خبراء آثار بتحدثون لـ( الزمان) عن حماية كنوز العراق واعادة تأهيل المتحف الحضاري بالموصل

عدنان‭ ‬أبوزيد‭ – ‬الزمان

يشهد‭ ‬متحف‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬الحضاري،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬مركزا‭ ‬حضاريا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والمنطقة،‭ ‬تأهيلا‭ ‬شاملا‭ ‬ليكون‭ ‬متاحا‭ ‬للجمهور‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعد‭ ‬الخراب‭ ‬الذي‭ ‬أصابه‭ ‬جراء‭ ‬استيلاء‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭. ‬

ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬التأهيل‭ ‬سوف‭ ‬يعيد‭ ‬المتحف‭ ‬الذي‭ ‬صممه‭ ‬المهندس‭ ‬العراقي‭ ‬الراحل‭ ‬محمد‭ ‬مكية،‭ ‬وافتُتح‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1952،‭ ‬إلى‭ ‬مكانه‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المدينة،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬أعمال‭ ‬تنقيب‭ ‬للمناطق‭ ‬الاثرية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭. ‬

وقال‭ ‬الباحث‭ ‬العراقي‭ ‬الدكتور‭ ‬نبيل‭ ‬نورالدين،‭ ‬المختص‭ ‬بالحضارة‭ ‬الاشورية‭ ‬لـ‭ ‬الزمان،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اعادة‭ ‬افتتاح‭ ‬المتحف‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬يشكل‭ ‬تحديا‭ ‬ثقافيا‭ ‬كبيرا‭ ‬لأن‭ ‬اعمال‭ ‬التأهيل‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬وقت‭ ‬طويل،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتصاعد‭ ‬فيه‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬الإنجاز،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشارع‭ ‬الموصلي‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ثورة‭ ‬الاعمار‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬جعلت‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬ينتظر‭ ‬سرعة‭ ‬تأهيل‭ ‬المواقع‭ ‬الاثرية‭ ‬والتراثية‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الاعمال‭ ‬الاثارية‭ ‬تتطلب‭ ‬التأني‭ ‬والوقت‭ ‬والعمل‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق،‭ ‬وهذا‭ ‬يأخذ‭ ‬وقتاً‭ ‬كثيراً‮»‬‭. ‬

ويرى‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬العراقي‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الاثار‭ ‬والموروث‭ ‬الثقافي‭ ‬بعد‭ ‬انحسار‭ ‬الاهتمام‭ ‬به،‭ ‬بسبب‭ ‬الحروب‭ ‬والعمليات‭ ‬العسكرية،‭ ‬وهذه‭ ‬الثقافة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬تقودها‭ ‬الدولة‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬وسوف‭ ‬يساهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬13‭ ‬آذار‭ /‬مارس‭ ‬2017،‭ ‬تحرر‭ ‬متحف‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬لينكشف‭ ‬حجم‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬أصاب‭ ‬محتوياته‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقدّر‭ ‬بثمن،‭ ‬بين‭ ‬قطع‭ ‬أثرية‭ ‬ثمينة،‭ ‬هُشّمت‭ ‬واحترقت،‭ ‬وأخرى‭ ‬اختفت‭ ‬نهائيا،‭ ‬حيث‭ ‬سرقها‭ ‬أفراد‭ ‬التنظيم،‭ ‬ووجدت‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬تجّار‭ ‬الآثار‭. ‬

ونوه‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أهم‭ ‬مقتنيات‭ ‬المتحف‭ ‬البريطاني،‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬إن‭ ‬العراق‭ ‬شهد‭ ‬ظهور‭ ‬أقدم‭ ‬الحضارات‭ ‬البشرية‭ ‬منذ‭ ‬العصور‭ ‬السومرية‭ ‬الى‭ ‬الاكدية‭ ‬مرورا‭ ‬بالبابلية‭ ‬والاشورية‭ ‬وانتهاءً‭ ‬بالعصور‭ ‬العباسية،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬قيام‭ ‬اقدم‭ ‬انظمة‭ ‬الحكم‭ ‬والقوانين‭ ‬والشرائع‭ ‬والمفاهيم‭ ‬التي‭ ‬بنيت‭ ‬عليها‭ ‬المجتمعات‭ ‬الارقى‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحقب‭ ‬التاريخية‭ ‬والعلوم‭ ‬الصرفة‭ ‬من‭ ‬رياضيات‭ ‬وكيمياء‭ ‬واختراع‭ ‬اول‭ ‬عجلة‭ ‬وانشاء‭ ‬اول‭ ‬مكتبة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬التي‭ ‬يقدر‭ ‬عدد‭ ‬الواحها‭ ‬المسمارية‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬24000‭ ‬رقيما‭ ‬طينيا‮»‬‭. ‬

