خبراء دوليون يحذرون من أنواع عديدة لأدوية السعال

روما‭ -‬الزمان‭ ‬

جدد‭ ‬خبراء‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تحذيراتهم‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬ادوية‭ ‬السعال‭ ‬لاسيما‭ ‬للأطفال‭ ‬بعد‭ ‬تكرار‭ ‬الحوادث‭ ‬الموسفة‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬لقي‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬300‭ ‬طفل‭ ‬مصرعهم‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬خلال‭ ‬الشهور‭ ‬الستة‭ ‬الماضية،‭ ‬بعد‭ ‬تناولهم‭ ‬أصنافا‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬أدوية‭ ‬السعال‭. ‬و‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تحذيرا‭ ‬يتعلق‭ ‬بـ14‭ ‬صنف‭ ‬من‭ ‬أدوية‭ ‬سعال‭ ‬للأطفال،‭ ‬التي‭ ‬تباع‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬وجنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬وأوروبا‭. ‬وحسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ “‬ذا‭ ‬صن‭” ‬البريطانية،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬أدوية‭ ‬السعال‭ ‬ملوثة‭ ‬بمواد‭ ‬كيميائية‭ ‬سامة،‭ ‬هي‭ ‬إيثيلين‭ ‬غلايكول‭ ‬وديثيلين‭ ‬غلايكول،‭ ‬والتي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬سوائل‭ ‬ممسحات‭ ‬الزجاج‭ ‬ومبردات‭ ‬المحرك‭. ‬ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬عالم‭ ‬السموم‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬شرق‭ ‬لندن،‭ ‬البروفيسور‭ ‬وينستون‭ ‬مورغان،‭ ‬قوله‭: “‬توجد‭ ‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬بمستويات‭ ‬منخفضة‭ ‬للغاية‭ ‬كمواد‭ ‬ملوثة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكونات‭ ‬الغذائية‭ ‬والمذيبات‭ ‬الطبية‭”. ‬وأضاف‭ ‬مورغان‭: “‬الحوادث‭ ‬المأساوية‭ ‬المسجلة‭ ‬تقع‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬معايير‭ ‬تصنيع‭ ‬واختبار‭ ‬رديئة‭”.‬