعبه، وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من التقدم والازدهار. وتابع محمد السادس في برقية التهنئة «عزمه الأكيد على المضي قدما في العمل سويا من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الثنائي ليشمل قطاعات جديدة وواعدة تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وتسهم في تنمية واستقرار ووحدة القارة الإفريقية.»
من جهة أخرى، وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الخميس، بالرباط، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة. وقال مسؤول أوروبي، في زيارته للرباط و لقائه بمسؤولين حكوميين «إن السوق الأوروبية مستعدة لتلقي الطاقة القادمة من المغرب، مشددا على أهمية مجالات التعاون الأخرى بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومنها الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية.»
وخلال مباحثات مع مسؤولين حكوميين تطرق المسؤول الأوروبي إلى استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل. وفي هذا الاطار، أعرب المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفير فارهيليي عن رغبة الاتحاد الأوروبي في المشاركة في هذا التعاون الذي سيمكن من مواجهة التحديات الرئيسية بالمنطقة، لاسيما تدبير الموارد المائية، مضيفا أن هذا التعاون الثلاثي سيمكن أيضا من مواجهة التحديات المرتبطة بالبحث والتنمية والتقارب بين الشعوب.
من جهة أخرى، تقاطعت تحليلات خبراء وسياسيين استطلعت (الزمان) آرائهم حول أهداف ونتائج الزيارة التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، إلى المغرب، وأجمعوا أن هذه الزيارة ستذيب جليد العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي، كما أنها رسالة مباشرة للذين يتوهمون أن بإمكانهم وضع العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ثلاجة الانتظار والحرب الباردة، كما أنها زيارة تؤكد عدم وجود ما يمكن أن يعيق دينامية العلاقات بين الجانبين.
وقال المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفير فارهيليي، إن المغرب بلد مهم ودعامة للاستقرار في المنطقة، داعيا إلى أهمية الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وتطرق أوليفير فارهيليي، الذي كان يتحدث خلال زيارته الرسمية للرباط، عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن في السياق الدولي الموسوم بالعديد من التحديات، «ليس من السهل إيجاد شركاء ينعمون بالاستقرار مثل المغرب، مضيفا، وسيكون المغرب «أحد المستفيدين الرئيسيين من أجندة مشاريع الاتحاد الأوروبي الموجهة للمنطقة.» وتابع أن هذا الدعم المالي يشمل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية، والقطاعين المائي والطاقي اللذين يكتسيان أهمية بالغة على الصعيد الدولي.
وفي غضون ذلك، قال ناصر بوريطة عقب المباحثات مع أوليفير فارهيليي، أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يسبق لها أن كانت بمثل هذه الكثافة. مضيفا ، أن في الثلاث سنوات الأخيرة «لاحظنا تغييرا في التعامل مع الجوار الجنوبي لحوض المتوسط، حيث أصبح هناك إنصات أكبر وحوار أعمق.»