واستطرد‭ ‬بان‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬عائم‭ ‬على‭ ‬بحر‭ ‬من‭ ‬الاثار،‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬كشفه‭ ‬يعادل‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الموجود‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‮»‬‭. ‬

ومتحف‭ ‬الموصل‭ ‬يحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأهمية‭ ‬بعد‭ ‬المتحف‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬وقد‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬ركام‭ ‬من‭ ‬صخر‭ ‬ورماد،‭ ‬وهيكل‭ ‬محترق‭ ‬بالكامل،‭ ‬بسبب‭ ‬الأعمال‭ ‬الحربية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬بواباته‭ ‬يحرسها‭ ‬نسخ‭ ‬مقلدة‭ ‬لثوْرين‭ ‬مجنّحين،‭ ‬يرمزان‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬الآشورية‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬في‭ ‬705‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭. ‬

ويشير‭ ‬نو‭ ‬الدين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬جهد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التنقيبات‭ ‬الاثرية،‭ ‬لكشف‭ ‬موروث‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬وخاصة‭ ‬العواصم‭ ‬الاشورية‭ ‬ضمن‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬وهي‭ ‬كلخو‭ (‬النمرود‭ ‬حاليا‭ ) ‬ونينوى‭ ‬ومدينة‭ ‬دور‭ ‬شروكين‭ (‬خرسباد‭ ‬الحالية‭) ‬ومدينة‭ ‬الحضر‭ ‬وكذلك‭ ‬مجموعة‭ ‬الكنائس‭ ‬والاديرة‭ ‬والجوامع‭ ‬والمراقد‭ ‬وكلها‭ ‬نقاط‭ ‬جذب‭ ‬سياحية‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التسويق‭ ‬السياحي‭ ‬للاثار،‭ ‬وان‭ ‬يكون‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬دور‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

ومقتنيات‭ ‬متحف‭ ‬الموصل‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬حقبة‭ ‬السومريين‭ ‬والإمبراطورية‭ ‬الاكدية‭ (‬2300‭ ‬ق‭.‬م‭) ‬اللتين‭ ‬حكمتا‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وقطع‭ ‬أثرية‭ ‬من‭ ‬الحقبة‭ ‬الهيلينية‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬المسيحية‭ ‬بثلاثة‭ ‬قرون،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬أثرية‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬عثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نمرود‭ ‬الأثرية‭ ‬جنوب‭ ‬شرقي‭ ‬الموصل،‭ ‬والتي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬داعش‭ ‬أيضا‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬ثم‭ ‬دمرها،‭ ‬و‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد،‭ ‬لتزيد‭ ‬من‭ ‬مأساة‭ ‬الآثار‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬التي‭ ‬نجم‭ ‬عنها‭ ‬سرقة‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬الف‭ ‬قطعة‭ ‬أثرية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2003‭. ‬

‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬متصل،‭ ‬يتحدث‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬دائرة‭ ‬الصيانة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاثار‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬المهندس‭ ‬اياد‭ ‬حسن‭ ‬عبد‭ ‬حمزة‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ ‬عن‭ ‬أعمل‭ ‬تأهيل‭ ‬تشمل‭ ‬متحف‭ ‬الموصل،‭ ‬ومنطقة‭ ‬المأذنة،‭ ‬وكنيسة‭ ‬الساعة‭ ‬وبيت‭ ‬التوتتنجي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بالإمكان‭ ‬تطبيق‭ ‬تجربة‭ ‬الموصل،‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬مناطق‭ ‬العراق‭ ‬الاثرية،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬التمويل،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬المنظمات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬المناطق‭ ‬المحرر‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬فقط،‭ ‬وتناقشنا‭ ‬معهم‭ ‬لأجل‭ ‬شمول‭ ‬مناطق‭ ‬بغداد‭ ‬بالدعم،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬جامعة‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬لدراسة‭ ‬مشروع‭ ‬دعم‭ ‬ترميم‭ ‬طاق‭ ‬كسرى‭ ‬فيما‭ ‬ابدت‭ ‬منظمة‭ ‬ليوان‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬حالة‭ ‬خان‭ ‬مرجان‮»‬‭. ‬

