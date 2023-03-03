خبراء لـ( الزمان):الأوربي يقر 5 اتفاقيات مع المغرب منتظراً دوره في تدفق غاز نيجيريا  

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

يجد‭ ‬المغرب‭ ‬نفسه‭ ‬اكثر‭ ‬حرية‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬بعد‭ ‬انحسار‭ ‬الدور‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬افريقيا‭ ‬الذي‭ ‬اعلنه‭ ‬الرئيس‭ ‬ماكرون‭ ‬امس‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬يتسع‭ ‬التعاون‭ ‬المغربي‭ ‬مع‭ ‬الكتلة‭ ‬الاوربية‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬لمعوقات‭ ‬اعترت‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الأخير،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬انتظار‭ ‬اوربا‭ ‬تدفق‭ ‬الغاز‭ ‬النيجيري‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬المغربية‭ ‬الواعدة‭ ‬وكمحطة‭ ‬رئيسية‭ ‬أخيرة‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬أنبوب‭ ‬الغاز‭ ‬الى‭ ‬العالم‭ ‬الأوربي‭ . ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬انشغلت‭ ‬الأوساط‭ ‬السياسية‭ ‬بسؤال‭ ‬عن

أي‭ ‬مستقبل‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬المغربية‭ ‬–‭ ‬النيجيرية‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬مشروع‭ ‬أنبوب‭ ‬الغاز،‭ ‬الذي‭ ‬سيمد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية،‭ ‬والتي‭ ‬سيمر‭ ‬منها‭ ‬وسيصل‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬عبر‭ ‬المغرب،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬بولا‭ ‬أحمد‭ ‬تينوبو،‭ ‬مرشح‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬نيجيريا،‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية؟‮ ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بنيجيريا،‭ ‬تأكدت‭ ‬عدة‭ ‬مؤشرات‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬بولا‭ ‬أحمد‭ ‬تينوبو‭ ‬بالانتخابات؛‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬العلاقات‭ ‬المغربية‭ ‬النيجيرية‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬ذلك‭ ‬توجهت‭ ‬طموحات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬نحو‭ ‬المغرب‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬غاز‭ ‬نيجيريا،‭ ‬واتضح‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تغيير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبية‭ ‬من‭ ‬لهجته‭ ‬الهجومية‭ ‬على‭ ‬المغرب،‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬الناعمة‭ ‬في‮ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الرئيسية‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬وقد‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تصريح‭ ‬مسؤول‭ ‬أوروبي‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للمغرب،‭ ‬حينما‭ ‬قال‭ ‬‮«‬إن‭ ‬السوق‭ ‬الأوروبية‭ ‬مستعدة‭ ‬لتلقي‭ ‬الطاقة‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬‮ ‬

وبمناسبة‭ ‬انتخاب‭ ‬بولا‭ ‬أحمد‭ ‬تينوبو،‭ ‬رئيسا‭ ‬لجمهورية‭ ‬نيجيريا‭ ‬الفيدرالية،‭ ‬أشاد‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬بالثقة‭ ‬التي‭ ‬حظي‭ ‬بها‭ ‬بولا‭ ‬أحمد‭ ‬تينوبو‭ ‬لخدمة‭ ‬شعبه،‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعاته‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬وتابع‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬‮«‬عزمه‭ ‬الأكيد‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬سويا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وتوسيع‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬ليشمل‭ ‬قطاعات‭ ‬جديدة‭ ‬وواعدة‭ ‬تخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬واستقرار‭ ‬ووحدة‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭.‬‮»‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وقع‭ ‬المغرب‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬الخميس،‭ ‬بالرباط،‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬برامج‭ ‬للتعاون‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬5‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬أورو‭) ‬لدعم‭ ‬أوراش‭ ‬الإصلاح‭ ‬الكبرى‭ ‬بالمملكة‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أوروبي،‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬للرباط‭ ‬و‭ ‬لقائه‭ ‬بمسؤولين‭ ‬حكوميين‭ ‬‮«‬إن‭ ‬السوق‭ ‬الأوروبية‭ ‬مستعدة‭ ‬لتلقي‭ ‬الطاقة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬المغرب،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الأخرى‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬ومنها‭ ‬الهجرة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الشبكات‭ ‬الإجرامية‭.‬‮»‬

وخلال‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬حكوميين‭ ‬تطرق‭ ‬المسؤول‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وإسرائيل‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬أعرب‭ ‬المفوض‭ ‬الأوروبي‭ ‬للجوار‭ ‬وتوسيع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬أوليفير‭ ‬فارهيليي‭ ‬عن‭ ‬رغبة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬سيمكن‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الرئيسية‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬لاسيما‭ ‬تدبير‭ ‬الموارد‭ ‬المائية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الثلاثي‭ ‬سيمكن‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالبحث‭ ‬والتنمية‭ ‬والتقارب‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‮ ‬تقاطعت‭ ‬تحليلات‭ ‬خبراء‭ ‬وسياسيين‭ ‬استطلعت‭ (‬الزمان‭) ‬آرائهم حول‭ ‬أهداف‭ ‬ونتائج‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬المفوض‭ ‬الأوروبي‭ ‬المكلف‭ ‬بسياسة‭ ‬الجوار‭ ‬والتوسع،‭ ‬أوليفر‭ ‬فاريلي،‭ ‬إلى‭ ‬المغرب،‭ ‬وأجمعوا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ستذيب‭ ‬جليد‭ ‬العلاقات‭ ‬المتوترة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬رسالة‭ ‬مباشرة‭ ‬للذين‭ ‬يتوهمون‭ ‬أن‭ ‬بإمكانهم‭ ‬وضع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬ثلاجة‭ ‬الانتظار‭ ‬والحرب‭ ‬الباردة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬زيارة‭ ‬تؤكد‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعيق‭ ‬دينامية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وقال‭ ‬المفوض‭ ‬الأوروبي‭ ‬للجوار‭ ‬وتوسيع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬أوليفير‭ ‬فارهيليي،‭ ‬إن‭ ‬المغرب‭ ‬بلد‭ ‬مهم‭ ‬ودعامة‭ ‬للاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وتطرق‭ ‬أوليفير‭ ‬فارهيليي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الرسمية‭ ‬للرباط،‭ ‬عقب‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬الدولي‭ ‬الموسوم‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬التحديات،‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬إيجاد‭ ‬شركاء‭ ‬ينعمون‭ ‬بالاستقرار‭ ‬مثل‭ ‬المغرب،‭ ‬مضيفا،‭ ‬وسيكون‭ ‬المغرب‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬المستفيدين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬من‭ ‬أجندة‭ ‬مشاريع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الموجهة‭ ‬للمنطقة‭.‬‮»‬‭ ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬يشمل‭ ‬القطاعات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والفلاحية،‭ ‬والقطاعين‭ ‬المائي‭ ‬والطاقي‭ ‬اللذين‭ ‬يكتسيان‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭.‬

وفي‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭ ‬عقب‭ ‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬أوليفير‭ ‬فارهيليي،‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الكثافة‭. ‬مضيفا‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬‮ ‬في‭ ‬الثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬لاحظنا‭ ‬تغييرا‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الجوار‭ ‬الجنوبي‭ ‬لحوض‭ ‬المتوسط،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬هناك‭ ‬إنصات‭ ‬أكبر‭ ‬وحوار‭ ‬أعمق‭.‬‮»‬