خبراء دوليون يحذرون من أنواع عديدة لأدوية السعال

روما -الزمان
جدد خبراء الصحة العالمية تحذيراتهم من عدد من أنواع ادوية السعال لاسيما للأطفال بعد تكرار الحوادث الموسفة ، فقد لقي ما لا يقل عن 300 طفل مصرعهم حول العالم، خلال الشهور الستة الماضية، بعد تناولهم أصنافا محددة من أدوية السعال. و كانت قد أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا يتعلق بـ14 صنف من أدوية سعال للأطفال، التي تباع في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا. وحسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد كانت أدوية السعال ملوثة بمواد كيميائية سامة، هي إيثيلين غلايكول وديثيلين غلايكول، والتي تستخدم في سوائل ممسحات الزجاج ومبردات المحرك. ونقلت الصحيفة عن عالم السموم في جامعة شرق لندن، البروفيسور وينستون مورغان، قوله: “توجد هذه المركبات في بعض الأحيان بمستويات منخفضة للغاية كمواد ملوثة في العديد من المكونات الغذائية والمذيبات الطبية”. وأضاف مورغان: “الحوادث المأساوية المسجلة تقع عندما تكون هناك معايير تصنيع واختبار رديئة”.