وكشف‭ ‬حمزة‭ ‬عن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬اليف‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬لحماية‭ ‬الاثار‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحررة‭ ‬او‭ ‬مناطق‭ ‬النزاع،‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬تأهيل‭ ‬متحف‭ ‬الموصل،‭ ‬وان‭ ‬اللقى‭ ‬الأثرية‭ ‬التي‭ ‬دمرت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬داعش‭ ‬يتم‭ ‬صيانتها‭ ‬وترميمها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬ومؤسسة‭ ‬سمثسونيا‭ ‬الامريكية‮»‬،‭ ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهياكل‭ ‬ترمم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صندوق‭ ‬النصب‭ ‬العالمي‭ ‬وان‭ ‬اعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬يتم‭ ‬وفق‭ ‬تصاميم‭ ‬شركات‭ ‬اجنبية‭ ‬تحاكي‭ ‬التصاميم‭ ‬الأصلية‭ ‬المعدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المعمار‭ ‬محمد‭ ‬مكية،‭ ‬ويشمل‭ ‬اللقى‭ ‬الأثرية‭ ‬و‭ ‬قاعات‭ ‬العرض‭ ‬والمخازن‭ ‬والمختبرات‭ ‬والمكتبة‭ ‬والمسرح‭ ‬واجهزه‭ ‬التكييف‭ ‬والكهرباء‭ ‬وعمل‭ ‬منظومة‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تأهيل‭ ‬الحدائق‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬حمزة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التأهيل‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬مشاريع‭ ‬اليونسكو‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬تأهيل‭ ‬الجامع‭ ‬النوري‭ ‬والمئذنة‭ ‬الحدباء‭ ‬والتي‭ ‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭ ‬لمدة‭ ‬خمسة‭ ‬سنوات‭ ‬ووصلت‭ ‬الاعمال‭ ‬حالياً‭ ‬الى‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬احالة‭ ‬العمل‭ ‬الى‭ ‬شركتين‭ ‬محليتين،‭ ‬وعلى‭ ‬مشارف‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬اعمار‭ ‬المئذنة‭ ‬الحدباء‭ ‬والتي‭ ‬تركزت‭ ‬حول‭ ‬معالجة‭ ‬الاساسات‭ ‬وتهيئة‭ ‬اعمدة‭ ‬الاسناد‭ ‬لحفظ‭ ‬التربة‭ ‬المحيطة‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬والانجراف‭ ‬وتوزيع‭ ‬ثقل‭ ‬القاعدة‭ ‬والبدن‭ ‬الاسطواني‭ ‬عند‭ ‬اعادة‭ ‬تشييده،‭ ‬وهذا‭ ‬العمل‭ ‬سبقه‭ ‬اعمال‭ ‬تنقيبات‭ ‬اثرية‭ ‬حول‭ ‬قاعدة‭ ‬المئذنة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الاربعة‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬الطبقة‭ ‬البكر‭ ‬واستظهار‭ ‬كافة‭ ‬الطبقات‭ ‬السكانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

ويستطرد‭: ‬‮«‬في‭ ‬باقي‭ ‬اجزاء‭ ‬الجامع‭ ‬وبيت‭ ‬الصلاة‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬بصورة‭ ‬سريعة‭ ‬وحسب‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬المحدد‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬زراعة‭ ‬اعمدة‭ ‬الاسناد‭ ‬تحت‭ ‬القبة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬حملها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬هيكل‭ ‬حديدي‭. ‬وفي‭ ‬حديقة‭ ‬الجامع‭ ‬يتم‭ ‬بناء‭ ‬حمامات‭ ‬الوضوء‭ ‬و‭ ‬المبنى‭ ‬الاداري‭ ‬والذي‭ ‬سيحاكي‭ ‬الطابع‭ ‬التراثي‭ ‬للجامع‭ ‬وقد‭ ‬وصلت‭ ‬نسبة‭ ‬الانجاز‭ ‬الى‭ ‬‮٢٧‬٪؜‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬‭ ‬تم‭ ‬تثبيت‭ ‬الاعمدة‭ ‬الوسطية‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الصلاة‭ ‬الرئيسية‭ ‬ويتم‭ ‬العمل‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬اعادة‭ ‬الاقواس‭ ‬بين‭ ‬الاعمدة‭ ‬باستخدام‭ ‬الحجر‭ ‬الاصلي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬جمعه‭ ‬من‭ ‬الانقاض‭ ‬واستبدال‭ ‬القطع‭ ‬المتضررة‭ ‬بأخرى‭ ‬جديدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬الملاصق‭ ‬للكنيسة‭ ‬وهو‭ ‬مسكن‭ ‬الراهبات‭ ‬والعمل‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬نسبة‭ ‬انجاز‭ ‬تقارب‭ ‬‮٧١‬٪؜‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬وصل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬الساعة،‭ ‬إلى‭ ‬مراحله‭ ‬النهائية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اعادة‭ ‬الاجزاء‭ ‬المنهارة‭ ‬والتي‭ ‬سقطت‭ ‬نتيجة‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الجنوبية‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬باحات‭ ‬الكنيسة‭ ‬واعادتها‭ ‬الى‭ ‬وضعها‭ ‬الاصلي‭ ‬ويتم‭ ‬العمل‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬اعادة‭ ‬ترميم‭ ‬بيت‭ ‬الصلاة‭ ‬وازالة‭ ‬الملاط‭ ‬الجصي‭ ‬المتعرض‭ ‬للضرر‭ ‬واستبدالة‭ ‬بملاط‭ ‬جديد‭ ‬واعادة‭ ‬النقوش‭ ‬والزخارف‭ ‬الحجرية‭ ‬في‭ ‬دكة‭ ‬المذبح‭ ‬ووصلت‭ ‬نسبة‭ ‬الانجاز‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬‮٨٠‬٪؜‭ ‬‮«‬‭. ‬وقال‭ ‬حمزة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اعادة‭ ‬اعمار‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬حول‭ ‬الجامع‭ ‬النوري‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬‮٤٣‬‭ ‬بيت‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬تسليمها‭ ‬الى‭ ‬اصحابها‭ ‬مع‭ ‬صيانة‭ ‬الشارع‭ ‬المؤدي‭ ‬اليها‭ ‬ورصفه‭ ‬بحجر‭ ‬البيهارتون‭ ‬والعمل‭ ‬تم‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الطابع‭ ‬التراثي‭ ‬للمنطقة،‭ ‬ويتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬اعادة‭ ‬اعمار‭ ‬‮٧٥‬‭ ‬بيت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬وتم‭ ‬انجاز‭ ‬‮١٤‬‭ ‬بيت‭ ‬منها‭ ‬وتسليمها‭ ‬الى‭ ‬اصحابها‭ ‬وشارف‭ ‬على‭ ‬الانتهاء‭ ‬‮١٢‬‭ ‬بيت‭ ‬سيتم‭ ‬اكمال‭ ‬بعض‭ ‬التفاصيل‭ ‬البسيطة‭ ‬فيها‭ ‬وتسلم‭ ‬الى‭ ‬اصحابها‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭ ‬مع‭ ‬البدء‭ ‬بترميم‭ ‬الشارع‭ ‬المؤدي‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬البيوت‭ ‬ليتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المخصصة‭ ‬للمشروع‮»‬‭. ‬

وكشف‭ ‬حمزة‭ ‬عن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التأهيل‭ ‬يشمل‭ ‬بيت‭ ‬سليمان‭ ‬الصائغ‭ ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬تسليمه‭ ‬الى‭ ‬مفتشية‭ ‬الاثار‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‮»‬‭. ‬

واسترسل‭ ‬حمزة‭: ‬‮«‬‭ ‬وصل‭ ‬التأهيل‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬صيانة‭ ‬بيت‭ ‬زيادة‭ ‬مع‭ ‬اعادة‭ ‬كافة‭ ‬العناصر‭ ‬العمارية‭ ‬الى‭ ‬مواضعها‭ ‬الاصلية‭ ‬وكذلك‭ ‬الاجزاء‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬بعد‭ ‬معالجة‭ ‬الاساسات‭ ‬و‭(‬التكهفات‭) ‬في‭ ‬التربة‭ ‬تحت‭ ‬الاساس،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬نسبة‭ ‬الانجاز‭ ‬لما‭ ‬يقارب‭ ‬‮٧٥‬٪؜‭. ‬